«Тампа-Бэй Лайтнинг» — «Колорадо Эвеланш»: прогноз на матч НХЛ 27 июня 2022 года
27 июня 2022 года состоится шестой матч финала Кубка Стэнли — серия переместилась на «Амали Арену» в Тампу, где «Лайтнинг» и «Колорадо Эвеланш» продолжат борьбу за главный трофей сезона. Матч начнется в 3.00 по московскому времени, в России транслироваться не будет.
Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ не определились с фаворитом в этом матче. Коэффициент на победу как хозяев, так и гостей одинаковый — 2.46, или примерно 38% вероятности на каждого. Ничью можно взять за 4.20 (26%).
Верите, что «Тампа» сравняет счет? При ставке в 1000 рублей на победу хозяев в случае их успеха выплата составит 2460 рублей.
Считаете, что команды не уступят в основное время? Коэффициент на это — 1.55.
Соперники провели уже пять матчей — в трех из них забили больше пяти шайб. Взять ТБ 5.5 можно за 1.75, обратный исход идет за 2.13.
Подстрахуйте команды при помощи форы — и Ф1(0), и Ф2(0) можно взять за 1.92.
В четырех из пяти встреч финала забили обе команды, лишь однажды «Тампа» была уничтожена со счетом 7:0. «Обе забьют» идет с коэффициентом 1.07, но если верите в сладкую месть и сухую победу «Лайтнинг», можете взять обратный исход за 8.20.
Если уверены, что «Колорадо» победит на выезде и заберет Кубок Стэнли, — поставьте на чемпионство «Эвеланш» за 1.25.
Прогноз и ставка на матч «Тампа-Бэй Лайтнинг» — «Колорадо Эвеланш»
«Тампа» проявляет характер в погоне за историческим достижением. Ничтожное количество клубов отыгрывались с 1-3 в серии, но у «Молний» есть все шансы такое провернуть. «Колорадо» молодцы, но есть ощущение, что не поставить точку в домашнем матче было роковой ошибкой. «Лайтнинг» после такого легко могут вернуться — для них каждый матч как последний.
Рекомендуемая ставка: победа хозяев за 2.46.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
2
|Сочи
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
3
|Динамо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
4
|Краснодар
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Кр. Советов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Н. Новгород
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Урал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Химки
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Торпедо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|15.07
|20:00
|
Химки – Зенит
|- : -
|16.07
|15:00
|
ЦСКА – Урал
|- : -
|16.07
|17:30
|
Оренбург – Кр. Советов
|- : -
|16.07
|20:00
|
Ахмат – Спартак
|- : -
|17.07
|15:00
|
Торпедо – Сочи
|- : -
|17.07
|17:30
|
Локомотив – Н. Новгород
|- : -
|17.07
|20:00
|
Краснодар – Факел
|- : -
|17.07
|20:00
|
Динамо – Ростов
|- : -