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Сегодня, 17:15

«Спартак» — «Сочи»: где смотреть матч КХЛ 31 января 2023 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча КХЛ «Спартак» — «Сочи» 31 января 2023 года
Евгений Коростелев
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«Спартак».
Фото Официальный сайт ХК «Спартак»

31 января в КХЛ состоится матч с участием московского «Спартака», его соперником станет аутсайдер всего турнира — «Сочи». Игра пройдет в столице на «Арене Мегаспорт» и начнется в 19.30 по московскому времени. В прямом эфире ее покажут сайт matchtv.ru и телеканал KHL. Старт трансляции — в 19.20 мск.

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Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают «Спартак» абсолютным фаворитом встречи. На победу москвичей в основное время можно поставить с коэффициентом 1.40, вероятность исхода — примерно 71%. На успех «Сочи» доступна котировка 6.50 (12%), на ничью — 5.70 (17%).

Ставка в 1000 рублей на гостей в случае их триумфа принесет выплату в 6500 рублей, а чистая прибыль составит 5500 рублей.

Вариант Х2 предложено взять за 2.80. Также есть возможность поставить на сочинцев с форой (+1.5) шайбы за 2.17.

На то, что «Спартак» победит с учетом овертайма и серии буллитов, коэффициент — 1.20. На «Сочи» — 4.70.

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В шести из десяти последних матчей в гостях южане пропустили минимум три шайбы. ИТБ1 (2.5) идет за 1.32, ИТБ1 (3.5) — за 1.84.

Гол лучшего бомбардира «Спартака» Александра Хохлачева доступен за 2.73.

Дубль одного из игроков в предстоящей встрече идет за 2.75, хет-трик — за 15.0.

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ХК Сочи
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«Трактор» — «Динамо» : где смотреть матч КХЛ 31 января 2023 года онлайн в прямом эфире
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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30 тур
3.03 19:00
Факел – Химки
 - : -
4.03 14:00
Спартак – Урал
 - : -
4.03 16:30
Зенит – Н. Новгород
 - : -
4.03 16:30
Ахмат – Оренбург
 - : -
4.03 19:30
Ростов – Локомотив
 - : -
5.03 14:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
5.03 16:30
Краснодар – Торпедо
 - : -
5.03 19:30
Сочи – ЦСКА
 - : -
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ЖК
Г
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Крылья Советов

 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 16 1 3
Олег Дмитриев

Олег Дмитриев

Факел

 16 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
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