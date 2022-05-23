«Тампа-Бэй Лайтнинг» — «Флорида Пантерз»: прогноз на матч НХЛ 24 мая 2022 года
24 мая 2022 года «Тампа-Бэй Лайтнинг» и «Флорида Пантерз» встретятся в четвертой игре полуфинальной серии Восточной конференции. «Молнии» выиграли первые три и могут закончить серию, хотя перед началом противостояния «Флориду» считали фаворитом. Матч пройдет на «Амали-Арене», начало — в 2.00 мск.
Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают «Тампу» небольшим фаворитом четвертого матча. На победу хозяев можно поставить за 2.30, вероятность — около 42%. Коэффициент на успех «Флориды» чуть выше — 2.60 (37%). Ничья в основное время идет за 4.30 (21%).
Считаете, что «Пантерз» сделают первый шаг к камбэку? Ставка в 1000 рублей на победу гостей в случае их выигрыша принесет 2600 рублей.
«Тампа-Бэй» испытала проблемы только во второй игре, когда сломила соперника всего 2:1. В остальных матчах «Флорида» была разгромлена — 4:1 и 5:1. ТБ 4.5 на предстоящий матч предложен с котировкой 1.27, тотал меньше идет за 3.80. ТБ 5.5 оценен в 1.60, тотал меньше — в 2.40.
Индивидуальный тотал голов хозяев больше 3.5 шайбы доступен за 2.30, тотал меньше идет за 1.62. «Пантерз» в серии еще ни разу не забросили больше одной шайбы за матч. В то же время ИТБ2 (1.5) можно оформить со смешным коэффициентом 1.19, зато тотал меньше оценен в 4.80.
Думаете, на этот раз чемпион регулярного сезона не забросит ни разу? Берите «обе забьют — нет» за 9.30, обратная ставка предложена за 1.06.
Поставить на проход «Тампы» в следующий раунд можно за 1.04. Во «Флориду» аналитики уже не верят, котировка на выход в финал «Востока» — 11.0.
Прогноз и ставка на матч «Тампа-Бэй Лайтнинг» — «Флорида Пантерз»
«Тампа» по-настоящему удивила в противостоянии с «Флоридой». Соперник «Молний» — победитель регулярки НХЛ и один из главных фаворитов плей-офф по стартовым котировкам. Однако триумфатор двух последних розыгрышей Кубка Стэнли снова показал скилл в самых ответственных матчах. Атака «Лайтнинг» с Кучеровым в сумасшедшей форме, и команда вполне может вышвырнуть соперника из плей-офф уже после четырех игр.
Рекомендуемая ставка: ИТБ1 (3.5) с коэффициентом 2.30.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|30
|19
|8
|3
|66-28
|65
|
2
|Сочи
|30
|17
|5
|8
|54-30
|56
|
3
|Динамо
|30
|16
|5
|9
|53-41
|53
|
4
|Краснодар
|30
|14
|8
|8
|42-30
|50
|
5
|ЦСКА
|30
|15
|5
|10
|42-29
|50
|
6
|Локомотив
|30
|13
|9
|8
|43-39
|48
|
7
|Ахмат
|30
|13
|3
|14
|36-38
|42
|
8
|Кр. Советов
|30
|12
|5
|13
|39-36
|41
|
9
|Ростов
|30
|10
|8
|12
|47-51
|38
|
10
|Спартак
|30
|10
|8
|12
|37-41
|38
|
11
|Н. Новгород
|30
|8
|9
|13
|26-39
|33
|
12
|Урал
|30
|8
|9
|13
|27-35
|33
|
13
|Химки
|30
|7
|11
|12
|34-47
|32
|
14
|Уфа
|30
|6
|12
|12
|29-40
|30
|
15
|Рубин
|30
|8
|5
|17
|34-56
|29
|
16
|Арсенал
|30
|5
|8
|17
|30-59
|23
|23.07
|20:00
|
Ростов – Динамо
|0 : 2
|24.07
|17:30
|
Химки – Зенит
|1 : 3
|24.07
|20:00
|
Локомотив – Арсенал
|3 : 1
|24.07
|20:00
|
Рубин – Спартак
|1 : 0
|25.07
|17:30
|
Урал – Краснодар
|0 : 3
|25.07
|19:00
|
Кр. Советов – Ахмат
|1 : 2
|25.07
|20:00
|
ЦСКА – Уфа
|1 : 0
|26.07
|19:00
|
Н. Новгород – Сочи
|1 : 0
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|19
|
|
Матео Кассьерра
Сочи
|14
|
|
Дмитрий Полоз
Ростов
|14
|П
|
|
Антон Зиньковский
Крылья Советов
|9
|
|
Далер Кузяев
Зенит
|7
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|17
|1
|4
|
|
Горан Чаушич
Арсенал Т
|23
|1
|4
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0