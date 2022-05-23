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«Тампа-Бэй Лайтнинг» — «Флорида Пантерз»: прогноз на матч НХЛ 24 мая 2022 года

Прогноз на матч НХЛ «Тампа-Бэй Лайтнинг» — «Флорида Пантерз» 24 мая 2022 года
Артемий Кутейников
Читать «СЭ» в
Андрей Василевский («Тампа-Бэй Лайтнинг»).
Фото Global Look Press

24 мая 2022 года «Тампа-Бэй Лайтнинг» и «Флорида Пантерз» встретятся в четвертой игре полуфинальной серии Восточной конференции. «Молнии» выиграли первые три и могут закончить серию, хотя перед началом противостояния «Флориду» считали фаворитом. Матч пройдет на «Амали-Арене», начало — в 2.00 мск.

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Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают «Тампу» небольшим фаворитом четвертого матча. На победу хозяев можно поставить за 2.30, вероятность — около 42%. Коэффициент на успех «Флориды» чуть выше — 2.60 (37%). Ничья в основное время идет за 4.30 (21%).

Считаете, что «Пантерз» сделают первый шаг к камбэку? Ставка в 1000 рублей на победу гостей в случае их выигрыша принесет 2600 рублей.

«Тампа-Бэй» испытала проблемы только во второй игре, когда сломила соперника всего 2:1. В остальных матчах «Флорида» была разгромлена — 4:1 и 5:1. ТБ 4.5 на предстоящий матч предложен с котировкой 1.27, тотал меньше идет за 3.80. ТБ 5.5 оценен в 1.60, тотал меньше — в 2.40.

Индивидуальный тотал голов хозяев больше 3.5 шайбы доступен за 2.30, тотал меньше идет за 1.62. «Пантерз» в серии еще ни разу не забросили больше одной шайбы за матч. В то же время ИТБ2 (1.5) можно оформить со смешным коэффициентом 1.19, зато тотал меньше оценен в 4.80.

Думаете, на этот раз чемпион регулярного сезона не забросит ни разу? Берите «обе забьют — нет» за 9.30, обратная ставка предложена за 1.06.

Поставить на проход «Тампы» в следующий раунд можно за 1.04. Во «Флориду» аналитики уже не верят, котировка на выход в финал «Востока» — 11.0.

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Прогноз и ставка на матч «Тампа-Бэй Лайтнинг» — «Флорида Пантерз»

«Тампа» по-настоящему удивила в противостоянии с «Флоридой». Соперник «Молний» — победитель регулярки НХЛ и один из главных фаворитов плей-офф по стартовым котировкам. Однако триумфатор двух последних розыгрышей Кубка Стэнли снова показал скилл в самых ответственных матчах. Атака «Лайтнинг» с Кучеровым в сумасшедшей форме, и команда вполне может вышвырнуть соперника из плей-офф уже после четырех игр.

Рекомендуемая ставка: ИТБ1 (3.5) с коэффициентом 2.30.

Хоккей
НХЛ
Прогнозы на спорт
ХК Тампа-Бэй Лайтнинг
ХК Флорида Пантерз
0
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«Сент-Луис Блюз» — «Колорадо Эвеланш»: прогноз на матч НХЛ 24 мая 2022 года
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 19 8 3 66-28 65
2
 Сочи 30 17 5 8 54-30 56
3
 Динамо 30 16 5 9 53-41 53
4
 Краснодар 30 14 8 8 42-30 50
5
 ЦСКА 30 15 5 10 42-29 50
6
 Локомотив 30 13 9 8 43-39 48
7
 Ахмат 30 13 3 14 36-38 42
8
 Кр. Советов 30 12 5 13 39-36 41
9
 Ростов 30 10 8 12 47-51 38
10
 Спартак 30 10 8 12 37-41 38
11
 Н. Новгород 30 8 9 13 26-39 33
12
 Урал 30 8 9 13 27-35 33
13
 Химки 30 7 11 12 34-47 32
14
 Уфа 30 6 12 12 29-40 30
15
 Рубин 30 8 5 17 34-56 29
16
 Арсенал 30 5 8 17 30-59 23
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26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
23.07 20:00
Ростов – Динамо
 0 : 2
24.07 17:30
Химки – Зенит
 1 : 3
24.07 20:00
Локомотив – Арсенал
 3 : 1
24.07 20:00
Рубин – Спартак
 1 : 0
25.07 17:30
Урал – Краснодар
 0 : 3
25.07 19:00
Кр. Советов – Ахмат
 1 : 2
25.07 20:00
ЦСКА – Уфа
 1 : 0
26.07 19:00
Н. Новгород – Сочи
 1 : 0
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ЖК
Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 19
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Сочи

 14
Дмитрий Полоз

Дмитрий Полоз

Ростов

 14
П
Антон Зиньковский

Антон Зиньковский

Крылья Советов

 9
Далер Кузяев

Далер Кузяев

Зенит

 7
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 17 1 4
Горан Чаушич

Горан Чаушич

Арсенал Т

 23 1 4
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
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