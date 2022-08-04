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Сегодня, 11:15

Экспресс на Лигу Европы: «Мальме» исправится за позор в ЛЧ?

Евгений Коростелев
Читать «СЭ» в
Лассе Нильсен, «Мальме».
Фото Global Look Press

4 августа в Лиге Европы состоятся первые матчи третьего квалификационного раунда. «Спорт-Экспресс» и букмекерская компания БЕТСИТИ предлагают заиграть «паровоз» из двух событий на успех «Цюриха» и «Мальме» с коэффициентом 2.94.

«Линфилд» — «Цюрих» (4 августа, 21.45 мск)

Аналитики считают, что у «Цюриха» больше шансов достичь положительного результата. На победу швейцарцев можно поставить с коэффициентом 1.60, это приблизительно 62% вероятности. Ничья идет за 4.00 (23%), успех «Линфилда» — за 5.60 (15%).

Лига Европы. 3-й отборочный раунд. Путь чемпионов
04 авг, 21:45. Windsor Park (Белфаст)
Линфилд
Цюрих

Клуб из Северной Ирландии начинал еврокубковое путешествие в Лиге чемпионов, но в третьем раунде квалификации громко вылетел от «Буде-Глимт» — проиграл 0:8 после минимальной победы в первом матче. И то поражение было абсолютно закономерным: даже если сделать скидку на игру в меньшинстве, такой скучный «бей-беги» футбол, как показывает «Линфилд», не имел шансов на позитивный исход.

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Против «Цюриха» североирландцы не поменяют стиль — им пропитана идеология команды. А швейцарцы играют примерно в то же самое, что показывает «Буде», но на уровень проще. Правда, даже этого будет достаточно, чтобы добиться победы.

«Мальме» — «Дюделанж» (4 августа, 20.00 мск)

В этом матче явный фаворит — «Мальме». Триумф самого титулованного клуба Швеции предложено оформить за 1.26, что примерно 79% вероятности. Победа «Дюделанжа» идет за 12.0 (4%), ничья — за 5.70 (17%).

Лига Европы. 3-й отборочный раунд. Путь чемпионов
04 авг, 20:00. Swedbank Stadium (Malmo New Stadium) (Мальме)
Мальме
Дюделанж

«Мальме» откровенно облажался в квалификации ЛЧ: клуб, который в прошлом сезоне бодался с Лукаку и Моратой в группе, в этот раз вылетел от скромного «Жальгириса». При этом чемпионы Швеции не забили ни одного мяча и проиграли обе встречи. Теперь остается один вариант — пошуметь в Лиге Европы, иначе придется играть в Лиге конференций.

Люксембургский «Дюделанж» — как раз тот соперник, который не должен доставить проблем. Клуб из карликового государства даже армянскому «Пюнику» проиграл с разгромным счетом 1:4. У себя дома «Мальме» такого оппонента должен разбить одной левой.

  • «Линфилд» — «Цюрих», П2 за 1.60;

  • «Мальме» — «Дюделанж», Ф1(-1.5) за 1.84.

Итоговый коэффициент: 1.60 х 1.84 = 2.94.

Футбол
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«Црвена Звезда» — «Пюник»: прогноз на матч Лиги чемпионов 3 августа 2022 года
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 3 2 1 0 9-1 7
2
 Спартак 3 2 1 0 9-3 7
3
 ЦСКА 3 2 1 0 7-2 7
4
 Сочи 3 2 0 1 5-5 6
5
 Динамо 3 1 2 0 8-4 5
6
 Ростов 3 1 2 0 4-3 5
7
 Химки 3 1 1 1 4-2 4
8
 Ахмат 3 1 1 1 4-4 4
9
 Краснодар 3 1 1 1 6-7 4
10
 Кр. Советов 3 1 1 1 5-6 4
11
 Оренбург 3 1 0 2 6-8 3
12
 Н. Новгород 3 0 2 1 3-6 2
13
 Локомотив 3 0 2 1 3-8 2
14
 Факел 3 0 2 1 6-7 2
15
 Торпедо 3 0 1 2 2-8 1
16
 Урал 3 0 0 3 1-8 0
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6.08 15:00
Урал – Спартак
 - : -
6.08 17:30
ЦСКА – Факел
 - : -
6.08 20:00
Краснодар – Локомотив
 - : -
6.08 20:00
Ахмат – Зенит
 - : -
7.08 15:00
Торпедо – Химки
 - : -
7.08 17:30
Кр. Советов – Динамо
 - : -
7.08 20:00
Ростов – Оренбург
 - : -
7.08 20:00
Сочи – Н. Новгород
 - : -
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Г
Федор Смолов

Федор Смолов

Динамо

 4
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 4
Николай Комличенко

Николай Комличенко

Ростов

 3
П
Даниил Уткин

Даниил Уткин

Ростов

 3
Батраз Гурциев

Батраз Гурциев

Оренбург

 2
Арсен Захарян

Арсен Захарян

Динамо

 2
И К Ж
Лео Гогличидзе

Лео Гогличидзе

Урал

 2 1 0
Александр Черников

Александр Черников

Краснодар

 2 1 0
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 3 1 0
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