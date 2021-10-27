27 октября «Ростов» сыграет с «Торпедо» в рамках элитного раунда БЕТСИТИ Кубка России. Встреча пройдет в Москве на стадионе имени Эдуарда Стрельцова и начнется в 19.00.

«Торпедо» и «Ростов» проиграли первые матчи в Кубке России. Сейчас с шестью очками первое место в группе занимает «Чайка» из Песчанокопского.

Фаворитом этого матча считается московская команда. Аналитики БЕТСИТИ предлагают поставить на победу «Торпедо» за 1.70 — это примерно 56% вероятности. Триумф гостей оценивается котировкой 4.70 (21%), а ничья в основное время идет за 4.30 (23%).

При ставке в 1000 рублей на ничью потенциальная выплата составит 4300 рублей.

Ф1(-1.5) доступна за 2.70, а Ф2(+1.5) — за 1.41.

Тотал мячей больше 2.5 можно взять за 1.75. Обратный исход есть за 2.08.

Ставка «Ростов» не проиграет" есть в линии за 2.15.