30 октября 2021 года в центральном матче 10-го тура АПЛ «Манчестер Юнайтед» отправится в гости к «Тоттенхэму». Встреча состоится в Лондоне на стадионе «Тоттенхэм Хотспур», начало — в 19.30. Прямую трансляцию покажет онлайн-площадка Okko.

Команда Сульшера — фаворит встречи, по мнению аналитиков букмекерской компании БЕТСИТИ. Поставить на победу «Манчестер Юнайтед» можно за 2.37 — это примерно 41% вероятности. Успех «Тоттенхэма» идет за 2.90 (33%), а ничья доступна с котировкой 3.70 (26%).

При ставке в 1000 рублей на «Манчестер Юнайтед» можно выиграть 2370 рублей в случае победы гостей.

Ф1(0) доступна за 2.15, а Ф2(0) — за 1.75.

Тотал голов больше 2.5 можно взять за 1.74, а ТМ 2.5 идет за 2.17.

Поставить на «обе забьют» можно за 1.62. Обратный исход оценивается котировкой 2.30.

Вы можете сделать ставку на пенальти в матче с коэффициентом 2.50, а на удаление — за 6.00.