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«Спортинг» — «Ювентус»: где смотреть матч Лиги Европы 20 апреля 2023 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча Лиги Европы «Спортинг» — «Ювентус» 20 апреля 2023 года
Евгений Коростелев
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Анхель Ди Мария («Ювентус»).
Фото Global Look Press

20 апреля «Спортинг» и «Ювентус» проведут в Лиссабоне ответный матч 1/4 финала Лиги Европы. Игра пройдет на стадионе «Жозе Алваладе» и начнется в 22.00 по московскому времени. В прямом эфире ее с 21.45 мск покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Футбол 1». Главным арбитром назначен француз Франсуа Летексье. Первая игра завершилась со счетом 1:0 в пользу туринцев.

Лига Европы. 1/4 финала
20 апр, 22:00. Jose Alvalade (Лиссабон)
Спортинг
Ювентус

Букмекерская компания Olimpbet считает «Спортинг» фаворитом ответной встречи. На победу лиссабонцев в основное время можно поставить с коэффициентом 2.22, что приблизительно 45% вероятности исхода. Ничья доступна за 3.28 (30%), успех «Ювентуса» — за еще большие 3.57 (25%).

Ставка в 1000 рублей на хозяев в случае их выигрыша принесет выплату в 2220 рублей, а чистая прибыль составит 1220 рублей.

«Ювентус» ни разу не проигрывал «Спортингу» в официальных матчах (две победы и ничья). На то, что туринцы не уступят снова, котировка — 1.70.

Тотал больше 2.5 мяча можно взять за 2.34, ТМ 2.5 — за 1.64. «Верх» прошел только в одной из последних семи встреч с участием «Ювентуса».

На то, что счет в матче откроют гости, коэффициент — 2.40. На хозяев можно поставить за 1.86.

Обмен голами произошел только в одном из пяти предыдущих матчей туринцев в ЛЕ. Вариант «обе забьют» предложен за 2.01, «обе забьют — нет» — за 1.81.

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Проход «бьянконери» в полуфинал турнира можно оформить за 1.43, выход «львов» — за 2.77.

Как именно будет определен участник полуфинала? Есть несколько вариантов:

  • «Ювентус» в основное время — 1.62, «Спортинг» — 4.35;

  • гости в овертайме — 18.25, хозяева — 13.0;

  • на успех одной из команд по пенальти котировки одинаковые — 14.25.

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Футбол
Прогнозы на спорт
ФК Спортинг (Лиссабон)
ФК Ювентус
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«Севилья» — «Манчестер Юнайтед»: где смотреть матч Лиги Европы 20 апреля 2023 года онлайн в прямом эфире
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 23 17 4 2 57-11 55
2
 Ростов 23 13 7 3 40-30 46
3
 Спартак 23 13 6 4 50-28 45
4
 ЦСКА 23 13 5 5 42-21 44
5
 Динамо 23 11 6 6 42-30 39
6
 Краснодар 23 11 5 7 49-36 38
7
 Ахмат 23 11 4 8 34-30 37
8
 Оренбург 23 10 3 10 44-47 33
9
 Сочи 23 9 4 10 32-43 31
10
 Локомотив 23 8 4 11 36-40 28
11
 Урал 23 7 4 12 25-37 25
12
 Кр. Советов 23 6 7 10 23-33 25
13
 Пари НН 23 5 4 14 25-47 19
14
 Факел 23 2 12 9 28-42 18
15
 Химки 23 3 5 15 19-50 14
16
 Торпедо 23 3 4 16 16-37 13
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22.04 14:00
Химки – Торпедо
 - : -
22.04 16:30
Факел – Оренбург
 - : -
22.04 19:00
Зенит – Динамо
 - : -
23.04 12:00
Урал – Ростов
 - : -
23.04 14:00
Пари НН – Кр. Советов
 - : -
23.04 16:30
Ахмат – Сочи
 - : -
23.04 19:30
ЦСКА – Локомотив
 - : -
24.04 19:00
Спартак – Краснодар
 - : -
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Спартак

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Филипе Силва Малком

Зенит

 16
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Владимир Писарский

Крылья Советов

 14
П
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Эдуард Сперцян

Краснодар

 9
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 8
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Максим Глушенков

Крылья Советов, Локомотив

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И К Ж
Максим Ненахов

Максим Ненахов

Локомотив

 13 1 2
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Локомотив

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