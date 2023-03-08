«Тоттенхэм» — «Милан»: прогноз на матч Лиги чемпионов 8 марта 2023 года
8 марта в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов «Тоттенхэм» на стадионе «Тоттенхэм Хотспур» примет «Милан». Игра начнется со свистком арбитра Клемана Тюрпена в 23.00 по московскому времени. Прямой эфир встречи можно посмотреть на сайте matchtv.ru и на телеканале «Матч! Футбол 1». Начало трансляции — в 22.45 мск. В первом матче победил итальянский гранд (1:0).
Букмекерская компания ОЛИМПБЕТ считает «Тоттенхэм» явным фаворитом. На победу «шпор» в основное время аналитики предложили котировку 2.00, что примерно 50% вероятности успеха. Выигрыш «Милана» доступен за 3.89 (24%), ничья — за 3.59 (26%).
Ставка в 1000 рублей на гостей в случае их триумфа принесет выплату в 3590 рублей.
Из-за победы в первой встрече россонери стали фаворитами противостояния. Выход итальянского клуба в следующий раунд оценен в 1.55. Успех «шпор» оценен в 2.41.
Поставить на то, что команда Стефано Пиоли не уступит англичанам в основное время второй раз подряд, можно за 1.85.
Соперники немного забивают в последних пяти матчах: у «Тоттенхэма» в среднем 0.8 мяча, у «Милана» — 1.2. Тотал больше 2.5 гола предложен за 2.04, ТМ 2.5 — за 1.84.
В восьми из девяти встреч «Тоттенхэма» во всех турнирах забила лишь одна команда. У «Милана» — та же картина в семи из девяти встреч. Поставить на «обе забьют — нет» можно за 1.84. Обратный рынок предложен за 1.97.
Аналитики ОЛИМПБЕТ предложили три наиболее вероятных исхода поединка в основное время:
Прогноз и ставка на матч «Тоттенхэм» — «Милан»
В шести из семи последних матчей «шпор» не был пробит тотал больше 2.5 мяча. У «Милана» пять из шести последних встреч тоже завершились с двумя забитыми мячами или меньше.
В этом розыгрыше ЛЧ обе команды опять же забивают немного. «Шпоры» за семь матчей оформили лишь восемь голов, а в четырех матчах вообще не забивали. Россонери набросали 13 мячей, но восемь из них забили явным аутсайдерам — «Динамо» Загреб и австрийскому «Ред Буллу». А за остальные пять игр отличились всего лишь пять раз.
Противостояние команд тоже скупо на голы: они играли друг с другом в Лиге чемпионов-2010/11 — тогда все решил единственный гол «Тоттенхэма».
Рекомендуемая ставка: тотал меньше 2.5 мяча за 1.84.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|18
|14
|3
|1
|50-7
|45
|
2
|Спартак
|18
|11
|4
|3
|42-20
|37
|
3
|Ростов
|18
|10
|5
|3
|33-26
|35
|
4
|Динамо
|18
|9
|5
|4
|34-21
|32
|
5
|ЦСКА
|18
|8
|5
|5
|30-20
|29
|
6
|Ахмат
|18
|9
|2
|7
|30-28
|29
|
7
|Сочи
|18
|8
|4
|6
|29-32
|28
|
8
|Краснодар
|18
|7
|5
|6
|33-31
|26
|
9
|Оренбург
|18
|8
|1
|9
|34-40
|25
|
10
|Урал
|18
|6
|4
|8
|23-30
|22
|
11
|Кр. Советов
|18
|5
|5
|8
|20-26
|20
|
12
|Пари НН
|18
|5
|4
|9
|22-32
|19
|
13
|Локомотив
|18
|4
|4
|10
|23-35
|16
|
14
|Факел
|18
|1
|11
|6
|22-34
|14
|
15
|Химки
|18
|3
|4
|11
|17-37
|13
|
16
|Торпедо
|18
|1
|4
|13
|9-32
|7
|10.03
|19:00
|
Сочи – Оренбург
|- : -
|11.03
|14:00
|
Торпедо – Урал
|- : -
|11.03
|16:30
|
Спартак – Факел
|- : -
|11.03
|16:30
|
Ахмат – Локомотив
|- : -
|11.03
|19:00
|
Краснодар – Динамо
|- : -
|12.03
|14:00
|
Зенит – Химки
|- : -
|12.03
|16:30
|
ЦСКА – Кр. Советов
|- : -
|12.03
|19:30
|
Ростов – Пари НН
|- : -
|Г
|
|
Владимир Писарский
Крылья Советов
|14
|
|
Квинси Промес
Спартак
|14
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|14
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|7
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|7
|
|
Максим Глушенков
Крылья Советов, Локомотив
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|17
|1
|4
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|7
|1
|3
|
|
Олег Дмитриев
Факел
|16
|1
|3