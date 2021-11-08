«Спартак» — Сибирь: коэффициенты и ставки на матч КХЛ 8 ноября
13:15
8 ноября «Спартак» встретится дома с «Сибирью» в регулярном чемпионате КХЛ. Встреча состоится в Москве на арене «Мегаспорт», начало — в 19.30. Трансляцию покажет KHL Prime.
Букмекерская компания БЕТСИТИ считает хозяев фаворитом встречи.
Поставить на победу «Спартака» в основное время можно за 1.97 — это примерно 48% вероятности. Ничья идет за 4.00 (24%). Триумф «Сибири» оценивают в 3.40. (28).
При ставке в 1 000 рублей на ничью потенциальная выплата составит 4000 рублей.
Ставка «Сибирь» не проиграет" есть в линии за 1.78.
Эксперты считают, что первый гол в этом матче забьет «Спартак». На этот исход можно поставить за 1.64.
Тотал голов больше 4.5 в этой игре идет за 1.80. Тотал меньше 4.5 можно взять за 2.00.
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