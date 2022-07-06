Тейлор Фриц — Рафаэль Надаль: прогноз на матч Уимблдона 6 июля 2022 года
6 июля Рафаэль Надаль постарается выйти в полуфинал Уимблдона-2022. Его соперником по 1/4 турнира станет американец Тейлор Фриц. Встреча начнется в 17.30 по московскому времени, в России ее не покажут. Испанец ведет по личным встречам 2-1, но молодой соперник выиграл их последний матч, который состоялся в этом сезоне в США.
И все же аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают значительным фаворитом встречи Надаля. На его победу можно поставить с коэффициентом 1.40, это приблизительно 71% вероятности исхода. Успех Фрица предлагается взять за 2.90 (29%).
Верите в сенсацию? Ставка в 1000 рублей на триумф американца принесет вам 2900 рублей и 1900 рублей чистой прибыли в случае необходимого исхода.
Можете присмотреться к варианту «победа с форой по геймам»:
Также можно поставить на тотал геймов в игре: например, ТБ 36.5 оценен в 1.68, ТМ 36.5 — в 2.10.
Аналитики не уверены, что Надалю удастся победить всухую, — на то, что в матче будет сыграно четыре или пять сетов, котировка 1.62.
Тай-брейк — почти свершившийся факт в этой встрече, потому что коэффициент на это событие всего 1.45. На обратный результат — 2.55.
Сколько сетболов понадобится победителю первой партии? На ТБ 1.5 котировка 2.20, на ТМ 1.5 — 1.67.
Прогноз и ставка на матч Тейлор Фриц — Рафаэль Надаль
Последний раз соперники встречались в марте на хардовом турнире в Индиан-Уэллсе. Произошло это в финале, по итогам которого американец впервые в карьере выиграл «мастерс». Правда, сделал он это с трудом: несмотря на победу 2-0 по сетам, во второй партии Фриц был близок к провалу и чудом зацепился за победный тай-брейк.
Всем известно, что Рафа не специалист по игре на траве, а Тейлор, как раз наоборот, неплох — мощная подача и давление на соперников позволили ему пройти так далеко. Скорее всего, если даже американец не победит, то максимально затянет матч.
Рекомендуемая ставка: тотал больше 37.5 гейма за 1.75.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
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1
|Зенит
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|0
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|0-0
|0
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2
|Сочи
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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3
|Динамо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
4
|Краснодар
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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6
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Кр. Советов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Н. Новгород
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Урал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Химки
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Торпедо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|15.07
|20:00
|
Химки – Зенит
|- : -
|16.07
|15:00
|
ЦСКА – Урал
|- : -
|16.07
|17:30
|
Оренбург – Кр. Советов
|- : -
|16.07
|20:00
|
Ахмат – Спартак
|- : -
|17.07
|15:00
|
Торпедо – Сочи
|- : -
|17.07
|17:30
|
Локомотив – Н. Новгород
|- : -
|17.07
|20:00
|
Краснодар – Факел
|- : -
|17.07
|20:00
|
Динамо – Ростов
|- : -