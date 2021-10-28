28 октября в рамках очередного тура регулярного первенства КХЛ «Спартак» примет «Сочи». Встреча между ними пройдет в Москве на стадионе «Мегаспорт», начало — в 19.30. Трансляцию покажет KHL Prime. Прямой эфир стартует в 19.20.

Хозяева — фавориты встречи, по мнению аналитиков букмекерской компании БЕТСИТИ. Сделать ставку на победу «Спартака» в основное время можно за 1.55 — это около 61% вероятности. Успех «Сочи» идет за 5.10 (19%), а ничья оценивается котировкой 4.70 (20%).

При ставке в 1000 рублей на «Спартак» можно выиграть 1550 рублей в случае успеха столичной команды.

Ф1(-1.5) доступна за 2.00, а Ф2(+1.5) — за 1.81.

Поставить на тотал голов больше 4.5 можно за 1.85, а на ТМ 4.5 — за 1.96.

Шансы «Спартака» отличиться трижды или больше оцениваются коэффициентом 1.60.

Уверены, что гости забьют минимум две шайбы? ИТБ2 (1.5) доступен за 1.84.

Поставить на победу «Спартака» с учетом ОТ и буллитов можно за 1.28. Аналогичный исход в пользу хоккейного клуба «Сочи» оценивается котировкой 3.70.

Три наиболее вероятных счета встречи, по мнению аналитического отдела БЕТСИТИ:

· 2:2 — коэффициент 7.90

· 3:1 — 11.0

· 3:2 — 12.5