Стефанос Циципас — Новак Джокович: прогноз на финал Australian Open 29 января 2023 года
29 января в Мельбурне состоится финал Australian Open. В решающем матче сыграют серб Новак Джокович и грек Стефанос Циципас. Игра пройдет на «Арене Рода Лэйвера» и начнется примерно в 11.35 по московскому времени. В России она показана не будет. Счет личных встреч — 10:2 в пользу 22-кратного победителя ТБШ.
Аналитики букмекерской компании отдали предпочтение Джоковичу. На его победу можно поставить с коэффициентом 1.18, что приблизительно 85% вероятности исхода. Первый триумф в карьере Циципаса на «Шлеме» идет за 5.20 (15%).
С каким счетом завершится финал? Эксперты предполагают, что Новак выиграет в трех сетах. На это котировка — 2.40.
Если считаете, что Циципас зацепится и не позволит разгромить себя, возьмите его победу с форой по геймам: Ф1(+5.5) оценена в 2.05, Ф1(+6.5) — в 1.67.
Трех предыдущих соперников Джокович одолел, не разыграв с ними и 30 геймов. На ТБ 33.5 коэффициент — 1.53, на ТМ 33.5 — 2.50.
Триумф Циципаса с форой (+2.5) партии идет за 1.57, с форой (+1.5) сета — за 2.70.
На то, что грек трижды возьмет подачу соперника, коэффициент — 2.00. На ТБ 4.5 брейка от Джоковича — 1.60.
Итоговую победу Стефа или Новака после поражения в первом сете можно оформить за 4.40.
Прогноз и ставка на матч Стефанос Циципас — Новак Джокович
Джокович к решающим стадиям турнира набрал сумасшедшую форму: Де Минауру, Рублеву и Полу отдал суммарно всего 20 геймов. За весь турнир серб проиграл только одну партию, а еще у него очень хорошо получается игра на приеме — поддавливает соперников и не дает им выскочить в атаку. Оборона у Ноле тоже, как всегда, на уровне.
Серб поборется за десятый титул в Австралии и 22-й на ТБШ. А для Циципаса это будет всего второй матч за титул, причем первый опыт у него был печальный — тому же Джоковичу он проиграл на «Ролан Гаррос» — 2021, ведя 2:0 по сетам. Грек в принципе некомфортно чувствует себя во встречах против статусных игроков — сбивается с ритма, много ошибается и дарит простые очки. Для Новака же это будет очередной финал и обычный матч, в котором он обязательно покажет свой высокий уровень.
Рекомендуемая ставка: ТМ 40.5 гейма за 1.61.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|17
|13
|3
|1
|47-7
|42
|
2
|Спартак
|17
|11
|3
|3
|40-18
|36
|
3
|Ростов
|17
|10
|5
|2
|32-23
|35
|
4
|Динамо
|17
|8
|5
|4
|33-21
|29
|
5
|ЦСКА
|17
|8
|5
|4
|30-18
|29
|
6
|Ахмат
|17
|8
|2
|7
|27-27
|26
|
7
|Оренбург
|17
|8
|1
|8
|33-37
|25
|
8
|Краснодар
|17
|7
|4
|6
|31-29
|25
|
9
|Сочи
|17
|7
|4
|6
|27-32
|25
|
10
|Урал
|17
|6
|3
|8
|21-28
|21
|
11
|Кр. Советов
|17
|5
|5
|7
|20-25
|20
|
12
|Н. Новгород
|17
|5
|4
|8
|22-29
|19
|
13
|Факел
|17
|1
|10
|6
|21-33
|13
|
14
|Локомотив
|17
|3
|4
|10
|20-34
|13
|
15
|Химки
|17
|3
|3
|11
|16-36
|12
|
16
|Торпедо
|17
|1
|3
|13
|7-30
|6
|3.03
|19:00
|
Факел – Химки
|- : -
|4.03
|14:00
|
Спартак – Урал
|- : -
|4.03
|16:30
|
Зенит – Н. Новгород
|- : -
|4.03
|16:30
|
Ахмат – Оренбург
|- : -
|4.03
|19:30
|
Ростов – Локомотив
|- : -
|5.03
|14:00
|
Динамо – Кр. Советов
|- : -
|5.03
|16:30
|
Краснодар – Торпедо
|- : -
|5.03
|19:30
|
Сочи – ЦСКА
|- : -
|Г
|
|
Владимир Сычевой
Крылья Советов
|14
|
|
Квинси Промес
Спартак
|14
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|12
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|16
|1
|3
|
|
Олег Дмитриев
Факел
|16
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2