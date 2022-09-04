«Спартак» — «Зенит»: прогноз на матч РПЛ 4 сентября 2022 года
4 сентября в РПЛ состоится матч с приставкой «супер» — московский «Спартак» сыграет с питерским «Зенитом». Игра пройдет на «Открытие Банк Арене» в 20.00 по московскому времени, в прямом эфире ее можно будет посмотреть на сайте matchtv.ru и на телеканале «Матч! Премьер». Начало трансляции — в 19.55 мск. Рассудит встречу Павел Кукуян.
Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают «Спартак» аутсайдером домашнего матча. На победу красно-белых можно поставить с коэффициентом 3.90, это примерно 24% вероятности исхода. За такую же котировку идет ничья. Успех «Зенита» доступен за 1.96 (52%).
Ставка в 1000 рублей на триумф красно-белых может принести выигрыш в 3900 рублей, чистая прибыль составит 2900 рублей.
Однако есть менее дерзкий вариант за меньшую котировку — «хозяева не проиграют». Он оценен в 1.90.
Букмекеры ожидают результативный матч, ведь все помнят 4:0 в Суперкубке и 1:7 в прошлом сезоне РПЛ. ТБ 2.5 идет за 1.73, ТМ 2.5 — за 2.10.
«Обе забьют» можно взять за 1.69, «обе забьют — нет» — за 2.17. Последний матч в Москве как раз завершился 1:1.
За 2.35 доступен пенальти, за не самые большие 2.75 — удаление. Матч ожидается как всегда горячий.
А три наиболее вероятных точных счета говорят о превосходстве «Зенита»:
Прогноз и ставка на матч «Спартак» — «Зенит»
Матч за Суперкубок состоялся всего два месяца назад, и хотя с тех пор «Спартак» играет намного увереннее и интереснее, «Зенит» тоже прибавил. Да, у питерцев не будет Клаудиньо, но широкая заявка команды позволяет без проблем перенести потерю.
Конечно, в гостях сине-бело-голубым будет тяжелее, чем у себя на «Газпром Арене», но все-таки возможности позволят им рассчитывать на положительный результат. А в том, что соперники устроят перестрелку, нет почти никаких сомнений — оборона и у тех, и у других уступает линиям нападения.
Рекомендуемая ставка: Х2 и ТБ 2.5 за 2.35.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|8
|6
|2
|0
|19-3
|20
|
2
|ЦСКА
|8
|5
|2
|1
|17-7
|17
|
3
|Краснодар
|8
|5
|2
|1
|17-9
|17
|
4
|Динамо
|8
|4
|4
|0
|15-7
|16
|
5
|Спартак
|8
|5
|1
|2
|19-7
|16
|
6
|Ростов
|8
|4
|4
|0
|13-9
|16
|
7
|Сочи
|8
|4
|1
|3
|14-14
|13
|
8
|Ахмат
|8
|3
|2
|3
|12-12
|11
|
9
|Локомотив
|8
|2
|3
|3
|13-15
|9
|
10
|Н. Новгород
|8
|2
|3
|3
|13-15
|9
|
11
|Кр. Советов
|8
|2
|3
|3
|9-12
|9
|
12
|Оренбург
|8
|3
|0
|5
|12-18
|9
|
13
|Химки
|8
|2
|1
|5
|10-16
|7
|
14
|Факел
|8
|0
|4
|4
|10-19
|4
|
15
|Торпедо
|8
|0
|1
|7
|4-19
|1
|
16
|Урал
|8
|0
|1
|7
|2-17
|1
|3.09
|13:00
|
Оренбург – Химки
|3 : 1
|3.09
|15:00
|
Н. Новгород – Факел
|3 : 1
|3.09
|18:30
|
Краснодар – Сочи
|2 : 1
|3.09
|20:30
|
Динамо – Урал
|2 : 1
|4.09
|15:00
|
Кр. Советов – ЦСКА
|0 : 1
|4.09
|17:30
|
Локомотив – Ахмат
|1 : 2
|4.09
|20:00
|
Спартак – Зенит
|1 : 2
|5.09
|20:00
|
Торпедо – Ростов
|0 : 1
|Г
|
|
Квинси Промес
Спартак
|7
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|7
|
|
Кристиан Нобоа
Сочи
|6
|П
|
|
Хесус Мануэль Медина
ЦСКА
|4
|
|
Александр Соболев
Спартак
|4
|
|
Михайло Баньяц
Краснодар
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|7
|1
|2
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|2
|1
|1
|
|
Марк Мампасси
Локомотив
|3
|1
|1