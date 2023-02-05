5 февраля в матче 22-го тура пересекутся пути «Манчестер Сити» и «Тоттенхэма». Игра начнется в 19.30 по московскому времени на арене «Тоттенхэм Хотспур», прямая трансляция для России не предусмотрена. Главный арбитр — Эндрю Мэдли.

Букмекерская компания БЕТСИТИ больше верит в гостей. Поставить на них можно за 1.74, это примерно 57% вероятности. Ничья доступна за 4.30 (24%), победа хозяев — за 4.60 (19%).

При ставке в 1000 рублей на «мирный» исход в случае успеха выплата составит 4300 рублей.

Если считаете, что «Тоттенхэм» не уступит, оформите ставку за 2.17.

Добавить шансов хозяевам или улучшить котировку на победу «Сити» можно при помощи форы: Ф1(+1) доступна за 1.70, Ф2(-1) — за 2.23.

В результативности матча у экспертов никаких сомнений — ТБ 2.5 мяча они оценили в 1.66.

Вариант «обе забьют» можно взять за схожий коэффициент — 1.67.

Наиболее вероятный точный счет встречи — 1:1 за 7.40.

Прогноз и ставка на матч «Тоттенхэм» — «Манчестер Сити»

В этом противостоянии все говорит за результативную встречу. Во-первых, всего две недели назад команды в перенесенном седьмом туре сыграли со счетом 4:2 в пользу «Сити». Во-вторых, у «Тоттенхэма» отменная атака (40 голов в АПЛ), а у «горожан» просто есть Эрлинг Холанн. В-третьих, оборона у «шпор» не очень хороша и пропустила уже 31 мяч.

Рекомендуемая ставка: тотал больше 2.5 мяча за 1.66.