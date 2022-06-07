После третьего матча интрига в финале Восточной конференции НХЛ закрутилась: «Тампа-Бэй» уступает «Нью-Йорк Рейнджерс» 1-2, но проведет четвертую игру серии дома. 8 июня 2022 года команды столкнутся на «Амали-арене», старт матча — в 03.00 по московскому времени.

По мнению аналитического отдела букмекерской компании БЕТСИТИ, «Тампа» имеет отличные шансы сравнять счет в противостоянии: коэффициент на победу «Лайтнинг» в основное время — 1.96, примерно 50% вероятности. Успех «Рейнджерс» оценен приличными 3.20 (29%). На ничью предложена котировка 4.30 (21%).

Не верите аналитикам и считаете, что победит команда Игоря Шестеркина и Артемия Панарина? Ставка в 1000 рублей на «Нью-Йорк» в случае выигрыша принесет 3200 рублей.

Также на матч предложен широкий выбор результатов с форой:

• Ф1(-1.5) идет за 2.40, Ф2(+1.5) — за 1.53;

• Ф1(+1.5) оценен в 1.21, Ф2(-1.5) — в 4.20.

Команды выдают достаточно результативную серию и еще ни разу не забрасывали на двоих меньше пяти шайб, а в первой встрече вообще накидали восемь («Рейнджерс» выиграли 6:2). Тотал больше 5.5 шайбы на предстоящий матч предложен с приятной котировкой 2.02, ТМ 5.5 идет за 1.79. Менее рискованный тотал больше 4.5 гола можно взять за 1.48, ТМ 4.5 — за 2.55.

Ни одна из команд в серии не забрасывала меньше двух шайб: это количество голов — стандарт для проигравшего в текущем противостоянии. ИТБ1 (2.5) можно взять за 1.58, ИТМ1 (2.5) — за 2.30. Этот рынок на гостей предложен с коэффициентами 2.16 и 1.65 соответственно.

Для интереса можете присмотреться к рынкам на результативные действия русских игроков. Ставка на гол Никиты Кучерова из «Тампы» идет за 2.20. Шайба Артемия Панарина из «Нью-Йорка» — за 2.81.

Прогноз и ставка на матч «Тампа-Бэй Лайтнинг» — «Нью-Йорк Рейнджерс»

«Тампа» перед началом серии котировалась однозначным фаворитом — команда выглядела мощнее в регулярном сезоне и получила на неделю больше отдыха. При этом «Нью-Йорк» победил в двух стартовых матчах на домашней арене. У себя на льду «Лайтнинг» обязаны выгрызать победы, чтобы сравнять счет. Ведь на выезде обыграть «Рейнджерс» очень тяжело — в плей-офф команда Жерара Галлана уступила только «Питтсбургу» и то — в овертайме.

Рекомендуемая ставка: победа «Тампы-Бэй» с коэффициентом 1.96.