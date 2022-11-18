Циципас — Рублев: российский теннисист возьмет хотя бы партию

18 ноября в заключительном туре группового этапа Итогового турнира года Андрей Рублев и Стефанос Циципас разыграют последнюю путевку в плей-офф. Матч состоится в Турине и начнется в 23.05 по московскому времени. В России игра показана не будет. Счет личных встреч — 7:5 в пользу грека.

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают Циципаса небольшим фаворитом встречи. На его победу выставлен коэффициент 1.70, что составляет приблизительно 58% вероятности исхода. Успех Рублева идет за 2.20.

Ставка в 1000 рублей на российского теннисиста в случае его триумфа принесет выигрыш в 2200 рублей, а чистая прибыль составит 1200 рублей.

Эксперты предполагают, что Стефанос закроет соперника в двух партиях, коэффициент на счет 2:0 — 2.70.

Однако вы можете с ними не согласиться и взять победу Рублева с форой (+1.5) по сетам за 1.64.

Тотал больше 2.5 партии доступен за 2.37, ТМ 2.5 — за 1.54.

Будет ли тай-брейк в матче? Его наличие можно оформить за 2.00, отсутствие — за 1.73.

Рассмотрите рынок на количество геймов в игре:

тотал больше 22.5 идет за 1.66, ТМ 22.5 — за 2.22;

ТБ 23.5 — за 1.88, ТМ 23.5 — за 1.86.

Прогноз и ставка на матч Стефанос Циципас — Андрей Рублев

Циципас и Рублев в этом турнире сыграли одинаково: оба в двух партиях проиграли Джоковичу и оба одолели на решающем тай-брейке Медведева. В этом сезоне оба матча остались за Стефаносом — последний, в Астане, состоялся чуть больше месяца назад и завершился со счетом 2:1.

В предстоящей встрече и Андрей, и Стеф будут нервничать, потому что на кону полуфинал турнира. А результат будет зависеть от того, кто быстрее справится с волнением и наделает меньше ошибок.

Рублеву в последних матчах с греком удавалось взять хотя бы одну партию. Учитывая, что соперники в равном положении и в целом показывают на этом турнире более-менее равный теннис, российский теннисист должен и на этот раз выиграть сет.

Рекомендуемая ставка: Ф2(+1.5) по сетам за 1.64.