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Сегодня, 17:15

«Спартак» — СКА: где смотреть матч 22 марта онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча КХЛ «Спартак» — СКА
Виталий Пудздрав
Читать «СЭ» в
Хоккеисты «Спартака».
Фото Александр Федоров, «СЭ»

22 марта «Спартак» примет СКА в третьей встрече 1/4 финала серии плей-офф КХЛ. Матч пройдет в Москве на стадионе «Мегаспорт», начало — в 19.30. Прямую трансляцию можно будет посмотреть на сайте matchtv.ru. Эфир стартует в 19.00.

Гости — фавориты встречи, по мнению аналитиков букмекерской компании БЕТСИТИ. Поставить на победу СКА в основное время матча можно за 1.98 — это порядка 48% вероятности. Успех «Спартака» оценивается коэффициентом 3.40 (28%), а ничья — 3.90 (24%).

При ставке в 1000 рублей на ничью можно выиграть 3900 рублей в случае «мирного» исхода встречи.

Шансы «Спартака» пройти в следующий раунд плей-офф оцениваются котировкой 4.15. Проход СКА доступен за 1.23.

Сделать ставку на то, что «Спартак» не проиграет, можно за 1.77.

Ф1(0) идет за 2.60, а Ф2(0) — за 1.50.

Тотал шайб больше 4.5 доступен за 1.70, а ТМ 4.5 — за 2.16.

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Шансы «Спартака» отличиться минимум трижды оцениваются коэффициентом 2.48.

Уверены, что СКА забросит более двух шайб? ИТБ2 (2.5) идет за 1.74.

Не сомневаетесь, что оба соперника отличатся минимум по два раза? Тогда делайте ставку на «каждая команда забьет больше 1.5» с котировкой 1.92.

Три наиболее вероятных точных счета матча, по мнению аналитиков букмекерской компании:

  • 2:2 — коэффициент 7.30;

  • 3:3 — 10.5;

  • 1:1 — 11.0.

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«Авангард» — «Металлург»: где смотреть матч КХЛ 22 марта
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 22 14 6 2 53-23 48
2
 Динамо 22 13 4 5 41-24 43
3
 ЦСКА 22 13 3 6 32-18 42
4
 Сочи 22 12 2 8 35-24 38
5
 Краснодар 21 10 6 5 34-21 36
6
 Локомотив 21 9 7 5 31-25 34
7
 Кр. Советов 21 9 5 7 28-23 32
8
 Ахмат 22 10 1 11 29-30 31
9
 Спартак 22 7 6 9 24-31 27
10
 Рубин 22 7 4 11 29-39 25
11
 Н. Новгород 22 6 6 10 20-32 24
12
 Ростов 21 5 7 9 33-38 22
13
 Арсенал 22 5 5 12 24-46 20
14
 Урал 22 4 8 10 13-22 20
15
 Уфа 22 3 9 10 19-31 18
16
 Химки 22 3 9 10 19-37 18
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30 тур
26.02 14:00
Н. Новгород – Урал
 1 : 0
26.02 14:00
Химки – Динамо
 0 : 3
26.02 16:30
Сочи – Арсенал
 2 : 0
26.02 19:00
Спартак – ЦСКА
 0 : 2
27.02 19:00
Ахмат – Уфа
 2 : 1
28.02 19:00
Зенит – Рубин
 3 : 2
6.04 19:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
4.05 19:00
Краснодар – Локомотив
 - : -
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Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 14
Дмитрий Полоз

Дмитрий Полоз

Ростов

 10
Федор Смолов

Федор Смолов

Динамо

 10
П
Далер Кузяев

Далер Кузяев

Зенит

 6
Рифат Жемалетдинов

Рифат Жемалетдинов

Локомотив

 6
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 12 1 3
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 19 1 7
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