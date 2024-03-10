«Трактор» — «Салават Юлаев»: прогноз на матч Кубка Гагарина 10 марта 2024 года
10 марта «Трактор» и «Салават Юлаев» сойдутся в шестом матче серии 1/8 финала Кубка Гагарина — пока минимальное преимущество на стороне подопечных Алексея Заварухина. Игра пройдет в Челябинске на «Арене Трактор» и начнется в 14.30 по московскому времени. Прямую трансляцию с 14.20 мск покажут сайт matchtv.ru, телеканалы KHL и KHL Prime, а также онлайн-платформа «Кинопоиск».
Букмекеры считают, что у гостей чуть больше шансов на успех в предстоящем матче: победа «Салавата» в основное время доступна за 2.35, что приблизительно 40% вероятности. Выигрыш челябинцев предложен с котировкой 2.65 (35%), коэффициент на ничью — 4.00 (25%).
Триумф хозяев с учетом овертайма и серии буллитов можно взять за 2.00, этот рынок на гостей идет за 1.82.
Также представлен широкий выбор ставок на результат с учетом форы:
• Ф1(0) — за 1.96, Ф2(0) — за 1.75;
• Ф1(+1.5) — за 1.31, Ф2(-1.5) — за 3.50.
Тотал больше 4.5 шайбы дан за 1.95, ТМ 4.5 — за 1.86.
Вероятность овертайма оценена в 3.60, обратный вариант предложен за 1.25.
Прогноз и ставка на матч «Трактор» — «Салават Юлаев»
Командам предстоит важнейший матч: «Трактор» в случае домашней победы обеспечит выход в следующий раунд и выбьет уфимцев из Кубка Гагарина. В таких поединках соперники обычно действуют осторожно, ведь право на ошибку сведено к минимуму. Тем более что оппоненты и так не демонстрировали высокую результативность: ни разу в серии не забросили больше пяти шайб на двоих, а последняя встреча вообще закончилась минимальной победой челябинцев (2:1).
Рекомендуемая ставка: ТМ 5 за 1.57.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|20
|12
|4
|4
|39-18
|40
|
2
|Краснодар
|20
|11
|6
|3
|30-17
|39
|
3
|Динамо
|20
|10
|8
|2
|33-23
|38
|
4
|ЦСКА
|20
|8
|8
|4
|34-25
|32
|
5
|Спартак
|19
|9
|4
|6
|27-24
|31
|
6
|Локомотив
|19
|8
|7
|4
|30-25
|31
|
7
|Рубин
|20
|8
|5
|7
|18-23
|29
|
8
|Кр. Советов
|20
|8
|5
|7
|36-31
|29
|
9
|Пари НН
|20
|8
|4
|8
|17-17
|28
|
10
|Ростов
|20
|7
|6
|7
|28-30
|27
|
11
|Факел
|19
|5
|7
|7
|16-20
|22
|
12
|Ахмат
|20
|5
|5
|10
|19-25
|20
|
13
|Урал
|20
|5
|4
|11
|19-33
|19
|
14
|Оренбург
|19
|3
|7
|9
|20-29
|16
|
15
|Балтика
|19
|3
|5
|11
|12-24
|14
|
16
|Сочи
|19
|3
|3
|13
|17-31
|12
|8.03
|14:00
|
Кр. Советов – ЦСКА
|0 : 2
|8.03
|18:30
|
Ростов – Краснодар
|2 : 1
|9.03
|14:00
|
Урал – Зенит
|1 : 4
|9.03
|16:30
|
Рубин – Пари НН
|0 : 1
|9.03
|19:00
|
Динамо – Ахмат
|2 : 0
|10.03
|14:00
|
Оренбург – Балтика
|- : -
|10.03
|16:30
|
Локомотив – Сочи
|- : -
|10.03
|19:00
|
Спартак – Факел
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|15
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|9
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|9
|П
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|16
|1
|3
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|16
|1
|5
|
|
Виктор Мелехин
Ростов
|17
|1
|5