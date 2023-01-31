31 января в КХЛ состоится матч с участием московского «Спартака», его соперником станет аутсайдер всего турнира — «Сочи». Игра пройдет в столице на «Арене Мегаспорт» и начнется в 19.30 по московскому времени. В прямом эфире ее покажут сайт matchtv.ru и телеканал KHL. Старт трансляции — в 19.20 мск.

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают «Спартак» абсолютным фаворитом встречи. На победу москвичей в основное время можно поставить с коэффициентом 1.40, вероятность исхода — примерно 71%. На успех «Сочи» доступна котировка 6.50 (12%), на ничью — 5.70 (17%).

Ставка в 1000 рублей на гостей в случае их триумфа принесет выплату в 6500 рублей, а чистая прибыль составит 5500 рублей.

Вариант Х2 предложено взять за 2.80. Также есть возможность поставить на сочинцев с форой (+1.5) шайбы за 2.17.

На то, что «Спартак» победит с учетом овертайма и серии буллитов, коэффициент — 1.20. На «Сочи» — 4.70.

В шести из десяти последних матчей в гостях южане пропустили минимум три шайбы. ИТБ1 (2.5) идет за 1.32, ИТБ1 (3.5) — за 1.84.

Гол лучшего бомбардира «Спартака» Александра Хохлачева доступен за 2.73.

Дубль одного из игроков в предстоящей встрече идет за 2.75, хет-трик — за 15.0.