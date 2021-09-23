23 сентября состоится матч второго тура элитного группового этапа БЕТСИТИ Кубка России между владимирским «Торпедо» и екатеринбургским «Уралом». Встреча начнется в 18.00. Обслужит игру арбитр Ярослав Хромей.

«Торпедо» проиграло первый матч на турнире «КАМАЗУ» со счетом 0:1. Однако последние две встречи в ФНЛ-2 клуб выиграл: с «Волной» (1:0) и с «Муромом» (2:1).

У «Урала» дела в РПЛ пока не складываются. За восемь матчей команда ни разу не смогла победить. Однако в недавней игре против «Локомотива» уральцы смогли добиться ничейного исхода (0:0).

Команды встречались дважды. Обе игры случились в 2011 году, клубы имеют по одной победе: 1:0 — «Торпедо» Владимир и 3:2 — «Урал».

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают «Урал» фаворитом встречи. На его победу можно поставить с коэффициентом 1.40 — это примерно 68% вероятности. Ничья идет со значением 4.60 (20%), а вот победа «Торпедо» оценивается в 8.40 (12%).

Если вы поставите на победу «Торпедо» 1000 рублей, то в случае успеха команды сможете выиграть 8400 рублей.

Эксперты не считают, что игра получится результативной. Тотал голов больше 2.5 идет в этой встрече за 2.10. Тотал меньше можно найти за 1.64.

Ф1(+1.5) можно взять в этой игре за 1.64, а вот Ф2(-1.5) — за 2.18.

«Обе забьют» в матче есть за 2.43.