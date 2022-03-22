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Сегодня, 13:15

«Спартак» — СКА: прогноз на матч КХЛ 22 марта

Прогноз на матч КХЛ «Спартак» — СКА
Виталий Пудздрав
Читать «СЭ» в
Хоккеисты «Спартака».
Фото Александр Федоров, «СЭ»

22 марта СКА отправится к «Спартаку» в третьем матче четвертьфинальной серии плей-офф КХЛ. Встреча пройдет в Москве на стадионе «Мегаспорт». Начало — в 19.30. Прямая трансляция будет доступна на сайте matchtv.ru.

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают гостей фаворитами встречи. Вы можете сделать ставку на победу СКА с коэффициентом 1.98 — это примерно 48% вероятности. Успех «Спартака» доступен за 3.40 (28%), а ничья — за 3.90 (24%).

Выход «Спартака» в следующий раунд плей-офф оценивается котировкой 4.15. Проход СКА доступен за 1.23.

При ставке в 1000 рублей на победу «Спартака» можно выиграть 3400 рублей в случае успеха хозяев.

Роман Ротенберг. «Спартак» — СКА: Ротенберг не покорит Москву

Вы также можете выбрать один из множества вариантов форы на этот матч, например:

  • Ф1(0) идет за 2.60, а Ф2(0) — за 1.50;

  • Ф1(+1) идет за 1.59, а Ф2(-1) — за 2.27;

  • Ф1(-1) идет за 4.40, а Ф2(+1) — за 1.19.

Тотал голов больше 4.5 идет за 1.70, а ТМ 4.5 — за 2.16.

Аналитики букмекерской компании считают наиболее вероятным счетом матча 2:2 — коэффициент 7.30.

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«Авангард» — «Металлург»: прогноз и ставки на матч КХЛ 22 марта
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 22 14 6 2 53-23 48
2
 Динамо 22 13 4 5 41-24 43
3
 ЦСКА 22 13 3 6 32-18 42
4
 Сочи 22 12 2 8 35-24 38
5
 Краснодар 21 10 6 5 34-21 36
6
 Локомотив 21 9 7 5 31-25 34
7
 Кр. Советов 21 9 5 7 28-23 32
8
 Ахмат 22 10 1 11 29-30 31
9
 Спартак 22 7 6 9 24-31 27
10
 Рубин 22 7 4 11 29-39 25
11
 Н. Новгород 22 6 6 10 20-32 24
12
 Ростов 21 5 7 9 33-38 22
13
 Арсенал 22 5 5 12 24-46 20
14
 Урал 22 4 8 10 13-22 20
15
 Уфа 22 3 9 10 19-31 18
16
 Химки 22 3 9 10 19-37 18
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26.02 14:00
Н. Новгород – Урал
 1 : 0
26.02 14:00
Химки – Динамо
 0 : 3
26.02 16:30
Сочи – Арсенал
 2 : 0
26.02 19:00
Спартак – ЦСКА
 0 : 2
27.02 19:00
Ахмат – Уфа
 2 : 1
28.02 19:00
Зенит – Рубин
 3 : 2
6.04 19:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
4.05 19:00
Краснодар – Локомотив
 - : -
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Гамид Агаларов

Уфа

 14
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Дмитрий Полоз

Ростов

 10
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Федор Смолов

Динамо

 10
П
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Далер Кузяев

Зенит

 6
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Рифат Жемалетдинов

Локомотив

 6
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Реми Кабелла

Краснодар

 6
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 12 1 3
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
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Александр Соболев

Спартак

 19 1 7
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