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4 сентября, 13:15

«Спартак» — «Зенит»: Константин Генич верит, что матч получится богатым на голы

Прогноз экспертов на матч РПЛ «Спартак» — «Зенит» 4 августа 2022 года
Евгений Коростелев
Читать «СЭ» в
Александр Соболев.
Фото Global Look Press

В восьмом туре РПЛ состоится самое жаркое дерби России — «Спартак» сыграет с «Зенитом». Игра пройдет на «Открытие Банк Арене» 4 августа в 20.00 по московскому времени, в прямом эфире ее можно будет посмотреть на сайте matchtv.ru и на телеканале «Матч! Премьер». Начало трансляции — в 19.55 мск. Рассудит встречу Павел Кукуян.

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ предполагают, что преимущество будет на стороне гостей. Победу «Зенита» можно взять с коэффициентом 1.96, что приблизительно 52% вероятности исхода. Ничья и успех «Спартака» идут за одинаковые котировки 3.90 (по 24%).

Россия. Премьер-лига. 8-й тур
04 сент, 20:00. Открытие Банк Арена (Москва)
Спартак
1:2
Зенит

Своим мнением об исходе встречи поделился комментатор и бывший футболист Константин Генич. Он считает, что команды способны доставить друг другу сложности.

«Мы не могли обойти вниманием главную игру очередного тура РПЛ, в которой «Спартак» примет «Зенит». Мы помним, как в июле в матче за Суперкубок России «Спартак» уступил «Зениту» (0:4), а то был первый матч Абаскаля во главе московской команды. Правда, стоит сказать, что первые 20-25 минут игра смотрелась равной, до гола Сергеева.

За эти два месяца «Спартак» изменился, стал сыграннее, определенные вещи доведены до автоматизма, но есть в команде все же кадровая проблема. Зиньковского не будет, Игнатов, откровенно говоря, не в форме.

У «Зенита» скамейка запасных побогаче в прямом и переносном смысле. Тут есть и своя интрига в выходе на поле Бакаева. В общем, пересечений очень много. В первой игре «Спартаку» не удалось сделать то, что, я предполагаю, удастся в этой встрече, а именно забить в ворота «Зенита». Вряд ли и «Спартаку» удастся сохранить свои ворота в неприкосновенности.

Обыгрывать «Оренбург» и «Факел» — это хорошо, но вот проигрывать «Динамо» — это уже совсем другое. Если и сейчас не удастся устоять перед «Зенитом», то для московской команды это явно не лучший вариант развития событий.

 
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«Зенит» остается «Зенитом». Команда в полном порядке. Восстановился Клаудиньо, но не факт, что сыграет с первых минут. Вариантов у питерской команды просто море. «Зенит» обладает потрясающим составом. Думаю, что вариант с обменом голами будет. Но можно пойти и дальше. Все же «обе забьют» — маловато для такой пары и 8-го тура чемпионата. Я бы добавил еще и ТБ 2.5. Коэффициент же пожирнее.

«Спартак» бежит и открывается, а «Зенит» хорошо комбинирует. Есть все предпосылки к результативной игре. Стоит ждать классный футбол двух ведущих российских команд, которые сейчас в лидерах РПЛ», — цитирует Генича «Рейтинг Букмекеров».

На вариант «обе забьют» можно поставить с коэффициентом 1.69, на ТБ 2.5 — за 1.73.

 
Футбол
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РПЛ
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 8 6 2 0 19-3 20
2
 ЦСКА 8 5 2 1 17-7 17
3
 Краснодар 8 5 2 1 17-9 17
4
 Динамо 8 4 4 0 15-7 16
5
 Спартак 8 5 1 2 19-7 16
6
 Ростов 8 4 4 0 13-9 16
7
 Сочи 8 4 1 3 14-14 13
8
 Ахмат 8 3 2 3 12-12 11
9
 Локомотив 8 2 3 3 13-15 9
10
 Н. Новгород 8 2 3 3 13-15 9
11
 Кр. Советов 8 2 3 3 9-12 9
12
 Оренбург 8 3 0 5 12-18 9
13
 Химки 8 2 1 5 10-16 7
14
 Факел 8 0 4 4 10-19 4
15
 Торпедо 8 0 1 7 4-19 1
16
 Урал 8 0 1 7 2-17 1
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3.09 13:00
Оренбург – Химки
 3 : 1
3.09 15:00
Н. Новгород – Факел
 3 : 1
3.09 18:30
Краснодар – Сочи
 2 : 1
3.09 20:30
Динамо – Урал
 2 : 1
4.09 15:00
Кр. Советов – ЦСКА
 0 : 1
4.09 17:30
Локомотив – Ахмат
 1 : 2
4.09 20:00
Спартак – Зенит
 1 : 2
5.09 20:00
Торпедо – Ростов
 0 : 1
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Г
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 7
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 7
Кристиан Нобоа

Кристиан Нобоа

Сочи

 6
П
Хесус Мануэль Медина

Хесус Мануэль Медина

ЦСКА

 4
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 4
Михайло Баньяц

Михайло Баньяц

Краснодар

 3
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 7 1 2
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 2 1 1
Марк Мампасси

Марк Мампасси

Локомотив

 3 1 1
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