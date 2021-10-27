27 октября 2021 года «Ростов» отправится в гости к «Торпедо» в матче элитного группового раунда БЕТСИТИ Кубка России. Встреча состоится на стадионе «Лужники, Спортивный городок», начало — в 19.00.

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают хозяев фаворитами встречи. Сделать ставку на «Торпедо» можно за 1.85 — это около 52% вероятности. Триумф «Ростова» оценивается котировкой 4.30 (22%), а ничья доступна за 3.60 (26%).

При ставке в 1 000 рублей на победу «Ростова» потенциальная выплата составит 4 300 рублей.

Ф1(0) можно взять за 1.37, а на Ф2(0) — за 3.10.

Тотал голов больше 2.5 оценивается котировкой 1.90, как и ТМ 2.5.

Шансы «Торпедо» отличиться больше одного раза оцениваются коэффициентом 1.86.

Ждете два гола или больше в исполнении «Ростова»? ИТ2Б (1.5) идет за 3.10.

Наиболее вероятный счет матча, по мнению аналитиков БЕТСИТИ, — 1:1 с коэффициентом 6.70.