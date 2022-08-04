Экспресс на Лигу Европы: «Мальме» исправится за позор в ЛЧ?

4 августа в Лиге Европы состоятся первые матчи третьего квалификационного раунда. «Спорт-Экспресс» и букмекерская компания БЕТСИТИ предлагают заиграть «паровоз» из двух событий на успех «Цюриха» и «Мальме» с коэффициентом 2.94.

«Линфилд» — «Цюрих» (4 августа, 21.45 мск)

Аналитики считают, что у «Цюриха» больше шансов достичь положительного результата. На победу швейцарцев можно поставить с коэффициентом 1.60, это приблизительно 62% вероятности. Ничья идет за 4.00 (23%), успех «Линфилда» — за 5.60 (15%).

Клуб из Северной Ирландии начинал еврокубковое путешествие в Лиге чемпионов, но в третьем раунде квалификации громко вылетел от «Буде-Глимт» — проиграл 0:8 после минимальной победы в первом матче. И то поражение было абсолютно закономерным: даже если сделать скидку на игру в меньшинстве, такой скучный «бей-беги» футбол, как показывает «Линфилд», не имел шансов на позитивный исход.

Против «Цюриха» североирландцы не поменяют стиль — им пропитана идеология команды. А швейцарцы играют примерно в то же самое, что показывает «Буде», но на уровень проще. Правда, даже этого будет достаточно, чтобы добиться победы.

«Мальме» — «Дюделанж» (4 августа, 20.00 мск)

В этом матче явный фаворит — «Мальме». Триумф самого титулованного клуба Швеции предложено оформить за 1.26, что примерно 79% вероятности. Победа «Дюделанжа» идет за 12.0 (4%), ничья — за 5.70 (17%).

«Мальме» откровенно облажался в квалификации ЛЧ: клуб, который в прошлом сезоне бодался с Лукаку и Моратой в группе, в этот раз вылетел от скромного «Жальгириса». При этом чемпионы Швеции не забили ни одного мяча и проиграли обе встречи. Теперь остается один вариант — пошуметь в Лиге Европы, иначе придется играть в Лиге конференций.

Люксембургский «Дюделанж» — как раз тот соперник, который не должен доставить проблем. Клуб из карликового государства даже армянскому «Пюнику» проиграл с разгромным счетом 1:4. У себя дома «Мальме» такого оппонента должен разбить одной левой.

«Линфилд» — «Цюрих», П2 за 1.60;

«Мальме» — «Дюделанж», Ф1(-1.5) за 1.84.

Итоговый коэффициент: 1.60 х 1.84 = 2.94.