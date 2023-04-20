«Спортинг» — «Ювентус»: где смотреть матч Лиги Европы 20 апреля 2023 года онлайн в прямом эфире
20 апреля «Спортинг» и «Ювентус» проведут в Лиссабоне ответный матч 1/4 финала Лиги Европы. Игра пройдет на стадионе «Жозе Алваладе» и начнется в 22.00 по московскому времени. В прямом эфире ее с 21.45 мск покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Футбол 1». Главным арбитром назначен француз Франсуа Летексье. Первая игра завершилась со счетом 1:0 в пользу туринцев.
Букмекерская компания Olimpbet считает «Спортинг» фаворитом ответной встречи. На победу лиссабонцев в основное время можно поставить с коэффициентом 2.22, что приблизительно 45% вероятности исхода. Ничья доступна за 3.28 (30%), успех «Ювентуса» — за еще большие 3.57 (25%).
Ставка в 1000 рублей на хозяев в случае их выигрыша принесет выплату в 2220 рублей, а чистая прибыль составит 1220 рублей.
«Ювентус» ни разу не проигрывал «Спортингу» в официальных матчах (две победы и ничья). На то, что туринцы не уступят снова, котировка — 1.70.
Тотал больше 2.5 мяча можно взять за 2.34, ТМ 2.5 — за 1.64. «Верх» прошел только в одной из последних семи встреч с участием «Ювентуса».
На то, что счет в матче откроют гости, коэффициент — 2.40. На хозяев можно поставить за 1.86.
Обмен голами произошел только в одном из пяти предыдущих матчей туринцев в ЛЕ. Вариант «обе забьют» предложен за 2.01, «обе забьют — нет» — за 1.81.
Проход «бьянконери» в полуфинал турнира можно оформить за 1.43, выход «львов» — за 2.77.
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|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|23
|17
|4
|2
|57-11
|55
|
2
|Ростов
|23
|13
|7
|3
|40-30
|46
|
3
|Спартак
|23
|13
|6
|4
|50-28
|45
|
4
|ЦСКА
|23
|13
|5
|5
|42-21
|44
|
5
|Динамо
|23
|11
|6
|6
|42-30
|39
|
6
|Краснодар
|23
|11
|5
|7
|49-36
|38
|
7
|Ахмат
|23
|11
|4
|8
|34-30
|37
|
8
|Оренбург
|23
|10
|3
|10
|44-47
|33
|
9
|Сочи
|23
|9
|4
|10
|32-43
|31
|
10
|Локомотив
|23
|8
|4
|11
|36-40
|28
|
11
|Урал
|23
|7
|4
|12
|25-37
|25
|
12
|Кр. Советов
|23
|6
|7
|10
|23-33
|25
|
13
|Пари НН
|23
|5
|4
|14
|25-47
|19
|
14
|Факел
|23
|2
|12
|9
|28-42
|18
|
15
|Химки
|23
|3
|5
|15
|19-50
|14
|
16
|Торпедо
|23
|3
|4
|16
|16-37
|13
|22.04
|14:00
|
Химки – Торпедо
|- : -
|22.04
|16:30
|
Факел – Оренбург
|- : -
|22.04
|19:00
|
Зенит – Динамо
|- : -
|23.04
|12:00
|
Урал – Ростов
|- : -
|23.04
|14:00
|
Пари НН – Кр. Советов
|- : -
|23.04
|16:30
|
Ахмат – Сочи
|- : -
|23.04
|19:30
|
ЦСКА – Локомотив
|- : -
|24.04
|19:00
|
Спартак – Краснодар
|- : -
|Г
|
|
Квинси Промес
Спартак
|16
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|16
|
|
Владимир Писарский
Крылья Советов
|14
|П
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|9
|
|
Александр Соболев
Спартак
|8
|
|
Максим Глушенков
Крылья Советов, Локомотив
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Максим Ненахов
Локомотив
|13
|1
|2
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|8
|1
|4
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|21
|1
|4