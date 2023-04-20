20 апреля «Спортинг» и «Ювентус» проведут в Лиссабоне ответный матч 1/4 финала Лиги Европы. Игра пройдет на стадионе «Жозе Алваладе» и начнется в 22.00 по московскому времени. В прямом эфире ее с 21.45 мск покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Футбол 1». Главным арбитром назначен француз Франсуа Летексье. Первая игра завершилась со счетом 1:0 в пользу туринцев.

Букмекерская компания Olimpbet считает «Спортинг» фаворитом ответной встречи. На победу лиссабонцев в основное время можно поставить с коэффициентом 2.22, что приблизительно 45% вероятности исхода. Ничья доступна за 3.28 (30%), успех «Ювентуса» — за еще большие 3.57 (25%).

Ставка в 1000 рублей на хозяев в случае их выигрыша принесет выплату в 2220 рублей, а чистая прибыль составит 1220 рублей.

«Ювентус» ни разу не проигрывал «Спортингу» в официальных матчах (две победы и ничья). На то, что туринцы не уступят снова, котировка — 1.70.

Тотал больше 2.5 мяча можно взять за 2.34, ТМ 2.5 — за 1.64. «Верх» прошел только в одной из последних семи встреч с участием «Ювентуса».

На то, что счет в матче откроют гости, коэффициент — 2.40. На хозяев можно поставить за 1.86.

Обмен голами произошел только в одном из пяти предыдущих матчей туринцев в ЛЕ. Вариант «обе забьют» предложен за 2.01, «обе забьют — нет» — за 1.81.

Проход «бьянконери» в полуфинал турнира можно оформить за 1.43, выход «львов» — за 2.77.

Как именно будет определен участник полуфинала? Есть несколько вариантов: