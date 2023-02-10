«Спартак» — «Сочи»: где смотреть матч Зимнего кубка РПЛ 10 февраля 2023 года онлайн в прямом эфире
10 февраля в Абу-Даби состоится очередной матч зимнего Кубка РПЛ. На этот раз на поле в ОАЭ сойдутся «Спартак» и «Сочи». Игра начнется в 19.00 по московскому времени, в прямом эфире ее покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Премьер». Трансляция стартует в 18.50 мск.
Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают «Спартак» фаворитом встречи. На победу красно-белых в основное время можно поставить с коэффициентом 1.90, это приблизительно 52% вероятности исхода. Ничья доступна за 3.70 (27%), успех «Сочи» — за 4.00 (21%).
Ставка в 1000 рублей на южан в случае их триумфа принесет выплату в 4000 рублей, а чистая прибыль составит 3000 рублей.
Триумф номинальных гостей с учетом серии пенальти предложен за 2.55, хозяев — за 1.52.
Москвичи выиграли оба матча зимнего Кубка, однако «Ростов» сдался им только в серии пенальти. На то, что южане тоже не уступят по итогам 90 минут, котировка — 1.90.
Соперники были очень хороши в атаке в последних играх: «Сочи» забил три мяча «Ростову» (3:0), а «Спартак» — четыре «Краснодару» (4:0). На ТБ 2.5 в предстоящей встрече коэффициент — 1.70, на ТМ 2.5 — 2.15.
В последний раз команды играли друг с другом в ноябре 2022 года и разошлись вничью — 1:1. Очередной обмен голами предложено оформить за 1.64, противоположный исход — за 2.18.
Кто выиграет гонку до двух голов? На «Спартак» можно поставить за 2.10, на «Сочи» — за 4.00.
Условие «одна из команд забьет три или более мяча» доступно за приятные 2.65.
Три наиболее вероятных точных счета выглядят следующим образом:
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|17
|13
|3
|1
|47-7
|42
|
2
|Спартак
|17
|11
|3
|3
|40-18
|36
|
3
|Ростов
|17
|10
|5
|2
|32-23
|35
|
4
|Динамо
|17
|8
|5
|4
|33-21
|29
|
5
|ЦСКА
|17
|8
|5
|4
|30-18
|29
|
6
|Ахмат
|17
|8
|2
|7
|27-27
|26
|
7
|Оренбург
|17
|8
|1
|8
|33-37
|25
|
8
|Краснодар
|17
|7
|4
|6
|31-29
|25
|
9
|Сочи
|17
|7
|4
|6
|27-32
|25
|
10
|Урал
|17
|6
|3
|8
|21-28
|21
|
11
|Кр. Советов
|17
|5
|5
|7
|20-25
|20
|
12
|Н. Новгород
|17
|5
|4
|8
|22-29
|19
|
13
|Факел
|17
|1
|10
|6
|21-33
|13
|
14
|Локомотив
|17
|3
|4
|10
|20-34
|13
|
15
|Химки
|17
|3
|3
|11
|16-36
|12
|
16
|Торпедо
|17
|1
|3
|13
|7-30
|6
|3.03
|19:00
|
Факел – Химки
|- : -
|4.03
|14:00
|
Спартак – Урал
|- : -
|4.03
|16:30
|
Зенит – Н. Новгород
|- : -
|4.03
|16:30
|
Ахмат – Оренбург
|- : -
|4.03
|19:30
|
Ростов – Локомотив
|- : -
|5.03
|14:00
|
Динамо – Кр. Советов
|- : -
|5.03
|16:30
|
Краснодар – Торпедо
|- : -
|5.03
|19:30
|
Сочи – ЦСКА
|- : -
|Г
|
|
Владимир Сычевой
Крылья Советов
|14
|
|
Квинси Промес
Спартак
|14
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|12
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|16
|1
|3
|
|
Олег Дмитриев
Факел
|16
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2