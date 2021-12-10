10 декабря «Спартак» проведет домашний матч с «Йокеритом» в регулярном первенстве КХЛ. Встреча пройдет в Москве на арене «Мегаспорт», начало в 19.30. Трансляцию покажет KHL Prime.

Букмекерская компания БЕТСИТИ называет финнов фаворитами встречи. Поставить на победу «Йокерита» в основное время можно за 2.20 — это примерно 43% вероятности. Триумф «Спартака» оценивается котировкой 2.85 (33%), а ничья идет за 4.00 (24%).

При ставке в 1 000 рублей на победу «Йокерита» потенциальная выплата составит 2 200 рублей.

Ф1(+1) доступна за 1.46, а Ф2(-1) — за 2.60.

Ставка «Спартак» не проиграет" есть в линии за 1.63

Эксперты считают, что первый гол в этом матче забьет «Йокерит». На этот исход можно поставить за 1.6.

Тотал голов больше 4.5 в этой игре идет за 2.20. Тотал меньше 4.5 можно взять за 1.67.

· Ф1 (-2.5) — 7.30;

· ТБ 8.5 — 7.40;

· Обе забьют: нет — 6.00.