8 ноября 2021 года в КХЛ «Сибирь» отправится в гости к «Спартаку». Встреча состоится на арене «Мегаспорт», начало — в 19.30. Посмотреть матч в прямом эфире можно будет на телеканале «КХЛ ТВ», начало трансляции — в 19.20.

Хозяева — фавориты встречи, по мнению аналитиков букмекерской компании БЕТСИТИ. Сделать ставку на победу «Спартака» в основное время можно за 1.97 — это примерно 48% вероятности. Ничья идет за 4.00 (24%). Триумф «Сибири» оценивают в 3.40. (28)..

При ставке в 1 000 рублей на ничью можно выиграть 4 000 рублей в случае «мирного» исхода противостояния.

Ф1(-1,5) идет за 2.55, а Ф2(+1.5) — за 1.47.

Тотал голов больше 4.5 можно взять за 1.80, а ТМ 4.5 — за 2.00.

Шансы «Спартака» забить три гола или более оцениваются котировкой 1.81.

Три наиболее вероятных точных счета матча, по мнению аналитиков БЕТСИТИ:

· 2:2 — коэффициент 7.10

· 3:3 — 11.0

· 3:4 — 11.0