20 марта в Нижнем Новгороде местное «Торпедо» и санкт-петербургский СКА проведут третий матч серии 1/4 финала плей-офф КХЛ. Встреча состоится на стадионе «Нагорный» и начнется в 19.30 по московскому времени. Прямая трансляция в 19.15 мск стартует на сайте matchtv.ru, а также на телеканалах KHL и KHL Prime. Армейцы ведут в серии со счетом 2:0.

Букмекерская компания Olimpbet считает, что у СКА есть все шансы повести со счетом 3:0. Поставить на победу команды Романа Ротенберга в основное время можно с коэффициентом 2.16, вероятность такого исхода — около 46%. Ничья идет за 3.95 (22%), успех «Торпедо» — за 3.10 (32%).

Ставка в 1000 рублей на «мирный» результат в случае его осуществления принесет выплату в 3950 рублей.

Нижегородцы поборются и не проиграют по итогам 60 минут? Если верите в них, возьмите 1Х за 1.68.

Также можете подстраховать хозяев форой (+1.5) гола за чуть меньшие 1.40.

Тотал больше 4.5 шайбы предложен за 1.68, ТМ 4.5 — за 1.38. В шести из восьми матчей СКА в плей-офф прошел «верх» по голам.

На то, что армейцы забросят минимум трижды, котировка — 1.84. На ИТМ2 (2.5) — 1.96.

Можете выбрать самый результативный период. В последнем матче таковой стала вторая 20-минутка — соперники забросили аж шесть шайб.

первый период — 4.80;

второй — 3.25;

третий — 3.50.

«Торпедо» довело до овертайма четыре из пяти последних встреч в плей-офф. Дополнительное время в предстоящей игре можно взять за 3.95.

Успех СКА в матче с учетом основного времени и овертайма идет за 1.67, «Торпедо» — за 2.19.

Что касается прохода в следующий раунд, то у экспертов почти нет сомнений — дальше продвинутся санкт-петербуржцы (1.03). На камбэк нижегородцев с 0:2 можно поставить за 12.25.