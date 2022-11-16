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Сегодня, 11:15

Циципас — Медведев: соперникам не избежать тай-брейка

Евгений Коростелев
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Даниил Медведев.
Фото Global Look Press

16 ноября в Турине состоится матч старых недругов — Даниил Медведев сыграет со Стефаносом Циципасом. Встреча второго тура группового этапа Итогового турнира начнется в 23.05 по московскому времени. В прямом эфире в России игра показана не будет. Счет личных встреч — 7:3 в пользу русского теннисиста.

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Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают Медведева фаворитом. На его победу можно поставить с коэффициентом 1.48, что приблизительно 67% вероятности исхода. Успех Циципаса идет за 2.70 (33%).

При ставке в 1000 рублей на грека выплата в случае его триумфа составит 2700 рублей, а чистая прибыль — 1700 рублей.

Эксперты считают, что наиболее вероятный точный счет — 2:0 по сетам в пользу российского теннисиста. Котировка — 2.30.

Однако вы можете подстраховать Стефаноса и взять его победу с форой (+1.5) по партиям за 1.58.

Для ставки доступен большой выбор вариантов на количество геймов в матче:

  • тотал больше 22.5 гейма идет за 1.73, ТМ 22.5 — за 2.16;

  • ТБ 23.5 — за 1.88; ТМ 23.5 — за 1.86.

Сколько очков будет разыграно в самом продолжительном гейме? ТБ 13.5 оценен в 1.85, ТМ 13.5 — таким же коэффициентом.

На то, что игрок сломает ракетку, котировка — 4.50.

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Прогноз и ставка на матч Стефанос Циципас — Даниил Медведев

Медведев и Циципас встретятся в юбилейный, десятый раз и во второй в этом сезоне. На Australian Open Даниил победил в четырех сетах, Стефанос взял реванш в полуфинале «Мастерса» в Цинциннати — 2:1. Оба матча были упорные, и один из сетов обязательно завершался тай-брейком. То же самое происходило в четырех из пяти последних встреч.

В первом круге Циципас играл с Джоковичем, а Медведев — с Рублевым, и в этих матчах тоже не обошлось без 13-го гейма.

Рекомендуемая ставка: тай-брейк в матче за 2.10.

Теннис
Прогнозы на спорт
Даниил Медведев
Стефанос Циципас
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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3.03 00:00
Зенит – Н. Новгород
 - : -
3.03 00:00
Спартак – Урал
 - : -
3.03 00:00
Ростов – Локомотив
 - : -
3.03 00:00
Краснодар – Торпедо
 - : -
3.03 00:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
3.03 00:00
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 - : -
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