15 мая 2022 года состоится центральный матч 29-го тура РПЛ — «Спартак» в Москве примет «Зенит». Игра пройдет на стадионе «Открытие Банк Арена» и начнется в 16.30 мск. В прямом эфире ее можно посмотреть на сайте matchtv.ru и на телеканале «Матч! Премьер». Трансляция стартует в 16.00 по московскому времени. Встречу обслужит 40-летний арбитр из Сочи Павел Кукуян.

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ убеждены, что у «Зенита» высокие шансы победить в предстоящей игре. На триумф сине-бело-голубых можно поставить с коэффициентом 2.00, вероятность исхода — 50%. Успех «Спартака» оценен котировкой 3.70 (26%), ничья — 3.75 (24%).

Победа хозяев со ставки в 1000 рублей принесет выигрыш в 3700 и 2700 рублей чистой прибыли.

Москвичи запаслись уверенностью благодаря трем победам подряд. На то, что они не проиграют, коэффициент 1.86.

Еще один очень приятный вариант — выигрыш хозяевами хотя бы одного тайма за 2.22. У «Зенита» он идет за 1.47.

Наиболее вероятный результат игры, по мнению аналитиков, — ничья 1:1 за 7.50.