«Торпедо» — «Химки»: черно-белых ждет первая победа в РПЛ?
«Торпедо» 7 августа в четвертом туре РПЛ сыграет в Подмосковье с «Химками». Игра пройдет на стадионе черно-белых, «Арене Химки», так как он заявлен домашним для обоих клубов. Встреча начнется в 15.00 по московскому времени со свистка арбитра из Тулы Алексея Амелина. Посмотреть матч в прямом эфире можно на сайте matchtv.ru и на телеканале «Матч! Премьер» с 14.55 мск.
Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают, что у «Химок» значительно больше шансов на победу. Взять ее можно за коэффициент 2.00, что примерно 50% вероятности. Ничья и успех «Торпедо» идут за примерно одинаковые котировки — 3.70 (26%) и 3.80 (24%) соответственно.
Хотите удвоить сумму? Ставка в 1000 рублей на победу подмосковной команды в случае ее триумфа принесет 2000 рублей.
«Торпедо» впервые в этом сезоне сыграет с близким по классу соперником, поэтому можете попробовать вариант «хозяева не проиграют» за 1.86.
Прежде в трех турах команды играли не слишком результативно: у «Химок» четыре забитых мяча, три из которых оформлены в матче с «НН», у «Торпедо» вообще два результативных удара. Поэтому на ТБ 2.5 гола коэффициент повышенный — 2.08. А на ТМ 2.5 — 1.80.
Приятная котировка на два гола подряд одной командой — 1.89. Ставку на то, что больше одного мяча забьют «Химки», можно сделать за 2.10. На «Торпедо» — за 3.20.
А наиболее вероятный точный счет — 1:1 за 6.40.
Прогноз и ставка на матч «Торпедо» — «Химки»
Автозаводцы на старте сезона никак не могут наладить игру: есть проблемы как в обороне, так и в атаке. Все они связаны с отсутствием квалифицированных игроков, а опыт старичков вроде Рязанцева и Лебеденко никак не помогает.
«Химки» в этом плане выглядят свежее и интереснее. У них более сбалансированный и крепкий состав, который позволяет не просто выживать в РПЛ, но и навязывать борьбу чемпиону. Скорее всего, черно-белых в предстоящей игре снова не ждет ничего хорошего, но лучше все же немного перестраховаться.
Рекомендуемая ставка: Х2 и ТМ 3.5 за 1.71.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|ЦСКА
|4
|3
|1
|0
|11-3
|10
|
2
|Спартак
|4
|3
|1
|0
|11-3
|10
|
3
|Зенит
|3
|2
|1
|0
|9-1
|7
|
4
|Сочи
|3
|2
|0
|1
|5-5
|6
|
5
|Динамо
|3
|1
|2
|0
|8-4
|5
|
6
|Ростов
|3
|1
|2
|0
|4-3
|5
|
7
|Химки
|3
|1
|1
|1
|4-2
|4
|
8
|Ахмат
|3
|1
|1
|1
|4-4
|4
|
9
|Краснодар
|3
|1
|1
|1
|6-7
|4
|
10
|Кр. Советов
|3
|1
|1
|1
|5-6
|4
|
11
|Оренбург
|3
|1
|0
|2
|6-8
|3
|
12
|Н. Новгород
|3
|0
|2
|1
|3-6
|2
|
13
|Факел
|4
|0
|2
|2
|7-11
|2
|
14
|Локомотив
|3
|0
|2
|1
|3-8
|2
|
15
|Торпедо
|3
|0
|1
|2
|2-8
|1
|
16
|Урал
|4
|0
|0
|4
|1-10
|0
|6.08
|15:00
|
Урал – Спартак
|0 : 2
|6.08
|17:30
|
ЦСКА – Факел
|4 : 1
|6.08
|20:00
|
Краснодар – Локомотив
|- : -
|6.08
|20:00
|
Ахмат – Зенит
|- : -
|7.08
|15:00
|
Торпедо – Химки
|- : -
|7.08
|17:30
|
Кр. Советов – Динамо
|- : -
|7.08
|20:00
|
Ростов – Оренбург
|- : -
|7.08
|20:00
|
Сочи – Н. Новгород
|- : -
|Г
|
|
Федор Смолов
Динамо
|4
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|4
|
|
Квинси Промес
Спартак
|4
|П
|
|
Даниил Уткин
Ростов
|3
|
|
Батраз Гурциев
Оренбург
|2
|
|
Арсен Захарян
Динамо
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Александр Черников
Краснодар
|2
|1
|0
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|3
|1
|0
|
|
Лео Гогличидзе
Урал
|3
|1
|0