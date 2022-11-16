Циципас — Медведев: соперникам не избежать тай-брейка

16 ноября в Турине состоится матч старых недругов — Даниил Медведев сыграет со Стефаносом Циципасом. Встреча второго тура группового этапа Итогового турнира начнется в 23.05 по московскому времени. В прямом эфире в России игра показана не будет. Счет личных встреч — 7:3 в пользу русского теннисиста.

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают Медведева фаворитом. На его победу можно поставить с коэффициентом 1.48, что приблизительно 67% вероятности исхода. Успех Циципаса идет за 2.70 (33%).

При ставке в 1000 рублей на грека выплата в случае его триумфа составит 2700 рублей, а чистая прибыль — 1700 рублей.

Эксперты считают, что наиболее вероятный точный счет — 2:0 по сетам в пользу российского теннисиста. Котировка — 2.30.

Однако вы можете подстраховать Стефаноса и взять его победу с форой (+1.5) по партиям за 1.58.

Для ставки доступен большой выбор вариантов на количество геймов в матче:

тотал больше 22.5 гейма идет за 1.73, ТМ 22.5 — за 2.16;

ТБ 23.5 — за 1.88; ТМ 23.5 — за 1.86.

Сколько очков будет разыграно в самом продолжительном гейме? ТБ 13.5 оценен в 1.85, ТМ 13.5 — таким же коэффициентом.

На то, что игрок сломает ракетку, котировка — 4.50.

Прогноз и ставка на матч Стефанос Циципас — Даниил Медведев

Медведев и Циципас встретятся в юбилейный, десятый раз и во второй в этом сезоне. На Australian Open Даниил победил в четырех сетах, Стефанос взял реванш в полуфинале «Мастерса» в Цинциннати — 2:1. Оба матча были упорные, и один из сетов обязательно завершался тай-брейком. То же самое происходило в четырех из пяти последних встреч.

В первом круге Циципас играл с Джоковичем, а Медведев — с Рублевым, и в этих матчах тоже не обошлось без 13-го гейма.

Рекомендуемая ставка: тай-брейк в матче за 2.10.