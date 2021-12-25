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«Тоттенхэм» — «Кристал Пэлас»: коэффициенты и ставки на матч АПЛ 26 декабря

19:15
Вильфрид Заа. Фото Reuters
Вильфрид Заа. Фото Reuters
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26 декабря 2021 года в 19-м туре АПЛ состоится лондонское дерби между «Тоттенхэмом» и «Кристал Пэлас». Матч пройдет на стадионе «Тоттенхэм Хотспур». Начало — в 18.00. Прямую трансляцию можно будет посмотреть на онлайн-площадке Okko в разделе «Спорт».

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Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают команду Конте фаворитом матча. Поставить на победу «Тоттенхэма» можно за 1.75 — это около 55% вероятности. Триумф «Кристал Пэлас» оценивается коэффициентом 5.00 (19%), а ничья доступна за 3.80 (26%).

При ставке в 1000 рублей на ничью можно выиграть 3800 рублей в случае «мирного» исхода встречи.

Ф1(-1) идет за 2.44, а Ф2(+1) — за 1.60.

Тотал голов больше 2.5 доступен за 1.93, как и ТМ 2.5.

Сделать ставку на то, что обе команды забьют, можно за 1.85. Противоположный исход оценивается котировкой 1.95.

Вероятность пенальти в матче оценивается коэффициентом 2.70, а удаления — 6.00.

«Тоттенхэм» отличается более раза в трех последних домашних матчах против «Кристал Пэлас». Продлит серию при Конте? ИТБ1(1.5) идет за 1.90.

Шансы «Кристал Пэлас» забить больше одного мяча оцениваются коэффициентом 3.30.

Ждете, что обоим соперникам по силам забить минимум по два мяча? В линии БЕТСИТИ есть специальная ставка «каждая команда больше (1.5)» с котировкой 6.90.

Кому удастся отличиться в обоих таймах?

· «Тоттенхэм» — коэффициент 2.90

· «Кристал Пэлас» — 5.90

· Обе команды — 14.0

Англия. Премьер-лига. 19-й тур
26 дек, 18:00. Tottenham Hotspur Stadium (Лондон)
Тоттенхэм
Кристал Пэлас

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Виталий Пудздрав все материалы автора
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