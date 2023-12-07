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«Трактор» — СКА: где смотреть матч КХЛ 7 декабря 2023 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча КХЛ «Трактор» — СКА 7 декабря 2023 года
Евгений Коростелев
Шеф отдела ставок
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7 декабря «Трактор» сыграет в КХЛ со СКА. Встреча состоится в Челябинске на «Трактор Арене» и начнется в 17.00 по московскому времени. Прямую трансляцию можно увидеть на сайте matchtv.ru и на онлайн-платформе «Кинопоиск».

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У СКА больше шансов победить в предстоящей встречи, считают аналитики букмекерской компании Olimpbet. На победу армейцев в основное время можно поставить с коэффициентом 2.38, что примерно 42% вероятности исхода. Ничья идет за 3.88 (20%), успех «Трактора» — за 2.65 (38%).

На то, что хозяева не уступят по итогам трех периодов, котировка — 1.56.

Тотал больше 4.5 шайбы оценен в 1.87, ТМ 4.5 — в 1.93.

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Если обе команды забросят хотя бы по два раза, сыграет коэффициент 2.02. Обратную ставку можно сделать за 1.70.

Триумф СКА с учетом ОТ и буллитов доступен за 1.82, «Трактора» — за 1.97.

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«Витязь» — ЦСКА: аутсайдеру есть чем ответить после октябрьских 1:9?
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 17 10 5 2 27-14 35
2
 Зенит 17 10 3 4 34-17 33
3
 Динамо 17 8 7 2 28-21 31
4
 Кр. Советов 17 8 5 4 36-24 29
5
 ЦСКА 17 7 7 3 31-23 28
6
 Локомотив 17 7 7 3 27-23 28
7
 Спартак 17 8 3 6 24-24 27
8
 Рубин 17 7 4 6 16-21 25
9
 Пари НН 17 7 3 7 15-15 24
10
 Ростов 17 5 5 7 24-29 20
11
 Факел 17 5 5 7 14-18 20
12
 Урал 17 5 4 8 18-26 19
13
 Ахмат 17 4 4 9 18-23 16
14
 Оренбург 17 3 5 9 18-27 14
15
 Балтика 17 3 4 10 12-23 13
16
 Сочи 17 3 1 13 16-30 10
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30 тур
8.12 19:00
Локомотив – Урал
 - : -
9.12 14:00
Спартак – Кр. Советов
 - : -
9.12 16:30
Ахмат – Ростов
 - : -
9.12 19:45
Зенит – Пари НН
 - : -
10.12 14:00
Факел – Динамо
 - : -
10.12 16:30
Сочи – Оренбург
 - : -
10.12 19:45
Краснодар – ЦСКА
 - : -
10.12 19:45
Балтика – Рубин
 - : -
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Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

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 13
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 8
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Джон Кордоба

Краснодар

 8
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Квинси Промес

Спартак

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Александр Соболев

Спартак

 5
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Маркус Вендел

Зенит

 5
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 14 1 3
Виктор Мелехин

Виктор Мелехин

Ростов

 16 1 5
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 14 1 4
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