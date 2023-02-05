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«Тоттенхэм» — «Манчестер Сити»: прогноз на матч АПЛ 5 февраля 2023 года

Прогноз на матч АПЛ «Тоттенхэм» — «Манчестер Сити» 5 февраля 2023 года
Артем Белинин
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Эрлинг Холанн.
Фото Global Look Press

5 февраля в матче 22-го тура пересекутся пути «Манчестер Сити» и «Тоттенхэма». Игра начнется в 19.30 по московскому времени на арене «Тоттенхэм Хотспур», прямая трансляция для России не предусмотрена. Главный арбитр — Эндрю Мэдли.

Англия. Премьер-лига. 22-й тур
05 февр, 19:30. Tottenham Hotspur Stadium (Лондон)
Тоттенхэм
Манчестер Сити

Букмекерская компания БЕТСИТИ больше верит в гостей. Поставить на них можно за 1.74, это примерно 57% вероятности. Ничья доступна за 4.30 (24%), победа хозяев — за 4.60 (19%).

При ставке в 1000 рублей на «мирный» исход в случае успеха выплата составит 4300 рублей.

Если считаете, что «Тоттенхэм» не уступит, оформите ставку за 2.17.

Добавить шансов хозяевам или улучшить котировку на победу «Сити» можно при помощи форы: Ф1(+1) доступна за 1.70, Ф2(-1) — за 2.23.

В результативности матча у экспертов никаких сомнений — ТБ 2.5 мяча они оценили в 1.66.

Вариант «обе забьют» можно взять за схожий коэффициент — 1.67.

Наиболее вероятный точный счет встречи — 1:1 за 7.40.

Эрлинг Холанн. «Тоттенхэм» — «Манчестер Сити»: Кейн снова окажется в тени Холанна?

Прогноз и ставка на матч «Тоттенхэм» — «Манчестер Сити»

В этом противостоянии все говорит за результативную встречу. Во-первых, всего две недели назад команды в перенесенном седьмом туре сыграли со счетом 4:2 в пользу «Сити». Во-вторых, у «Тоттенхэма» отменная атака (40 голов в АПЛ), а у «горожан» просто есть Эрлинг Холанн. В-третьих, оборона у «шпор» не очень хороша и пропустила уже 31 мяч.

Рекомендуемая ставка: тотал больше 2.5 мяча за 1.66.

Футбол
Прогнозы на спорт
ФК Манчестер Сити
ФК Тоттенхэм Хотспур
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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3.03 19:00
Факел – Химки
 - : -
4.03 14:00
Спартак – Урал
 - : -
4.03 16:30
Зенит – Н. Новгород
 - : -
4.03 16:30
Ахмат – Оренбург
 - : -
4.03 19:30
Ростов – Локомотив
 - : -
5.03 14:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
5.03 16:30
Краснодар – Торпедо
 - : -
5.03 19:30
Сочи – ЦСКА
 - : -
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Владимир Сычевой

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 14
Квинси Промес

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Спартак

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Зенит

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П
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Спартак

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Спартак

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Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
И К Ж
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Дмитрий Баринов

Локомотив

 16 1 3
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Факел

 16 1 3
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 6 1 2
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