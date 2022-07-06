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Тейлор Фриц — Рафаэль Надаль: прогноз на матч Уимблдона 6 июля 2022 года

Прогноз на матч Уимблдона Тейлор Фриц — Рафаэль Надаль 6 июля 2022 года
Евгений Коростелев
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Рафаэль Надаль.
Фото Global Look Press

6 июля Рафаэль Надаль постарается выйти в полуфинал Уимблдона-2022. Его соперником по 1/4 турнира станет американец Тейлор Фриц. Встреча начнется в 17.30 по московскому времени, в России ее не покажут. Испанец ведет по личным встречам 2-1, но молодой соперник выиграл их последний матч, который состоялся в этом сезоне в США.

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И все же аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают значительным фаворитом встречи Надаля. На его победу можно поставить с коэффициентом 1.40, это приблизительно 71% вероятности исхода. Успех Фрица предлагается взять за 2.90 (29%).

Верите в сенсацию? Ставка в 1000 рублей на триумф американца принесет вам 2900 рублей и 1900 рублей чистой прибыли в случае необходимого исхода.

Можете присмотреться к варианту «победа с форой по геймам»:

  • Ф1(+3.5) идет за 2.07, Ф2(-3.5) — за 1.70;

  • Ф1(+4.5) доступна за 1.84, Ф2(-4.5) — за 1.97.

Также можно поставить на тотал геймов в игре: например, ТБ 36.5 оценен в 1.68, ТМ 36.5 — в 2.10.

Аналитики не уверены, что Надалю удастся победить всухую, — на то, что в матче будет сыграно четыре или пять сетов, котировка 1.62.

Тай-брейк — почти свершившийся факт в этой встрече, потому что коэффициент на это событие всего 1.45. На обратный результат — 2.55.

Сколько сетболов понадобится победителю первой партии? На ТБ 1.5 котировка 2.20, на ТМ 1.5 — 1.67.

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Прогноз и ставка на матч Тейлор Фриц — Рафаэль Надаль

Последний раз соперники встречались в марте на хардовом турнире в Индиан-Уэллсе. Произошло это в финале, по итогам которого американец впервые в карьере выиграл «мастерс». Правда, сделал он это с трудом: несмотря на победу 2-0 по сетам, во второй партии Фриц был близок к провалу и чудом зацепился за победный тай-брейк.

Всем известно, что Рафа не специалист по игре на траве, а Тейлор, как раз наоборот, неплох — мощная подача и давление на соперников позволили ему пройти так далеко. Скорее всего, если даже американец не победит, то максимально затянет матч.

Рекомендуемая ставка: тотал больше 37.5 гейма за 1.75.

Теннис
Wimbledon
Прогнозы на спорт
Рафаэль Надаль
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