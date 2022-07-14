Европейский футбольный сезон стартует совсем скоро, и клубы уже вовсю готовятся к официальным играм. 14 июля 2022 года «Спортинг» и «Вильярреал» проверят уровень готовности в товарищеском матче. Встреча пройдет на стадионе «Алгарве» в Португалии, стартовый свисток прозвучит в 23.00 по московскому времени.

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают, что у команд практически равные шансы на победу. Коэффициент на выигрыш «Спортинга» — 2.55, около 37% вероятности. Успех «Вильярреала» оценен в 2.48 (38%). Самый маловероятный исход встречи — ничья, котировка на «мирный» результат — 3.50 (25%).

Зелено-белые еще ни разу в истории не обыгрывали «Желтую подлодку» даже в товарищеских матчах. Ставка в 1000 рублей на победу «Спортинга» может принести 2550 рублей, чистая прибыль составит 1550 рублей.

Три самых вероятных, по мнению экспертов, исхода встречи выглядят следующим образом:

• ничья 1:1 идет за 6.50;

• победа испанцев 1:0 — за 8.90;

• за 9.00 можно взять успех «Спортинга» 1:0 или «Вильярреала» 2:1.

Ждете результативной игры? Рынок на голы от обеих команд можно взять за 1.64, противоположная ставка идет за 2.18. Тотал больше 2.5 мяча оценен в 1.75, ТМ 2.5 — в 2.00.

Также можно поставить на голы от каждой команды:

• ИТБ1 (1.5) доступен за 2.22, ИТМ1 (1.5) — за 1.62;

• ИТБ2 (1.5) предложен за 2.20, ИТМ2 (1.5) — за 1.63.

Прогноз и ставка на матч «Спортинг» — «Вильярреал» 14 июля 2022 года

«Вильярреал» проводит умеренную трансферную кампанию: клуб подписал свободными агентами двух ветеранов — Пепе Рейну и Хосе Луиса Моралеса. «Спортинг» же закупается дороже и больше: потратил 34.5 млн евро. По составу ни у одной из команд нет явного преимущества, клуб из Лиссабона может даже навязать борьбу по игре — зелено-белые не перестают прогрессировать. Соперники точно обладают качествами и возможностями, чтобы забить друг другу.

Рекомендуемая ставка: «обе забьют» и ТМ 4.5 за 2.10.