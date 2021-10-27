«Торпедо» — «Ростов»: коэффициенты и ставки на матч БЕТСИТИ Кубка России 27 октября 2021 года
27 октября «Ростов» сыграет с «Торпедо» в рамках элитного раунда БЕТСИТИ Кубка России. Встреча пройдет в Москве на стадионе имени Эдуарда Стрельцова и начнется в 19.00.
«Торпедо» и «Ростов» проиграли первые матчи в Кубке России. Сейчас с шестью очками первое место в группе занимает «Чайка» из Песчанокопского.
Фаворитом этого матча считается московская команда. Аналитики БЕТСИТИ предлагают поставить на победу «Торпедо» за 1.70 — это примерно 56% вероятности. Триумф гостей оценивается котировкой 4.70 (21%), а ничья в основное время идет за 4.30 (23%).
При ставке в 1000 рублей на ничью потенциальная выплата составит 4300 рублей.
Ф1(-1.5) доступна за 2.70, а Ф2(+1.5) — за 1.41.
Тотал мячей больше 2.5 можно взять за 1.75. Обратный исход есть за 2.08.
Ставка «Ростов» не проиграет" есть в линии за 2.15.
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю