Экспресс на Лигу Европы: «Мальме» исправится за позор в ЛЧ?
4 августа в Лиге Европы состоятся первые матчи третьего квалификационного раунда. «Спорт-Экспресс» и букмекерская компания БЕТСИТИ предлагают заиграть «паровоз» из двух событий на успех «Цюриха» и «Мальме» с коэффициентом 2.94.
«Линфилд» — «Цюрих» (4 августа, 21.45 мск)
Аналитики считают, что у «Цюриха» больше шансов достичь положительного результата. На победу швейцарцев можно поставить с коэффициентом 1.60, это приблизительно 62% вероятности. Ничья идет за 4.00 (23%), успех «Линфилда» — за 5.60 (15%).
Клуб из Северной Ирландии начинал еврокубковое путешествие в Лиге чемпионов, но в третьем раунде квалификации громко вылетел от «Буде-Глимт» — проиграл 0:8 после минимальной победы в первом матче. И то поражение было абсолютно закономерным: даже если сделать скидку на игру в меньшинстве, такой скучный «бей-беги» футбол, как показывает «Линфилд», не имел шансов на позитивный исход.
Против «Цюриха» североирландцы не поменяют стиль — им пропитана идеология команды. А швейцарцы играют примерно в то же самое, что показывает «Буде», но на уровень проще. Правда, даже этого будет достаточно, чтобы добиться победы.
«Мальме» — «Дюделанж» (4 августа, 20.00 мск)
В этом матче явный фаворит — «Мальме». Триумф самого титулованного клуба Швеции предложено оформить за 1.26, что примерно 79% вероятности. Победа «Дюделанжа» идет за 12.0 (4%), ничья — за 5.70 (17%).
«Мальме» откровенно облажался в квалификации ЛЧ: клуб, который в прошлом сезоне бодался с Лукаку и Моратой в группе, в этот раз вылетел от скромного «Жальгириса». При этом чемпионы Швеции не забили ни одного мяча и проиграли обе встречи. Теперь остается один вариант — пошуметь в Лиге Европы, иначе придется играть в Лиге конференций.
Люксембургский «Дюделанж» — как раз тот соперник, который не должен доставить проблем. Клуб из карликового государства даже армянскому «Пюнику» проиграл с разгромным счетом 1:4. У себя дома «Мальме» такого оппонента должен разбить одной левой.
Итоговый коэффициент: 1.60 х 1.84 = 2.94.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|3
|2
|1
|0
|9-1
|7
|
2
|Спартак
|3
|2
|1
|0
|9-3
|7
|
3
|ЦСКА
|3
|2
|1
|0
|7-2
|7
|
4
|Сочи
|3
|2
|0
|1
|5-5
|6
|
5
|Динамо
|3
|1
|2
|0
|8-4
|5
|
6
|Ростов
|3
|1
|2
|0
|4-3
|5
|
7
|Химки
|3
|1
|1
|1
|4-2
|4
|
8
|Ахмат
|3
|1
|1
|1
|4-4
|4
|
9
|Краснодар
|3
|1
|1
|1
|6-7
|4
|
10
|Кр. Советов
|3
|1
|1
|1
|5-6
|4
|
11
|Оренбург
|3
|1
|0
|2
|6-8
|3
|
12
|Н. Новгород
|3
|0
|2
|1
|3-6
|2
|
13
|Локомотив
|3
|0
|2
|1
|3-8
|2
|
14
|Факел
|3
|0
|2
|1
|6-7
|2
|
15
|Торпедо
|3
|0
|1
|2
|2-8
|1
|
16
|Урал
|3
|0
|0
|3
|1-8
|0
|6.08
|15:00
|
Урал – Спартак
|- : -
|6.08
|17:30
|
ЦСКА – Факел
|- : -
|6.08
|20:00
|
Краснодар – Локомотив
|- : -
|6.08
|20:00
|
Ахмат – Зенит
|- : -
|7.08
|15:00
|
Торпедо – Химки
|- : -
|7.08
|17:30
|
Кр. Советов – Динамо
|- : -
|7.08
|20:00
|
Ростов – Оренбург
|- : -
|7.08
|20:00
|
Сочи – Н. Новгород
|- : -
|Г
|
|
Федор Смолов
Динамо
|4
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|4
|
|
Николай Комличенко
Ростов
|3
|П
|
|
Даниил Уткин
Ростов
|3
|
|
Батраз Гурциев
Оренбург
|2
|
|
Арсен Захарян
Динамо
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Лео Гогличидзе
Урал
|2
|1
|0
|
|
Александр Черников
Краснодар
|2
|1
|0
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|3
|1
|0