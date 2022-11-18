Циципас — Рублев: российский теннисист возьмет хотя бы партию
18 ноября в заключительном туре группового этапа Итогового турнира года Андрей Рублев и Стефанос Циципас разыграют последнюю путевку в плей-офф. Матч состоится в Турине и начнется в 23.05 по московскому времени. В России игра показана не будет. Счет личных встреч — 7:5 в пользу грека.
Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают Циципаса небольшим фаворитом встречи. На его победу выставлен коэффициент 1.70, что составляет приблизительно 58% вероятности исхода. Успех Рублева идет за 2.20.
Ставка в 1000 рублей на российского теннисиста в случае его триумфа принесет выигрыш в 2200 рублей, а чистая прибыль составит 1200 рублей.
Эксперты предполагают, что Стефанос закроет соперника в двух партиях, коэффициент на счет 2:0 — 2.70.
Однако вы можете с ними не согласиться и взять победу Рублева с форой (+1.5) по сетам за 1.64.
Тотал больше 2.5 партии доступен за 2.37, ТМ 2.5 — за 1.54.
Будет ли тай-брейк в матче? Его наличие можно оформить за 2.00, отсутствие — за 1.73.
Рассмотрите рынок на количество геймов в игре:
Прогноз и ставка на матч Стефанос Циципас — Андрей Рублев
Циципас и Рублев в этом турнире сыграли одинаково: оба в двух партиях проиграли Джоковичу и оба одолели на решающем тай-брейке Медведева. В этом сезоне оба матча остались за Стефаносом — последний, в Астане, состоялся чуть больше месяца назад и завершился со счетом 2:1.
В предстоящей встрече и Андрей, и Стеф будут нервничать, потому что на кону полуфинал турнира. А результат будет зависеть от того, кто быстрее справится с волнением и наделает меньше ошибок.
Рублеву в последних матчах с греком удавалось взять хотя бы одну партию. Учитывая, что соперники в равном положении и в целом показывают на этом турнире более-менее равный теннис, российский теннисист должен и на этот раз выиграть сет.
Рекомендуемая ставка: Ф2(+1.5) по сетам за 1.64.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|17
|13
|3
|1
|47-7
|42
|
2
|Спартак
|17
|11
|3
|3
|40-18
|36
|
3
|Ростов
|17
|10
|5
|2
|32-23
|35
|
4
|Динамо
|17
|8
|5
|4
|33-21
|29
|
5
|ЦСКА
|17
|8
|5
|4
|30-18
|29
|
6
|Ахмат
|17
|8
|2
|7
|27-27
|26
|
7
|Оренбург
|17
|8
|1
|8
|33-37
|25
|
8
|Краснодар
|17
|7
|4
|6
|31-29
|25
|
9
|Сочи
|17
|7
|4
|6
|27-32
|25
|
10
|Урал
|17
|6
|3
|8
|21-28
|21
|
11
|Кр. Советов
|17
|5
|5
|7
|20-25
|20
|
12
|Н. Новгород
|17
|5
|4
|8
|22-29
|19
|
13
|Факел
|17
|1
|10
|6
|21-33
|13
|
14
|Локомотив
|17
|3
|4
|10
|20-34
|13
|
15
|Химки
|17
|3
|3
|11
|16-36
|12
|
16
|Торпедо
|17
|1
|3
|13
|7-30
|6
|3.03
|00:00
|
Зенит – Н. Новгород
|- : -
|3.03
|00:00
|
Спартак – Урал
|- : -
|3.03
|00:00
|
Ростов – Локомотив
|- : -
|3.03
|00:00
|
Краснодар – Торпедо
|- : -
|3.03
|00:00
|
Динамо – Кр. Советов
|- : -
|3.03
|00:00
|
Ахмат – Оренбург
|- : -
|3.03
|00:00
|
Сочи – ЦСКА
|- : -
|3.03
|00:00
|
Факел – Химки
|- : -
|Г
|
|
Владимир Сычевой
Оренбург
|14
|
|
Квинси Промес
Спартак
|14
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|12
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|16
|1
|3
|
|
Олег Дмитриев
Факел
|16
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2