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«Спортинг» — «Вильярреал»: прогноз на товарищеский матч 14 июля 2022 года

Прогноз на товарищеский матч «Спортинг» — «Вильярреал» 14 июля 2022 года
Артемий Кутейников
Читать «СЭ» в
Паулиньо и Ислам Слимани («Спортинг»).
Фото Global Look Press

Европейский футбольный сезон стартует совсем скоро, и клубы уже вовсю готовятся к официальным играм. 14 июля 2022 года «Спортинг» и «Вильярреал» проверят уровень готовности в товарищеском матче. Встреча пройдет на стадионе «Алгарве» в Португалии, стартовый свисток прозвучит в 23.00 по московскому времени.

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Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают, что у команд практически равные шансы на победу. Коэффициент на выигрыш «Спортинга» — 2.55, около 37% вероятности. Успех «Вильярреала» оценен в 2.48 (38%). Самый маловероятный исход встречи — ничья, котировка на «мирный» результат — 3.50 (25%).

Зелено-белые еще ни разу в истории не обыгрывали «Желтую подлодку» даже в товарищеских матчах. Ставка в 1000 рублей на победу «Спортинга» может принести 2550 рублей, чистая прибыль составит 1550 рублей.

Три самых вероятных, по мнению экспертов, исхода встречи выглядят следующим образом:

• ничья 1:1 идет за 6.50;

• победа испанцев 1:0 — за 8.90;

• за 9.00 можно взять успех «Спортинга» 1:0 или «Вильярреала» 2:1.

Ждете результативной игры? Рынок на голы от обеих команд можно взять за 1.64, противоположная ставка идет за 2.18. Тотал больше 2.5 мяча оценен в 1.75, ТМ 2.5 — в 2.00.

Также можно поставить на голы от каждой команды:

• ИТБ1 (1.5) доступен за 2.22, ИТМ1 (1.5) — за 1.62;

• ИТБ2 (1.5) предложен за 2.20, ИТМ2 (1.5) — за 1.63.

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Прогноз и ставка на матч «Спортинг» — «Вильярреал» 14 июля 2022 года

«Вильярреал» проводит умеренную трансферную кампанию: клуб подписал свободными агентами двух ветеранов — Пепе Рейну и Хосе Луиса Моралеса. «Спортинг» же закупается дороже и больше: потратил 34.5 млн евро. По составу ни у одной из команд нет явного преимущества, клуб из Лиссабона может даже навязать борьбу по игре — зелено-белые не перестают прогрессировать. Соперники точно обладают качествами и возможностями, чтобы забить друг другу.

Рекомендуемая ставка: «обе забьют» и ТМ 4.5 за 2.10.

Футбол
Прогнозы на спорт
ФК Вильярреал
ФК Спортинг (Лиссабон)
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 0 0 0 0 0-0 0
2
 Сочи 0 0 0 0 0-0 0
3
 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
4
 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
5
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
6
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
7
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
8
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
9
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
10
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
11
 Н. Новгород 0 0 0 0 0-0 0
12
 Урал 0 0 0 0 0-0 0
13
 Химки 0 0 0 0 0-0 0
14
 Торпедо 0 0 0 0 0-0 0
15
 Факел 0 0 0 0 0-0 0
16
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
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15.07 20:00
Химки – Зенит
 - : -
16.07 15:00
ЦСКА – Урал
 - : -
16.07 17:30
Оренбург – Кр. Советов
 - : -
16.07 20:00
Ахмат – Спартак
 - : -
17.07 15:00
Торпедо – Сочи
 - : -
17.07 17:30
Локомотив – Н. Новгород
 - : -
17.07 20:00
Краснодар – Факел
 - : -
17.07 20:00
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 - : -
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