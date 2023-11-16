«Спартак» — «Салават Юлаев»: где смотреть матч КХЛ 16 ноября 2023 года онлайн в прямом эфире
16 ноября московский «Спартак» сыграет дома с «Салаватом Юлаевым». Матч КХЛ пройдет в столице на «Арене Мегаспорт», стартовое вбрасывание будет произведено в 19.30 по московскому времени. В прямом эфире эту встречу покажут сайт matchtv.ru, телеканал KHL и онлайн-сервис «Кинопоиск». Трансляция стартует в 19.20 мск.
«Спартак» — фаворит предстоящей игры. На его победу в основное время в букмекерской компании Olimpbet можно поставить с коэффициентом 2.09, что примерно 48% вероятности исхода. Ничья доступна за 4.07 (20%), а успех «Салавата» — за 3.08 (32%).
Если считаете, что гости не уступят по итогам трех периодов, возьмите Х2 за 1.72.
Тотал больше 4.5 шайбы можно оформить за 1.60, ТМ 4.5 — за 2.25.
Что касается личных показателей команд, то ИТБ1 (2.5) идет за 1.77, а ИТМ1 (2.5) — за 2.04. Если «Салават» забросит больше двух шайб, сыграет коэффициент 2.21. Если меньше двух — то 1.66.
Успех москвичей в матче с учетом ОТ и буллитов оценен в 1.65, уфимцев — в 2.23.
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|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|15
|9
|5
|1
|24-10
|32
|
2
|Зенит
|15
|9
|3
|3
|30-14
|30
|
3
|Динамо
|15
|6
|7
|2
|24-19
|25
|
4
|Кр. Советов
|15
|7
|4
|4
|31-21
|25
|
5
|ЦСКА
|15
|6
|7
|2
|27-20
|25
|
6
|Спартак
|15
|7
|3
|5
|21-22
|24
|
7
|Локомотив
|15
|6
|6
|3
|21-19
|24
|
8
|Рубин
|15
|6
|4
|5
|15-20
|22
|
9
|Пари НН
|15
|6
|3
|6
|14-14
|21
|
10
|Факел
|15
|5
|4
|6
|14-17
|19
|
11
|Ростов
|15
|4
|5
|6
|23-27
|17
|
12
|Урал
|15
|4
|4
|7
|15-24
|16
|
13
|Оренбург
|15
|3
|4
|8
|16-24
|13
|
14
|Балтика
|15
|3
|3
|9
|12-21
|12
|
15
|Ахмат
|15
|3
|3
|9
|15-21
|12
|
16
|Сочи
|15
|3
|1
|11
|16-25
|10
|25.11
|13:00
|
Кр. Советов – Локомотив
|- : -
|25.11
|15:15
|
Зенит – Сочи
|- : -
|25.11
|17:30
|
ЦСКА – Динамо
|- : -
|25.11
|19:45
|
Балтика – Спартак
|- : -
|26.11
|12:00
|
Оренбург – Ахмат
|- : -
|26.11
|14:00
|
Урал – Краснодар
|- : -
|26.11
|16:30
|
Рубин – Факел
|- : -
|26.11
|19:00
|
Ростов – Пари НН
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|12
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|7
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|7
|П
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Роман Ежов
Крылья Советов
|4
|
|
Иван Обляков
ЦСКА
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|12
|1
|3
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|12
|1
|4
|
|
Даниил Хлусевич
Спартак
|11
|1
|3