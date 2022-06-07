«Тампа-Бэй Лайтнинг» — «Нью-Йорк Рейнджерс»: прогноз на матч НХЛ 8 июня 2022 года
После третьего матча интрига в финале Восточной конференции НХЛ закрутилась: «Тампа-Бэй» уступает «Нью-Йорк Рейнджерс» 1-2, но проведет четвертую игру серии дома. 8 июня 2022 года команды столкнутся на «Амали-арене», старт матча — в 03.00 по московскому времени.
По мнению аналитического отдела букмекерской компании БЕТСИТИ, «Тампа» имеет отличные шансы сравнять счет в противостоянии: коэффициент на победу «Лайтнинг» в основное время — 1.96, примерно 50% вероятности. Успех «Рейнджерс» оценен приличными 3.20 (29%). На ничью предложена котировка 4.30 (21%).
Не верите аналитикам и считаете, что победит команда Игоря Шестеркина и Артемия Панарина? Ставка в 1000 рублей на «Нью-Йорк» в случае выигрыша принесет 3200 рублей.
Также на матч предложен широкий выбор результатов с форой:
• Ф1(-1.5) идет за 2.40, Ф2(+1.5) — за 1.53;
• Ф1(+1.5) оценен в 1.21, Ф2(-1.5) — в 4.20.
Команды выдают достаточно результативную серию и еще ни разу не забрасывали на двоих меньше пяти шайб, а в первой встрече вообще накидали восемь («Рейнджерс» выиграли 6:2). Тотал больше 5.5 шайбы на предстоящий матч предложен с приятной котировкой 2.02, ТМ 5.5 идет за 1.79. Менее рискованный тотал больше 4.5 гола можно взять за 1.48, ТМ 4.5 — за 2.55.
Ни одна из команд в серии не забрасывала меньше двух шайб: это количество голов — стандарт для проигравшего в текущем противостоянии. ИТБ1 (2.5) можно взять за 1.58, ИТМ1 (2.5) — за 2.30. Этот рынок на гостей предложен с коэффициентами 2.16 и 1.65 соответственно.
Для интереса можете присмотреться к рынкам на результативные действия русских игроков. Ставка на гол Никиты Кучерова из «Тампы» идет за 2.20. Шайба Артемия Панарина из «Нью-Йорка» — за 2.81.
Прогноз и ставка на матч «Тампа-Бэй Лайтнинг» — «Нью-Йорк Рейнджерс»
«Тампа» перед началом серии котировалась однозначным фаворитом — команда выглядела мощнее в регулярном сезоне и получила на неделю больше отдыха. При этом «Нью-Йорк» победил в двух стартовых матчах на домашней арене. У себя на льду «Лайтнинг» обязаны выгрызать победы, чтобы сравнять счет. Ведь на выезде обыграть «Рейнджерс» очень тяжело — в плей-офф команда Жерара Галлана уступила только «Питтсбургу» и то — в овертайме.
Рекомендуемая ставка: победа «Тампы-Бэй» с коэффициентом 1.96.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|30
|19
|8
|3
|66-28
|65
|
2
|Сочи
|30
|17
|5
|8
|54-30
|56
|
3
|Динамо
|30
|16
|5
|9
|53-41
|53
|
4
|Краснодар
|30
|14
|8
|8
|42-30
|50
|
5
|ЦСКА
|30
|15
|5
|10
|42-29
|50
|
6
|Локомотив
|30
|13
|9
|8
|43-39
|48
|
7
|Ахмат
|30
|13
|3
|14
|36-38
|42
|
8
|Кр. Советов
|30
|12
|5
|13
|39-36
|41
|
9
|Ростов
|30
|10
|8
|12
|47-51
|38
|
10
|Спартак
|30
|10
|8
|12
|37-41
|38
|
11
|Н. Новгород
|30
|8
|9
|13
|26-39
|33
|
12
|Урал
|30
|8
|9
|13
|27-35
|33
|
13
|Химки
|30
|7
|11
|12
|34-47
|32
|
14
|Уфа
|30
|6
|12
|12
|29-40
|30
|
15
|Рубин
|30
|8
|5
|17
|34-56
|29
|
16
|Арсенал
|30
|5
|8
|17
|30-59
|23
|21.05
|17:00
|
Арсенал – Урал
|1 : 2
|21.05
|17:00
|
Динамо – Сочи
|1 : 5
|21.05
|17:00
|
Краснодар – Ахмат
|1 : 1
|21.05
|17:00
|
Кр. Советов – Локомотив
|0 : 1
|21.05
|17:00
|
Н. Новгород – Зенит
|1 : 0
|21.05
|17:00
|
Рубин – Уфа
|1 : 2
|21.05
|17:00
|
Химки – Спартак
|2 : 1
|21.05
|17:00
|
ЦСКА – Ростов
|4 : 0
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|19
|
|
Матео Кассьерра
Сочи
|14
|
|
Дмитрий Полоз
Ростов
|14
|П
|
|
Антон Зиньковский
Крылья Советов
|9
|
|
Далер Кузяев
Зенит
|7
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|17
|1
|4
|
|
Горан Чаушич
Арсенал Т
|23
|1
|4
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0