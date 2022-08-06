«Торпедо» — «Химки»: черно-белых ждет первая победа в РПЛ?

«Торпедо» 7 августа в четвертом туре РПЛ сыграет в Подмосковье с «Химками». Игра пройдет на стадионе черно-белых, «Арене Химки», так как он заявлен домашним для обоих клубов. Встреча начнется в 15.00 по московскому времени со свистка арбитра из Тулы Алексея Амелина. Посмотреть матч в прямом эфире можно на сайте matchtv.ru и на телеканале «Матч! Премьер» с 14.55 мск.

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают, что у «Химок» значительно больше шансов на победу. Взять ее можно за коэффициент 2.00, что примерно 50% вероятности. Ничья и успех «Торпедо» идут за примерно одинаковые котировки — 3.70 (26%) и 3.80 (24%) соответственно.

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«Торпедо» впервые в этом сезоне сыграет с близким по классу соперником, поэтому можете попробовать вариант «хозяева не проиграют» за 1.86.

Прежде в трех турах команды играли не слишком результативно: у «Химок» четыре забитых мяча, три из которых оформлены в матче с «НН», у «Торпедо» вообще два результативных удара. Поэтому на ТБ 2.5 гола коэффициент повышенный — 2.08. А на ТМ 2.5 — 1.80.

Приятная котировка на два гола подряд одной командой — 1.89. Ставку на то, что больше одного мяча забьют «Химки», можно сделать за 2.10. На «Торпедо» — за 3.20.

А наиболее вероятный точный счет — 1:1 за 6.40.

Прогноз и ставка на матч «Торпедо» — «Химки»

Автозаводцы на старте сезона никак не могут наладить игру: есть проблемы как в обороне, так и в атаке. Все они связаны с отсутствием квалифицированных игроков, а опыт старичков вроде Рязанцева и Лебеденко никак не помогает.

«Химки» в этом плане выглядят свежее и интереснее. У них более сбалансированный и крепкий состав, который позволяет не просто выживать в РПЛ, но и навязывать борьбу чемпиону. Скорее всего, черно-белых в предстоящей игре снова не ждет ничего хорошего, но лучше все же немного перестраховаться.

Рекомендуемая ставка: Х2 и ТМ 3.5 за 1.71.