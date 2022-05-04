Прогнозы на спорт
Новости
Главная
Прогнозы на спорт

Прогнозы на спорт

Сегодня, 15:15

«Торонто Мэйпл Лифс» — «Тампа-Бэй Лайтнинг»: прогноз на матч НХЛ 5 мая 2022 года

Прогноз на матч НХЛ «Торонто Мэйпл Лифс» — «Тампа-Бэй Лайтнинг» 5 мая 2022 года
Артемий Кутейников
Читать «СЭ» в
Остон Мэттьюс и Джек Кэмпбелл («Торонто Мэйпл Ливс»).
Фото Global Look Press

«Торонто Мэйпл Лифс» — «Тампа-Бэй Лайтнинг» — одна из самых равных пар первого раунда плей-офф НХЛ. 5 мая команды проведут второй матч противостояния. Игра на «Скоушабэнк Арене» начнется в 2.30 по московскому времени.

Карим Бензема против &laquo;Севильи&raquo;. «Реал» — «Манчестер Сити»: Бензема организует новый камбэк мадридцев?

По мнению аналитиков букмекерской компании БЕТСИТИ, хозяева — небольшой фаворит матча. Коэффициент на победу «Торонто» — 2.33, около 41% вероятности. Успех «Тампы» оценен в 2.60 (36%). На ничью предложена котировка 3.90 (23%).

Ставка в 1000 рублей на «Мэйпл Лифс» в случае их выигрыша принесет 2330 рублей.

Первая игра закончилась крупной победой «Торонто» — 5:0. ТБ 4.5 гола на предстоящую встречу идет с коэффициентом 1.26, меньше можно взять за 3.60. При этом в каждой из трех игр регулярного сезона между соперниками было забито не менее семи шайб. ТБ 6.5 гола предложен с котировкой 2.00, меньше — за 1.76.

ИТБ 2.5 шайбы на «Мэйпл Лифс» оценен в 1.50, меньше — в 2.50. У «Лайтнинг» эта линия идет за 1.56 и 2.32 соответственно.

Тотал больше 1.5 гола у каждой из команд доступен за 1.39, обратная ставка открыта за 3.00.

Для интереса можно взять один из вариантов комбинированных ставок. Например, победа «Торонто» и ТБ 4.5 гола идет с коэффициентом 2.50.

Доменико Тедеско (&laquo;Лейпциг&raquo;). «Рейнджерс» — «Лейпциг»: команде Тедеско будет жарко в Шотландии

Прогноз и ставка на матч «Торонто Мэйпл Лифс» — «Тампа-Бэй Лайтнинг»

Команды по сезону играли стабильно результативно, поочередно обыгрывали друг друга. В регулярном сезоне сделали это по два раза, а в плей-офф с победы стартовал «Торонто». Хозяева входят в топ самых результативных команд лиги: забросили за сезон 315 шайб — больше только у «Флориды».

Рекомендуемая ставка: ИТБ1 (3.5) за 2.20.

Хоккей
НХЛ
Прогнозы на спорт
ХК Тампа-Бэй Лайтнинг
ХК Торонто Мэйпл Ливз
1
Читайте также
Здоровая пища: когда и как правильно сажать огурцы
Трусова влюбилась в Кондратюка, Загитова - в хоккеиста, Медведева в певца. Самые популярные фанатские теории о романах наших фигуристок
Материалы сюжета: Кубок Стэнли-2022: все о плей-офф НХЛ в конференциях
«Рейнджерс» зависят от Шестеркина. Даже его геройства могут не спасти команду
Строум — о матче с «Питтсбургом»: «Шестеркин — лучший игрок «Рейнджерс», и он доказал это сегодня»
Малкин: «Я сейчас не думаю о своем контракте»
Семья Задорова в джерси «Калгари» поддержала хоккеиста перед матчем с «Далласом»
Овечкин после гола Кузнецова в матче «Вашингтона» с «Флоридой» обратился к Бобровскому
Ванечек — о победе над «Флоридой»: «Надеюсь, в следующей игре все будет так же»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Реал» Мадрид — «Манчестер Сити»: прогноз на матч Лиги чемпионов 4 мая 2022 года
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 27 18 7 2 64-26 61
2
 Динамо 27 16 4 7 47-28 52
3
 Сочи 27 15 4 8 48-29 49
4
 ЦСКА 27 14 5 8 38-27 47
5
 Краснодар 26 12 6 8 38-28 42
6
 Локомотив 26 11 8 7 38-35 41
7
 Кр. Советов 27 11 5 11 34-32 38
8
 Ахмат 27 11 2 14 33-37 35
9
 Ростов 27 9 7 11 45-46 34
10
 Спартак 27 9 7 11 32-37 34
11
 Н. Новгород 27 7 8 12 25-38 29
12
 Химки 27 6 11 10 31-43 29
13
 Рубин 27 8 5 14 33-50 29
14
 Урал 27 6 9 12 21-31 27
15
 Уфа 27 4 11 12 25-38 23
16
 Арсенал 27 5 7 15 27-54 22
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
26.02 14:00
Н. Новгород – Урал
 1 : 0
26.02 14:00
Химки – Динамо
 0 : 3
26.02 16:30
Сочи – Арсенал
 2 : 0
26.02 19:00
Спартак – ЦСКА
 0 : 2
27.02 19:00
Ахмат – Уфа
 2 : 1
28.02 19:00
Зенит – Рубин
 3 : 2
6.04 19:00
Ростов – Кр. Советов
 1 : 0
4.05 19:00
Краснодар – Локомотив
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 18
Дмитрий Полоз

Дмитрий Полоз

Ростов

 13
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Сочи

 11
П
Далер Кузяев

Далер Кузяев

Зенит

 7
Антон Зиньковский

Антон Зиньковский

Крылья Советов

 7
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 15 1 4
Горан Чаушич

Горан Чаушич

Арсенал Т

 22 1 4
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости