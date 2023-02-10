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«Спартак» — «Сочи»: где смотреть матч Зимнего кубка РПЛ 10 февраля 2023 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча Зимнего Кубка РПЛ «Спартак» — «Сочи» 10 февраля 2023 года
Евгений Коростелев
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Руслан Литвинов.
Фото Global Look Press

10 февраля в Абу-Даби состоится очередной матч зимнего Кубка РПЛ. На этот раз на поле в ОАЭ сойдутся «Спартак» и «Сочи». Игра начнется в 19.00 по московскому времени, в прямом эфире ее покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Премьер». Трансляция стартует в 18.50 мск.

Товарищеские матчи. Клубы.
10 февр, 19:00. Baniyas Stadium (Абу-Даби)
Спартак
Сочи

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают «Спартак» фаворитом встречи. На победу красно-белых в основное время можно поставить с коэффициентом 1.90, это приблизительно 52% вероятности исхода. Ничья доступна за 3.70 (27%), успех «Сочи» — за 4.00 (21%).

Ставка в 1000 рублей на южан в случае их триумфа принесет выплату в 4000 рублей, а чистая прибыль составит 3000 рублей.

Триумф номинальных гостей с учетом серии пенальти предложен за 2.55, хозяев — за 1.52.

Москвичи выиграли оба матча зимнего Кубка, однако «Ростов» сдался им только в серии пенальти. На то, что южане тоже не уступят по итогам 90 минут, котировка — 1.90.

Соперники были очень хороши в атаке в последних играх: «Сочи» забил три мяча «Ростову» (3:0), а «Спартак» — четыре «Краснодару» (4:0). На ТБ 2.5 в предстоящей встрече коэффициент — 1.70, на ТМ 2.5 — 2.15.

В последний раз команды играли друг с другом в ноябре 2022 года и разошлись вничью — 1:1. Очередной обмен голами предложено оформить за 1.64, противоположный исход — за 2.18.

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Кто выиграет гонку до двух голов? На «Спартак» можно поставить за 2.10, на «Сочи» — за 4.00.

Условие «одна из команд забьет три или более мяча» доступно за приятные 2.65.

Три наиболее вероятных точных счета выглядят следующим образом:

  • ничья 1:1 — за 7.00;

  • успех «Спартака» 2:1 — за 7.90;

  • победа 1:0 — за 8.10.

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ФК Сочи
ФК Спартак (Москва)
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«Локомотив» — «Динамо»: где смотреть матч КХЛ 10 февраля 2023 года
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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30 тур
3.03 19:00
Факел – Химки
 - : -
4.03 14:00
Спартак – Урал
 - : -
4.03 16:30
Зенит – Н. Новгород
 - : -
4.03 16:30
Ахмат – Оренбург
 - : -
4.03 19:30
Ростов – Локомотив
 - : -
5.03 14:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
5.03 16:30
Краснодар – Торпедо
 - : -
5.03 19:30
Сочи – ЦСКА
 - : -
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Г
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Крылья Советов

 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 16 1 3
Олег Дмитриев

Олег Дмитриев

Факел

 16 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
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