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«Тоттенхэм» — «Челси»: прогноз и ставки на матч Кубка английской лиги 12 января

Матвей Леонов
Футболисты «Тоттенхэма».
Фото Getty Images

12 января 2022 года во втором матче полуфинала Кубка английской лиги «Тоттенхэм» сыграет с «Челси». Встреча пройдет в Лондоне на стадионе «Тоттенхэм Хотспур» и начнется в 22.45. Трансляцию покажет сайт matchtv.ru.

 
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Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают, что в этом матче нет явного фаворита. Например, на успех команды Антонио Конте можно поставить с котировкой 2.80 — это примерно 37% вероятности. Ничью предлагается взять за 3.50 (28%), а победа «Челси» есть в линии за 2.60 (35%).

Ф1(-1) идет за 4.50, а Ф2(+1) — за 1.21.

При ставке в 1000 рублей на победу «Тоттенхэма» потенциальная выплата составит 2800 рублей.

Ставку «Тоттенхэм» не проиграет» можно взять за 1.53.

Шансы «Челси» забить больше двух голов оцениваются коэффициентом 5.50.

Уверены, что «Тоттенхэм» сумеет отличиться больше двух раз в матче? ИТБ1 (2.5) доступен за 6.10.

Эксперты считают, что наиболее вероятен счет 1:1. На него можно поставить за 6.40.

— ТМ 1.5 — 9.30;
— Обе забьют: нет — 2.08;
— Точный счет: 4:1 — 38.0.

Англия. Кубок лиги. 1/2 финала
12 янв, 22:45. Tottenham Hotspur Stadium (Лондон)
Тоттенхэм
Челси

 

Прогнозы на спорт
ФК Тоттенхэм Хотспур
ФК Челси
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2
 Динамо 18 11 3 4 33-20 36
3
 Сочи 18 10 1 7 30-21 31
4
 ЦСКА 18 9 3 6 21-16 30
5
 Краснодар 18 8 5 5 29-18 29
6
 Локомотив 18 7 7 4 24-19 28
7
 Ахмат 18 9 0 9 24-24 27
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 Кр. Советов 18 8 3 7 22-18 27
9
 Спартак 18 6 5 7 20-26 23
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 Рубин 18 6 4 8 23-27 22
11
 Урал 18 4 7 7 12-18 19
12
 Арсенал 18 5 4 9 21-35 19
13
 Н. Новгород 18 5 4 9 18-30 19
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