22 марта «Спартак» примет СКА в третьей встрече 1/4 финала серии плей-офф КХЛ. Матч пройдет в Москве на стадионе «Мегаспорт», начало — в 19.30. Прямую трансляцию можно будет посмотреть на сайте matchtv.ru. Эфир стартует в 19.00.

Гости — фавориты встречи, по мнению аналитиков букмекерской компании БЕТСИТИ. Поставить на победу СКА в основное время матча можно за 1.98 — это порядка 48% вероятности. Успех «Спартака» оценивается коэффициентом 3.40 (28%), а ничья — 3.90 (24%).

При ставке в 1000 рублей на ничью можно выиграть 3900 рублей в случае «мирного» исхода встречи.

Шансы «Спартака» пройти в следующий раунд плей-офф оцениваются котировкой 4.15. Проход СКА доступен за 1.23.

Сделать ставку на то, что «Спартак» не проиграет, можно за 1.77.

Ф1(0) идет за 2.60, а Ф2(0) — за 1.50.

Тотал шайб больше 4.5 доступен за 1.70, а ТМ 4.5 — за 2.16.

Шансы «Спартака» отличиться минимум трижды оцениваются коэффициентом 2.48.

Уверены, что СКА забросит более двух шайб? ИТБ2 (2.5) идет за 1.74.

Не сомневаетесь, что оба соперника отличатся минимум по два раза? Тогда делайте ставку на «каждая команда забьет больше 1.5» с котировкой 1.92.

Три наиболее вероятных точных счета матча, по мнению аналитиков букмекерской компании: