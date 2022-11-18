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Сегодня, 11:15

Циципас — Рублев: российский теннисист возьмет хотя бы партию

Евгений Коростелев
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Андрей Рублев.
Фото Global Look Press

18 ноября в заключительном туре группового этапа Итогового турнира года Андрей Рублев и Стефанос Циципас разыграют последнюю путевку в плей-офф. Матч состоится в Турине и начнется в 23.05 по московскому времени. В России игра показана не будет. Счет личных встреч — 7:5 в пользу грека.

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Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают Циципаса небольшим фаворитом встречи. На его победу выставлен коэффициент 1.70, что составляет приблизительно 58% вероятности исхода. Успех Рублева идет за 2.20.

Ставка в 1000 рублей на российского теннисиста в случае его триумфа принесет выигрыш в 2200 рублей, а чистая прибыль составит 1200 рублей.

Эксперты предполагают, что Стефанос закроет соперника в двух партиях, коэффициент на счет 2:0 — 2.70.

Однако вы можете с ними не согласиться и взять победу Рублева с форой (+1.5) по сетам за 1.64.

Тотал больше 2.5 партии доступен за 2.37, ТМ 2.5 — за 1.54.

Будет ли тай-брейк в матче? Его наличие можно оформить за 2.00, отсутствие — за 1.73.

Рассмотрите рынок на количество геймов в игре:

  • тотал больше 22.5 идет за 1.66, ТМ 22.5 — за 2.22;

  • ТБ 23.5 — за 1.88, ТМ 23.5 — за 1.86.

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Прогноз и ставка на матч Стефанос Циципас — Андрей Рублев

Циципас и Рублев в этом турнире сыграли одинаково: оба в двух партиях проиграли Джоковичу и оба одолели на решающем тай-брейке Медведева. В этом сезоне оба матча остались за Стефаносом — последний, в Астане, состоялся чуть больше месяца назад и завершился со счетом 2:1.

В предстоящей встрече и Андрей, и Стеф будут нервничать, потому что на кону полуфинал турнира. А результат будет зависеть от того, кто быстрее справится с волнением и наделает меньше ошибок.

Рублеву в последних матчах с греком удавалось взять хотя бы одну партию. Учитывая, что соперники в равном положении и в целом показывают на этом турнире более-менее равный теннис, российский теннисист должен и на этот раз выиграть сет.

Рекомендуемая ставка: Ф2(+1.5) по сетам за 1.64.

Теннис
Прогнозы на спорт
Андрей Рублев
Стефанос Циципас
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 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
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 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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3.03 00:00
Зенит – Н. Новгород
 - : -
3.03 00:00
Спартак – Урал
 - : -
3.03 00:00
Ростов – Локомотив
 - : -
3.03 00:00
Краснодар – Торпедо
 - : -
3.03 00:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
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