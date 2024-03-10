10 марта «Трактор» и «Салават Юлаев» сойдутся в шестом матче серии 1/8 финала Кубка Гагарина — пока минимальное преимущество на стороне подопечных Алексея Заварухина. Игра пройдет в Челябинске на «Арене Трактор» и начнется в 14.30 по московскому времени. Прямую трансляцию с 14.20 мск покажут сайт matchtv.ru, телеканалы KHL и KHL Prime, а также онлайн-платформа «Кинопоиск».

Букмекеры считают, что у гостей чуть больше шансов на успех в предстоящем матче: победа «Салавата» в основное время доступна за 2.35, что приблизительно 40% вероятности. Выигрыш челябинцев предложен с котировкой 2.65 (35%), коэффициент на ничью — 4.00 (25%).

Триумф хозяев с учетом овертайма и серии буллитов можно взять за 2.00, этот рынок на гостей идет за 1.82.

Также представлен широкий выбор ставок на результат с учетом форы:

• Ф1(0) — за 1.96, Ф2(0) — за 1.75;

• Ф1(+1.5) — за 1.31, Ф2(-1.5) — за 3.50.

Тотал больше 4.5 шайбы дан за 1.95, ТМ 4.5 — за 1.86.

Вероятность овертайма оценена в 3.60, обратный вариант предложен за 1.25.

Прогноз и ставка на матч «Трактор» — «Салават Юлаев»

Командам предстоит важнейший матч: «Трактор» в случае домашней победы обеспечит выход в следующий раунд и выбьет уфимцев из Кубка Гагарина. В таких поединках соперники обычно действуют осторожно, ведь право на ошибку сведено к минимуму. Тем более что оппоненты и так не демонстрировали высокую результативность: ни разу в серии не забросили больше пяти шайб на двоих, а последняя встреча вообще закончилась минимальной победой челябинцев (2:1).

Рекомендуемая ставка: ТМ 5 за 1.57.