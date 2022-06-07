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«Тампа-Бэй Лайтнинг» — «Нью-Йорк Рейнджерс»: прогноз на матч НХЛ 8 июня 2022 года

Прогноз на матч НХЛ «Тампа-Бэй Лайтнинг» — «Нью-Йорк Рейнджерс» 8 июня 2022 года
Артемий Кутейников
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Ник Пол («Тампа-Бэй Лайтнинг»).
Фото Global Look Press

После третьего матча интрига в финале Восточной конференции НХЛ закрутилась: «Тампа-Бэй» уступает «Нью-Йорк Рейнджерс» 1-2, но проведет четвертую игру серии дома. 8 июня 2022 года команды столкнутся на «Амали-арене», старт матча — в 03.00 по московскому времени.

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По мнению аналитического отдела букмекерской компании БЕТСИТИ, «Тампа» имеет отличные шансы сравнять счет в противостоянии: коэффициент на победу «Лайтнинг» в основное время — 1.96, примерно 50% вероятности. Успех «Рейнджерс» оценен приличными 3.20 (29%). На ничью предложена котировка 4.30 (21%).

Не верите аналитикам и считаете, что победит команда Игоря Шестеркина и Артемия Панарина? Ставка в 1000 рублей на «Нью-Йорк» в случае выигрыша принесет 3200 рублей.

Также на матч предложен широкий выбор результатов с форой:

• Ф1(-1.5) идет за 2.40, Ф2(+1.5) — за 1.53;

• Ф1(+1.5) оценен в 1.21, Ф2(-1.5) — в 4.20.

Команды выдают достаточно результативную серию и еще ни разу не забрасывали на двоих меньше пяти шайб, а в первой встрече вообще накидали восемь («Рейнджерс» выиграли 6:2). Тотал больше 5.5 шайбы на предстоящий матч предложен с приятной котировкой 2.02, ТМ 5.5 идет за 1.79. Менее рискованный тотал больше 4.5 гола можно взять за 1.48, ТМ 4.5 — за 2.55.

Ни одна из команд в серии не забрасывала меньше двух шайб: это количество голов — стандарт для проигравшего в текущем противостоянии. ИТБ1 (2.5) можно взять за 1.58, ИТМ1 (2.5) — за 2.30. Этот рынок на гостей предложен с коэффициентами 2.16 и 1.65 соответственно.

Для интереса можете присмотреться к рынкам на результативные действия русских игроков. Ставка на гол Никиты Кучерова из «Тампы» идет за 2.20. Шайба Артемия Панарина из «Нью-Йорка» — за 2.81.

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Прогноз и ставка на матч «Тампа-Бэй Лайтнинг» — «Нью-Йорк Рейнджерс»

«Тампа» перед началом серии котировалась однозначным фаворитом — команда выглядела мощнее в регулярном сезоне и получила на неделю больше отдыха. При этом «Нью-Йорк» победил в двух стартовых матчах на домашней арене. У себя на льду «Лайтнинг» обязаны выгрызать победы, чтобы сравнять счет. Ведь на выезде обыграть «Рейнджерс» очень тяжело — в плей-офф команда Жерара Галлана уступила только «Питтсбургу» и то — в овертайме.

Рекомендуемая ставка: победа «Тампы-Бэй» с коэффициентом 1.96.

Хоккей
НХЛ
Прогнозы на спорт
ХК Нью-Йорк Рейнджерс
ХК Тампа-Бэй Лайтнинг
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 19 8 3 66-28 65
2
 Сочи 30 17 5 8 54-30 56
3
 Динамо 30 16 5 9 53-41 53
4
 Краснодар 30 14 8 8 42-30 50
5
 ЦСКА 30 15 5 10 42-29 50
6
 Локомотив 30 13 9 8 43-39 48
7
 Ахмат 30 13 3 14 36-38 42
8
 Кр. Советов 30 12 5 13 39-36 41
9
 Ростов 30 10 8 12 47-51 38
10
 Спартак 30 10 8 12 37-41 38
11
 Н. Новгород 30 8 9 13 26-39 33
12
 Урал 30 8 9 13 27-35 33
13
 Химки 30 7 11 12 34-47 32
14
 Уфа 30 6 12 12 29-40 30
15
 Рубин 30 8 5 17 34-56 29
16
 Арсенал 30 5 8 17 30-59 23
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21.05 17:00
Арсенал – Урал
 1 : 2
21.05 17:00
Динамо – Сочи
 1 : 5
21.05 17:00
Краснодар – Ахмат
 1 : 1
21.05 17:00
Кр. Советов – Локомотив
 0 : 1
21.05 17:00
Н. Новгород – Зенит
 1 : 0
21.05 17:00
Рубин – Уфа
 1 : 2
21.05 17:00
Химки – Спартак
 2 : 1
21.05 17:00
ЦСКА – Ростов
 4 : 0
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Гамид Агаларов

Уфа

 19
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Ростов

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П
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Зенит

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Краснодар

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И К Ж
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Горан Чаушич

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