«Спартак» — «Зенит»: Константин Генич верит, что матч получится богатым на голы
В восьмом туре РПЛ состоится самое жаркое дерби России — «Спартак» сыграет с «Зенитом». Игра пройдет на «Открытие Банк Арене» 4 августа в 20.00 по московскому времени, в прямом эфире ее можно будет посмотреть на сайте matchtv.ru и на телеканале «Матч! Премьер». Начало трансляции — в 19.55 мск. Рассудит встречу Павел Кукуян.
Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ предполагают, что преимущество будет на стороне гостей. Победу «Зенита» можно взять с коэффициентом 1.96, что приблизительно 52% вероятности исхода. Ничья и успех «Спартака» идут за одинаковые котировки 3.90 (по 24%).
Своим мнением об исходе встречи поделился комментатор и бывший футболист Константин Генич. Он считает, что команды способны доставить друг другу сложности.
«Мы не могли обойти вниманием главную игру очередного тура РПЛ, в которой «Спартак» примет «Зенит». Мы помним, как в июле в матче за Суперкубок России «Спартак» уступил «Зениту» (0:4), а то был первый матч Абаскаля во главе московской команды. Правда, стоит сказать, что первые 20-25 минут игра смотрелась равной, до гола Сергеева.
За эти два месяца «Спартак» изменился, стал сыграннее, определенные вещи доведены до автоматизма, но есть в команде все же кадровая проблема. Зиньковского не будет, Игнатов, откровенно говоря, не в форме.
У «Зенита» скамейка запасных побогаче в прямом и переносном смысле. Тут есть и своя интрига в выходе на поле Бакаева. В общем, пересечений очень много. В первой игре «Спартаку» не удалось сделать то, что, я предполагаю, удастся в этой встрече, а именно забить в ворота «Зенита». Вряд ли и «Спартаку» удастся сохранить свои ворота в неприкосновенности.
Обыгрывать «Оренбург» и «Факел» — это хорошо, но вот проигрывать «Динамо» — это уже совсем другое. Если и сейчас не удастся устоять перед «Зенитом», то для московской команды это явно не лучший вариант развития событий.
«Зенит» остается «Зенитом». Команда в полном порядке. Восстановился Клаудиньо, но не факт, что сыграет с первых минут. Вариантов у питерской команды просто море. «Зенит» обладает потрясающим составом. Думаю, что вариант с обменом голами будет. Но можно пойти и дальше. Все же «обе забьют» — маловато для такой пары и 8-го тура чемпионата. Я бы добавил еще и ТБ 2.5. Коэффициент же пожирнее.
«Спартак» бежит и открывается, а «Зенит» хорошо комбинирует. Есть все предпосылки к результативной игре. Стоит ждать классный футбол двух ведущих российских команд, которые сейчас в лидерах РПЛ», — цитирует Генича «Рейтинг Букмекеров».
На вариант «обе забьют» можно поставить с коэффициентом 1.69, на ТБ 2.5 — за 1.73.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|8
|6
|2
|0
|19-3
|20
|
2
|ЦСКА
|8
|5
|2
|1
|17-7
|17
|
3
|Краснодар
|8
|5
|2
|1
|17-9
|17
|
4
|Динамо
|8
|4
|4
|0
|15-7
|16
|
5
|Спартак
|8
|5
|1
|2
|19-7
|16
|
6
|Ростов
|8
|4
|4
|0
|13-9
|16
|
7
|Сочи
|8
|4
|1
|3
|14-14
|13
|
8
|Ахмат
|8
|3
|2
|3
|12-12
|11
|
9
|Локомотив
|8
|2
|3
|3
|13-15
|9
|
10
|Н. Новгород
|8
|2
|3
|3
|13-15
|9
|
11
|Кр. Советов
|8
|2
|3
|3
|9-12
|9
|
12
|Оренбург
|8
|3
|0
|5
|12-18
|9
|
13
|Химки
|8
|2
|1
|5
|10-16
|7
|
14
|Факел
|8
|0
|4
|4
|10-19
|4
|
15
|Торпедо
|8
|0
|1
|7
|4-19
|1
|
16
|Урал
|8
|0
|1
|7
|2-17
|1
|3.09
|13:00
|
Оренбург – Химки
|3 : 1
|3.09
|15:00
|
Н. Новгород – Факел
|3 : 1
|3.09
|18:30
|
Краснодар – Сочи
|2 : 1
|3.09
|20:30
|
Динамо – Урал
|2 : 1
|4.09
|15:00
|
Кр. Советов – ЦСКА
|0 : 1
|4.09
|17:30
|
Локомотив – Ахмат
|1 : 2
|4.09
|20:00
|
Спартак – Зенит
|1 : 2
|5.09
|20:00
|
Торпедо – Ростов
|0 : 1
|Г
|
|
Квинси Промес
Спартак
|7
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|7
|
|
Кристиан Нобоа
Сочи
|6
|П
|
|
Хесус Мануэль Медина
ЦСКА
|4
|
|
Александр Соболев
Спартак
|4
|
|
Михайло Баньяц
Краснодар
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|7
|1
|2
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|2
|1
|1
|
|
Марк Мампасси
Локомотив
|3
|1
|1