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Сегодня, 17:15

Спартак — Зенит, прогноз на матч РПЛ 15 мая 2022 года, коэффициенты букмекерской компании БЕТСИТИ

Эксперты оценили шансы «Спартака» набрать очки в матче с «Зенитом»
Евгений Коростелев
Читать «СЭ» в
Александр Соболев («Спартак»).
Фото Global Look Press

15 мая 2022 года состоится центральный матч 29-го тура РПЛ — «Спартак» в Москве примет «Зенит». Игра пройдет на стадионе «Открытие Банк Арена» и начнется в 16.30 мск. В прямом эфире ее можно посмотреть на сайте matchtv.ru и на телеканале «Матч! Премьер». Трансляция стартует в 16.00 по московскому времени. Встречу обслужит 40-летний арбитр из Сочи Павел Кукуян.

Россия. Тинькофф Премьер-лига. 29-й тур
15 мая, 16:30. Открытие Банк Арена (Москва)
Спартак
Зенит

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ убеждены, что у «Зенита» высокие шансы победить в предстоящей игре. На триумф сине-бело-голубых можно поставить с коэффициентом 2.00, вероятность исхода — 50%. Успех «Спартака» оценен котировкой 3.70 (26%), ничья — 3.75 (24%).

Победа хозяев со ставки в 1000 рублей принесет выигрыш в 3700 и 2700 рублей чистой прибыли.

Москвичи запаслись уверенностью благодаря трем победам подряд. На то, что они не проиграют, коэффициент 1.86.

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Еще один очень приятный вариант — выигрыш хозяевами хотя бы одного тайма за 2.22. У «Зенита» он идет за 1.47.

Наиболее вероятный результат игры, по мнению аналитиков, — ничья 1:1 за 7.50.

Футбол
Прогнозы на спорт
РПЛ
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
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«Локомотив» — «Динамо»: где смотреть матч РПЛ 14 мая 2022 года онлайн в прямом эфире
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 28 19 7 2 65-26 64
2
 Сочи 29 16 5 8 49-29 53
3
 Динамо 28 16 4 8 49-33 52
4
 ЦСКА 28 14 5 9 38-28 47
5
 Краснодар 28 13 7 8 40-29 46
6
 Локомотив 28 12 8 8 39-36 44
7
 Кр. Советов 28 12 5 11 39-34 41
8
 Ахмат 28 12 2 14 34-37 38
9
 Спартак 28 10 7 11 35-38 37
10
 Ростов 28 9 8 11 45-46 35
11
 Н. Новгород 29 7 9 13 25-39 30
12
 Химки 28 6 11 11 31-44 29
13
 Рубин 28 8 5 15 33-51 29
14
 Урал 28 6 9 13 22-34 27
15
 Уфа 29 5 12 12 27-39 27
16
 Арсенал 29 5 8 16 29-57 23
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30 тур
13.05 19:00
Сочи – Н. Новгород
 0 : 0
14.05 14:00
Уфа – Арсенал
 2 : 1
14.05 16:30
Локомотив – Динамо
 - : -
14.05 16:30
Ростов – Химки
 - : -
14.05 19:00
Ахмат – Кр. Советов
 - : -
15.05 14:00
Урал – Рубин
 - : -
15.05 16:30
Спартак – Зенит
 - : -
15.05 19:00
Краснодар – ЦСКА
 - : -
Все результаты / календарь
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ЖК
Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 19
Дмитрий Полоз

Дмитрий Полоз

Ростов

 13
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Сочи

 11
П
Антон Зиньковский

Антон Зиньковский

Крылья Советов

 9
Далер Кузяев

Далер Кузяев

Зенит

 7
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 16 1 4
Горан Чаушич

Горан Чаушич

Арсенал Т

 23 1 4
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
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