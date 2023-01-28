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Стефанос Циципас — Новак Джокович: прогноз на финал Australian Open 29 января 2023 года

Прогноз на матч Australian Open Стефанос Циципас — Новак Джокович 29 января 2023 года
Евгений Коростелев
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Новак Джокович.
Фото Global Look Press

29 января в Мельбурне состоится финал Australian Open. В решающем матче сыграют серб Новак Джокович и грек Стефанос Циципас. Игра пройдет на «Арене Рода Лэйвера» и начнется примерно в 11.35 по московскому времени. В России она показана не будет. Счет личных встреч — 10:2 в пользу 22-кратного победителя ТБШ.

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Аналитики букмекерской компании отдали предпочтение Джоковичу. На его победу можно поставить с коэффициентом 1.18, что приблизительно 85% вероятности исхода. Первый триумф в карьере Циципаса на «Шлеме» идет за 5.20 (15%).

С каким счетом завершится финал? Эксперты предполагают, что Новак выиграет в трех сетах. На это котировка — 2.40.

Если считаете, что Циципас зацепится и не позволит разгромить себя, возьмите его победу с форой по геймам: Ф1(+5.5) оценена в 2.05, Ф1(+6.5) — в 1.67.

Трех предыдущих соперников Джокович одолел, не разыграв с ними и 30 геймов. На ТБ 33.5 коэффициент — 1.53, на ТМ 33.5 — 2.50.

Триумф Циципаса с форой (+2.5) партии идет за 1.57, с форой (+1.5) сета — за 2.70.

На то, что грек трижды возьмет подачу соперника, коэффициент — 2.00. На ТБ 4.5 брейка от Джоковича — 1.60.

Итоговую победу Стефа или Новака после поражения в первом сете можно оформить за 4.40.

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Прогноз и ставка на матч Стефанос Циципас — Новак Джокович

Джокович к решающим стадиям турнира набрал сумасшедшую форму: Де Минауру, Рублеву и Полу отдал суммарно всего 20 геймов. За весь турнир серб проиграл только одну партию, а еще у него очень хорошо получается игра на приеме — поддавливает соперников и не дает им выскочить в атаку. Оборона у Ноле тоже, как всегда, на уровне.

Серб поборется за десятый титул в Австралии и 22-й на ТБШ. А для Циципаса это будет всего второй матч за титул, причем первый опыт у него был печальный — тому же Джоковичу он проиграл на «Ролан Гаррос» — 2021, ведя 2:0 по сетам. Грек в принципе некомфортно чувствует себя во встречах против статусных игроков — сбивается с ритма, много ошибается и дарит простые очки. Для Новака же это будет очередной финал и обычный матч, в котором он обязательно покажет свой высокий уровень.

Рекомендуемая ставка: ТМ 40.5 гейма за 1.61.

Теннис
Прогнозы на спорт
Новак Джокович
Стефанос Циципас
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