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«Торпедо» — «Ростов»: прогноз на матч БЕТСИТИ Кубка России 27 октября 2021 года

11:15
Денис Терентьев (справа). Фото ФК «Ростов»
Денис Терентьев (справа). Фото ФК «Ростов»
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27 октября 2021 года «Ростов» отправится в гости к «Торпедо» в матче элитного группового раунда БЕТСИТИ Кубка России. Встреча состоится на стадионе «Лужники, Спортивный городок», начало — в 19.00.

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают хозяев фаворитами встречи. Сделать ставку на «Торпедо» можно за 1.85 — это около 52% вероятности. Триумф «Ростова» оценивается котировкой 4.30 (22%), а ничья доступна за 3.60 (26%).

При ставке в 1 000 рублей на победу «Ростова» потенциальная выплата составит 4 300 рублей.

Ф1(0) можно взять за 1.37, а на Ф2(0) — за 3.10.

Тотал голов больше 2.5 оценивается котировкой 1.90, как и ТМ 2.5.

Шансы «Торпедо» отличиться больше одного раза оцениваются коэффициентом 1.86.

Ждете два гола или больше в исполнении «Ростова»? ИТ2Б (1.5) идет за 3.10.

Наиболее вероятный счет матча, по мнению аналитиков БЕТСИТИ, — 1:1 с коэффициентом 6.70.

Торпедо М — Ростов

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Матвей Леонов все материалы автора
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Материалы сюжета: БЕТСИТИ Кубок России — элитный групповой раунд 2021 / 2022 — расписание и результаты матчей, новости и обзоры