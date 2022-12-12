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12 декабря, 17:15

Суперкомпьютер предсказал результаты полуфиналов ЧМ: какие шансы у Месси и Мбаппе выйти в финал?

Прогноз суперкомпьютера на полуфиналы чемпионата мира в Катаре.
Артемий Кутейников
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Килиан Мбаппе (сборная Франции).
Фото Global Look Press

Чемпионат мира в Катаре близится к завершению: 13 декабря на турнире пройдет первый полуфинал между Аргентиной и финалистом прошлого ЧМ Хорватией. На следующий день за место в финале поборются Франция и Марокко.

Аргентина и Хорватия встретятся 13 декабря на Национальном стадионе в Лусаиле, стартовый свисток итальянца Даниэле Орсато прозвучит в 22.00 по московскому времени. Прямую трансляцию встречи покажут сайт matchtv.ru, телеканалы «Матч! Премьер» и «Матч! Футбол 1». Старт трансляции в 21.45 мск.

Чемпионат мира. 1/2 финала
13 дек, 22:00. Lusail Stadium (Лусаил)
Аргентина
Хорватия

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают южноамериканцев фаворитами матча: на победу Аргентины в основное время можно поставить с коэффициентом 1.81, вероятность — приблизительно 54%. Успех Хорватии идет за 5.60 (17%), на ничью доступна меньшая котировка 3.40 (29%).

Суперкомпьютер тоже считает, что у «Альбиселесте» гораздо больше шансов на выход в финал. Вероятность прохода аргентинцев — 64%, хорватов — 36%. Поставить на проход команды Лео Месси в финал можно за 1.37, Луки Модрича — за 3.38.

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14 декабря на стадионе «Эль-Байт» встретятся Франция и Марокко. Игра тоже начнется в 22.00 по московскому времени, прямой эфир покажут сайт matchtv.ru, а также телеканалы «Матч! Футбол 1» и «Матч! Премьер». Трансляция стартует в 21.45 мск.

Чемпионат мира. 1/2 финала
14 дек, 22:00. Al Bayt Stadium (Эль-Хаур)
Франция
Марокко

По мнению аналитиков, французы — огромные фавориты матча: поставить на их победу можно с коэффициентом 1.53, что составляет примерно 65% вероятности. Успех марокканцев идёт с котировкой 8.20 (10%), ничья доступна за 4.00 (25%).

Суперкомпьютер оценивает шансы «Трёхцветных» значительно выше: вероятность выхода команды Дидье Дешама в финал — 66%, «Атласских львов» — 34%. Поставить на выход Франции в финал можно с котировкой 1.25, этот рынок на Марокко предложен за 4.40.

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Расписание полуфиналов чемпионата мира: когда Месси грохнет Хорватию, а Мбаппе — Марокко

Суперкомпьютер предсказал победителя ЧМ: какие шансы у Месси на долгожданный титул?
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
Результаты / календарь
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21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
3.03 00:00
Зенит – Н. Новгород
 - : -
3.03 00:00
Спартак – Урал
 - : -
3.03 00:00
Ростов – Локомотив
 - : -
3.03 00:00
Краснодар – Торпедо
 - : -
3.03 00:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
3.03 00:00
Ахмат – Оренбург
 - : -
3.03 00:00
Сочи – ЦСКА
 - : -
3.03 00:00
Факел – Химки
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Оренбург

 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 16 1 3
Олег Дмитриев

Олег Дмитриев

Факел

 16 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
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