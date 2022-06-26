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«Тампа-Бэй Лайтнинг» — «Колорадо Эвеланш»: прогноз на матч НХЛ 27 июня 2022 года

Прогноз на матч НХЛ «Тампа-Бэй Лайтнинг» — «Колорадо Эвеланш» 27 июня 2022 года
Артем Белинин
Читать «СЭ» в
Игроки «Тампы» празднуют победу.
Фото Global Look Press

27 июня 2022 года состоится шестой матч финала Кубка Стэнли — серия переместилась на «Амали Арену» в Тампу, где «Лайтнинг» и «Колорадо Эвеланш» продолжат борьбу за главный трофей сезона. Матч начнется в 3.00 по московскому времени, в России транслироваться не будет.

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Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ не определились с фаворитом в этом матче. Коэффициент на победу как хозяев, так и гостей одинаковый — 2.46, или примерно 38% вероятности на каждого. Ничью можно взять за 4.20 (26%).

Верите, что «Тампа» сравняет счет? При ставке в 1000 рублей на победу хозяев в случае их успеха выплата составит 2460 рублей.

Считаете, что команды не уступят в основное время? Коэффициент на это — 1.55.

Соперники провели уже пять матчей — в трех из них забили больше пяти шайб. Взять ТБ 5.5 можно за 1.75, обратный исход идет за 2.13.

Подстрахуйте команды при помощи форы — и Ф1(0), и Ф2(0) можно взять за 1.92.

В четырех из пяти встреч финала забили обе команды, лишь однажды «Тампа» была уничтожена со счетом 7:0. «Обе забьют» идет с коэффициентом 1.07, но если верите в сладкую месть и сухую победу «Лайтнинг», можете взять обратный исход за 8.20.

Если уверены, что «Колорадо» победит на выезде и заберет Кубок Стэнли, — поставьте на чемпионство «Эвеланш» за 1.25.

Виктор Хедман и&nbsp;Стивен Стэмкос (&laquo;Тампа-Бэй Лайтнинг&raquo;). «Тампа-Бэй» — «Колорадо»: Кучеров и Василевский затащат финал в седьмой матч

Прогноз и ставка на матч «Тампа-Бэй Лайтнинг» — «Колорадо Эвеланш»

«Тампа» проявляет характер в погоне за историческим достижением. Ничтожное количество клубов отыгрывались с 1-3 в серии, но у «Молний» есть все шансы такое провернуть. «Колорадо» молодцы, но есть ощущение, что не поставить точку в домашнем матче было роковой ошибкой. «Лайтнинг» после такого легко могут вернуться — для них каждый матч как последний.

Рекомендуемая ставка: победа хозяев за 2.46.

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ХК Колорадо Эвеланш
ХК Тампа-Бэй Лайтнинг
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 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
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 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
5
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
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 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
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