2 ноября 2021 года «Тампа-Бэй» примет «Вашингтон» в очередном туре регулярного первенства НХЛ. Встреча пройдет на стадионе «Амали-Арена», начало — в 2.00.

Хозяева — фавориты встречи, по мнению аналитиков букмекерской компании БЕТСИТИ. Сделать ставку на победу «Тампы» в основное время можно с коэффициентом 2.24 — это примерно 41% вероятности. Успех «Вашингтона» доступен за 2.65 (35%), а ничья идет за 3.90 (24%).

При ставке в 1000 рублей на «Вашингтон» можно выиграть 2650 рублей в случае успеха Овечкина и Ко в основное время матча.

Ф1(0) доступна за 1.75, а Ф2(0) — за 2.08.

Тотал голов больше 5.5 можно взять за 1.60, а ТМ 5.5 — за 2.34.

Сделать ставку на победу «Тампы» с учетом ОТ и буллитов можно за 1.77. Аналогичный исход в пользу «Вашингтона» оценивается коэффициентом 2.05.