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«Трактор» — «Салават Юлаев»: прогноз на матч Кубка Гагарина 10 марта 2024 года

Прогноз на матч Кубка Гагарина «Трактор» — «Салават Юлаев» 10 марта 2024 года
Артемий Кутейников
Корреспондент отдела ставок
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Игроки «Трактора».
Фото Официальный сайт «Трактора»

10 марта «Трактор» и «Салават Юлаев» сойдутся в шестом матче серии 1/8 финала Кубка Гагарина — пока минимальное преимущество на стороне подопечных Алексея Заварухина. Игра пройдет в Челябинске на «Арене Трактор» и начнется в 14.30 по московскому времени. Прямую трансляцию с 14.20 мск покажут сайт matchtv.ru, телеканалы KHL и KHL Prime, а также онлайн-платформа «Кинопоиск».

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Букмекеры считают, что у гостей чуть больше шансов на успех в предстоящем матче: победа «Салавата» в основное время доступна за 2.35, что приблизительно 40% вероятности. Выигрыш челябинцев предложен с котировкой 2.65 (35%), коэффициент на ничью — 4.00 (25%).

Триумф хозяев с учетом овертайма и серии буллитов можно взять за 2.00, этот рынок на гостей идет за 1.82.

Также представлен широкий выбор ставок на результат с учетом форы:

• Ф1(0) — за 1.96, Ф2(0) — за 1.75;

• Ф1(+1.5) — за 1.31, Ф2(-1.5) — за 3.50.

Тотал больше 4.5 шайбы дан за 1.95, ТМ 4.5 — за 1.86.

Вероятность овертайма оценена в 3.60, обратный вариант предложен за 1.25.

Михаил Мудрик и&nbsp;Мэтт Ритчи (&laquo;Челси&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Ньюкасл&raquo;). «Челси» и «Ньюкасл» провалили сезон и переживают эпидемию травм. Это лишь поможет им забить друг другу

Прогноз и ставка на матч «Трактор» — «Салават Юлаев»

Командам предстоит важнейший матч: «Трактор» в случае домашней победы обеспечит выход в следующий раунд и выбьет уфимцев из Кубка Гагарина. В таких поединках соперники обычно действуют осторожно, ведь право на ошибку сведено к минимуму. Тем более что оппоненты и так не демонстрировали высокую результативность: ни разу в серии не забросили больше пяти шайб на двоих, а последняя встреча вообще закончилась минимальной победой челябинцев (2:1).

Рекомендуемая ставка: ТМ 5 за 1.57.

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Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 20 12 4 4 39-18 40
2
 Краснодар 20 11 6 3 30-17 39
3
 Динамо 20 10 8 2 33-23 38
4
 ЦСКА 20 8 8 4 34-25 32
5
 Спартак 19 9 4 6 27-24 31
6
 Локомотив 19 8 7 4 30-25 31
7
 Рубин 20 8 5 7 18-23 29
8
 Кр. Советов 20 8 5 7 36-31 29
9
 Пари НН 20 8 4 8 17-17 28
10
 Ростов 20 7 6 7 28-30 27
11
 Факел 19 5 7 7 16-20 22
12
 Ахмат 20 5 5 10 19-25 20
13
 Урал 20 5 4 11 19-33 19
14
 Оренбург 19 3 7 9 20-29 16
15
 Балтика 19 3 5 11 12-24 14
16
 Сочи 19 3 3 13 17-31 12
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8.03 14:00
Кр. Советов – ЦСКА
 0 : 2
8.03 18:30
Ростов – Краснодар
 2 : 1
9.03 14:00
Урал – Зенит
 1 : 4
9.03 16:30
Рубин – Пари НН
 0 : 1
9.03 19:00
Динамо – Ахмат
 2 : 0
10.03 14:00
Оренбург – Балтика
 - : -
10.03 16:30
Локомотив – Сочи
 - : -
10.03 19:00
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Константин Тюкавин

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Спартак

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Маркус Вендел

Зенит

 6
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

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Оренбург

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