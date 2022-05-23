24 мая 2022 года «Тампа-Бэй Лайтнинг» и «Флорида Пантерз» встретятся в четвертой игре полуфинальной серии Восточной конференции. «Молнии» выиграли первые три и могут закончить серию, хотя перед началом противостояния «Флориду» считали фаворитом. Матч пройдет на «Амали-Арене», начало — в 2.00 мск.

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают «Тампу» небольшим фаворитом четвертого матча. На победу хозяев можно поставить за 2.30, вероятность — около 42%. Коэффициент на успех «Флориды» чуть выше — 2.60 (37%). Ничья в основное время идет за 4.30 (21%).

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«Тампа-Бэй» испытала проблемы только во второй игре, когда сломила соперника всего 2:1. В остальных матчах «Флорида» была разгромлена — 4:1 и 5:1. ТБ 4.5 на предстоящий матч предложен с котировкой 1.27, тотал меньше идет за 3.80. ТБ 5.5 оценен в 1.60, тотал меньше — в 2.40.

Индивидуальный тотал голов хозяев больше 3.5 шайбы доступен за 2.30, тотал меньше идет за 1.62. «Пантерз» в серии еще ни разу не забросили больше одной шайбы за матч. В то же время ИТБ2 (1.5) можно оформить со смешным коэффициентом 1.19, зато тотал меньше оценен в 4.80.

Думаете, на этот раз чемпион регулярного сезона не забросит ни разу? Берите «обе забьют — нет» за 9.30, обратная ставка предложена за 1.06.

Поставить на проход «Тампы» в следующий раунд можно за 1.04. Во «Флориду» аналитики уже не верят, котировка на выход в финал «Востока» — 11.0.

Прогноз и ставка на матч «Тампа-Бэй Лайтнинг» — «Флорида Пантерз»

«Тампа» по-настоящему удивила в противостоянии с «Флоридой». Соперник «Молний» — победитель регулярки НХЛ и один из главных фаворитов плей-офф по стартовым котировкам. Однако триумфатор двух последних розыгрышей Кубка Стэнли снова показал скилл в самых ответственных матчах. Атака «Лайтнинг» с Кучеровым в сумасшедшей форме, и команда вполне может вышвырнуть соперника из плей-офф уже после четырех игр.

Рекомендуемая ставка: ИТБ1 (3.5) с коэффициентом 2.30.