Прогнозы на спорт
Новости
Главная
Прогнозы на спорт

Прогнозы на спорт

4 сентября, 11:15

«Спартак» — «Зенит»: прогноз на матч РПЛ 4 сентября 2022 года

Прогноз на матч РПЛ «Спартак» — «Зенит» 4 сентября 2022 года
Евгений Коростелев
Читать «СЭ» в
Павел Мелешин.
Фото Global Look Press

4 сентября в РПЛ состоится матч с приставкой «супер» — московский «Спартак» сыграет с питерским «Зенитом». Игра пройдет на «Открытие Банк Арене» в 20.00 по московскому времени, в прямом эфире ее можно будет посмотреть на сайте matchtv.ru и на телеканале «Матч! Премьер». Начало трансляции — в 19.55 мск. Рассудит встречу Павел Кукуян.

Россия. Премьер-лига. 8-й тур
04 сент, 20:00. Открытие Банк Арена (Москва)
Спартак
1:2
Зенит

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают «Спартак» аутсайдером домашнего матча. На победу красно-белых можно поставить с коэффициентом 3.90, это примерно 24% вероятности исхода. За такую же котировку идет ничья. Успех «Зенита» доступен за 1.96 (52%).

Ставка в 1000 рублей на триумф красно-белых может принести выигрыш в 3900 рублей, чистая прибыль составит 2900 рублей.

Однако есть менее дерзкий вариант за меньшую котировку — «хозяева не проиграют». Он оценен в 1.90.

Букмекеры ожидают результативный матч, ведь все помнят 4:0 в Суперкубке и 1:7 в прошлом сезоне РПЛ. ТБ 2.5 идет за 1.73, ТМ 2.5 — за 2.10.

«Обе забьют» можно взять за 1.69, «обе забьют — нет» — за 2.17. Последний матч в Москве как раз завершился 1:1.

За 2.35 доступен пенальти, за не самые большие 2.75 — удаление. Матч ожидается как всегда горячий.

А три наиболее вероятных точных счета говорят о превосходстве «Зенита»:

  • ничья 1:1 идет за 7.00;

  • успех гостей 1:0 — за 8.00;

  • 2:1 — за 8.10.

Валерий Карпин. «Торпедо» — «Ростов»: Карпин отправит москвичей на дно таблицы?

Прогноз и ставка на матч «Спартак» — «Зенит»

Матч за Суперкубок состоялся всего два месяца назад, и хотя с тех пор «Спартак» играет намного увереннее и интереснее, «Зенит» тоже прибавил. Да, у питерцев не будет Клаудиньо, но широкая заявка команды позволяет без проблем перенести потерю.

Конечно, в гостях сине-бело-голубым будет тяжелее, чем у себя на «Газпром Арене», но все-таки возможности позволят им рассчитывать на положительный результат. А в том, что соперники устроят перестрелку, нет почти никаких сомнений — оборона и у тех, и у других уступает линиям нападения.

Рекомендуемая ставка: Х2 и ТБ 2.5 за 2.35.

Футбол
Прогнозы на спорт
РПЛ
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
4
0
Читайте также
Лопырева похвасталась роскошной фигурой в красном купальнике
BMW Е12: основателю пятой серии — 50 лет
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Даниил Медведев — Ник Кирьос: лучшего теннисиста России ждет тяжелейшее испытание

«Спартак» — «Зенит»: Константин Генич верит, что матч получится богатым на голы
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 8 6 2 0 19-3 20
2
 ЦСКА 8 5 2 1 17-7 17
3
 Краснодар 8 5 2 1 17-9 17
4
 Динамо 8 4 4 0 15-7 16
5
 Спартак 8 5 1 2 19-7 16
6
 Ростов 8 4 4 0 13-9 16
7
 Сочи 8 4 1 3 14-14 13
8
 Ахмат 8 3 2 3 12-12 11
9
 Локомотив 8 2 3 3 13-15 9
10
 Н. Новгород 8 2 3 3 13-15 9
11
 Кр. Советов 8 2 3 3 9-12 9
12
 Оренбург 8 3 0 5 12-18 9
13
 Химки 8 2 1 5 10-16 7
14
 Факел 8 0 4 4 10-19 4
15
 Торпедо 8 0 1 7 4-19 1
16
 Урал 8 0 1 7 2-17 1
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
3.09 13:00
Оренбург – Химки
 3 : 1
3.09 15:00
Н. Новгород – Факел
 3 : 1
3.09 18:30
Краснодар – Сочи
 2 : 1
3.09 20:30
Динамо – Урал
 2 : 1
4.09 15:00
Кр. Советов – ЦСКА
 0 : 1
4.09 17:30
Локомотив – Ахмат
 1 : 2
4.09 20:00
Спартак – Зенит
 1 : 2
5.09 20:00
Торпедо – Ростов
 0 : 1
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 7
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 7
Кристиан Нобоа

Кристиан Нобоа

Сочи

 6
П
Хесус Мануэль Медина

Хесус Мануэль Медина

ЦСКА

 4
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 4
Михайло Баньяц

Михайло Баньяц

Краснодар

 3
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 7 1 2
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 2 1 1
Марк Мампасси

Марк Мампасси

Локомотив

 3 1 1
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.
Новости
RSS RSS
Все новости