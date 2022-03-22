22 марта СКА отправится к «Спартаку» в третьем матче четвертьфинальной серии плей-офф КХЛ. Встреча пройдет в Москве на стадионе «Мегаспорт». Начало — в 19.30. Прямая трансляция будет доступна на сайте matchtv.ru.

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают гостей фаворитами встречи. Вы можете сделать ставку на победу СКА с коэффициентом 1.98 — это примерно 48% вероятности. Успех «Спартака» доступен за 3.40 (28%), а ничья — за 3.90 (24%).

Выход «Спартака» в следующий раунд плей-офф оценивается котировкой 4.15. Проход СКА доступен за 1.23.

При ставке в 1000 рублей на победу «Спартака» можно выиграть 3400 рублей в случае успеха хозяев.

Вы также можете выбрать один из множества вариантов форы на этот матч, например:

Ф1(0) идет за 2.60 , а Ф2(0) — за 1.50 ;

Ф1(+1) идет за 1.59 , а Ф2(-1) — за 2.27 ;

Ф1(-1) идет за 4.40, а Ф2(+1) — за 1.19.

Тотал голов больше 4.5 идет за 1.70, а ТМ 4.5 — за 2.16.

Аналитики букмекерской компании считают наиболее вероятным счетом матча 2:2 — коэффициент 7.30.