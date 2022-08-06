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Сегодня, 19:15

«Торпедо» — «Химки»: черно-белых ждет первая победа в РПЛ?

Евгений Коростелев
Читать «СЭ» в
«Химки».
Фото Сайт ФК «Химки»

«Торпедо» 7 августа в четвертом туре РПЛ сыграет в Подмосковье с «Химками». Игра пройдет на стадионе черно-белых, «Арене Химки», так как он заявлен домашним для обоих клубов. Встреча начнется в 15.00 по московскому времени со свистка арбитра из Тулы Алексея Амелина. Посмотреть матч в прямом эфире можно на сайте matchtv.ru и на телеканале «Матч! Премьер» с 14.55 мск.

Россия. Премьер-лига. 4-й тур
07 авг, 15:00. Арена Химки (Химки)
Торпедо М
Химки

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают, что у «Химок» значительно больше шансов на победу. Взять ее можно за коэффициент 2.00, что примерно 50% вероятности. Ничья и успех «Торпедо» идут за примерно одинаковые котировки — 3.70 (26%) и 3.80 (24%) соответственно.

Хотите удвоить сумму? Ставка в 1000 рублей на победу подмосковной команды в случае ее триумфа принесет 2000 рублей.

«Торпедо» впервые в этом сезоне сыграет с близким по классу соперником, поэтому можете попробовать вариант «хозяева не проиграют» за 1.86.

Прежде в трех турах команды играли не слишком результативно: у «Химок» четыре забитых мяча, три из которых оформлены в матче с «НН», у «Торпедо» вообще два результативных удара. Поэтому на ТБ 2.5 гола коэффициент повышенный — 2.08. А на ТМ 2.5 — 1.80.

Приятная котировка на два гола подряд одной командой — 1.89. Ставку на то, что больше одного мяча забьют «Химки», можно сделать за 2.10. На «Торпедо» — за 3.20.

А наиболее вероятный точный счет — 1:1 за 6.40.

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Прогноз и ставка на матч «Торпедо» — «Химки»

Автозаводцы на старте сезона никак не могут наладить игру: есть проблемы как в обороне, так и в атаке. Все они связаны с отсутствием квалифицированных игроков, а опыт старичков вроде Рязанцева и Лебеденко никак не помогает.

«Химки» в этом плане выглядят свежее и интереснее. У них более сбалансированный и крепкий состав, который позволяет не просто выживать в РПЛ, но и навязывать борьбу чемпиону. Скорее всего, черно-белых в предстоящей игре снова не ждет ничего хорошего, но лучше все же немного перестраховаться.

Рекомендуемая ставка: Х2 и ТМ 3.5 за 1.71.

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«Ахмат» — «Зенит»: прогноз на матч РПЛ 6 августа 2022 года
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Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 ЦСКА 4 3 1 0 11-3 10
2
 Спартак 4 3 1 0 11-3 10
3
 Зенит 3 2 1 0 9-1 7
4
 Сочи 3 2 0 1 5-5 6
5
 Динамо 3 1 2 0 8-4 5
6
 Ростов 3 1 2 0 4-3 5
7
 Химки 3 1 1 1 4-2 4
8
 Ахмат 3 1 1 1 4-4 4
9
 Краснодар 3 1 1 1 6-7 4
10
 Кр. Советов 3 1 1 1 5-6 4
11
 Оренбург 3 1 0 2 6-8 3
12
 Н. Новгород 3 0 2 1 3-6 2
13
 Факел 4 0 2 2 7-11 2
14
 Локомотив 3 0 2 1 3-8 2
15
 Торпедо 3 0 1 2 2-8 1
16
 Урал 4 0 0 4 1-10 0
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30 тур
6.08 15:00
Урал – Спартак
 0 : 2
6.08 17:30
ЦСКА – Факел
 4 : 1
6.08 20:00
Краснодар – Локомотив
 - : -
6.08 20:00
Ахмат – Зенит
 - : -
7.08 15:00
Торпедо – Химки
 - : -
7.08 17:30
Кр. Советов – Динамо
 - : -
7.08 20:00
Ростов – Оренбург
 - : -
7.08 20:00
Сочи – Н. Новгород
 - : -
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Федор Смолов

Федор Смолов

Динамо

 4
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 4
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 4
П
Даниил Уткин

Даниил Уткин

Ростов

 3
Батраз Гурциев

Батраз Гурциев

Оренбург

 2
Арсен Захарян

Арсен Захарян

Динамо

 2
И К Ж
Александр Черников

Александр Черников

Краснодар

 2 1 0
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 3 1 0
Лео Гогличидзе

Лео Гогличидзе

Урал

 3 1 0
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