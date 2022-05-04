«Торонто Мэйпл Лифс» — «Тампа-Бэй Лайтнинг» — одна из самых равных пар первого раунда плей-офф НХЛ. 5 мая команды проведут второй матч противостояния. Игра на «Скоушабэнк Арене» начнется в 2.30 по московскому времени.

По мнению аналитиков букмекерской компании БЕТСИТИ, хозяева — небольшой фаворит матча. Коэффициент на победу «Торонто» — 2.33, около 41% вероятности. Успех «Тампы» оценен в 2.60 (36%). На ничью предложена котировка 3.90 (23%).

Ставка в 1000 рублей на «Мэйпл Лифс» в случае их выигрыша принесет 2330 рублей.

Первая игра закончилась крупной победой «Торонто» — 5:0. ТБ 4.5 гола на предстоящую встречу идет с коэффициентом 1.26, меньше можно взять за 3.60. При этом в каждой из трех игр регулярного сезона между соперниками было забито не менее семи шайб. ТБ 6.5 гола предложен с котировкой 2.00, меньше — за 1.76.

ИТБ 2.5 шайбы на «Мэйпл Лифс» оценен в 1.50, меньше — в 2.50. У «Лайтнинг» эта линия идет за 1.56 и 2.32 соответственно.

Тотал больше 1.5 гола у каждой из команд доступен за 1.39, обратная ставка открыта за 3.00.

Для интереса можно взять один из вариантов комбинированных ставок. Например, победа «Торонто» и ТБ 4.5 гола идет с коэффициентом 2.50.

Прогноз и ставка на матч «Торонто Мэйпл Лифс» — «Тампа-Бэй Лайтнинг»

Команды по сезону играли стабильно результативно, поочередно обыгрывали друг друга. В регулярном сезоне сделали это по два раза, а в плей-офф с победы стартовал «Торонто». Хозяева входят в топ самых результативных команд лиги: забросили за сезон 315 шайб — больше только у «Флориды».

Рекомендуемая ставка: ИТБ1 (3.5) за 2.20.