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Сегодня, 15:15

«Спартак» — «Салават Юлаев»: где смотреть матч КХЛ 16 ноября 2023 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча КХЛ «Спартак» — «Салават Юлаев» 16 ноября 2023 года
Артем Мазилкин
Корреспондент
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ХК «Спартак».
Фото Официальный телеграм-канал «Спартака»

16 ноября московский «Спартак» сыграет дома с «Салаватом Юлаевым». Матч КХЛ пройдет в столице на «Арене Мегаспорт», стартовое вбрасывание будет произведено в 19.30 по московскому времени. В прямом эфире эту встречу покажут сайт matchtv.ru, телеканал KHL и онлайн-сервис «Кинопоиск». Трансляция стартует в 19.20 мск.

Кирилл Семенов. «Ак Барс» — «Динамо» Москва: прогноз на матч КХЛ 16 ноября 2023 года

«Спартак» — фаворит предстоящей игры. На его победу в основное время в букмекерской компании Olimpbet можно поставить с коэффициентом 2.09, что примерно 48% вероятности исхода. Ничья доступна за 4.07 (20%), а успех «Салавата» — за 3.08 (32%).

Если считаете, что гости не уступят по итогам трех периодов, возьмите Х2 за 1.72.

Тотал больше 4.5 шайбы можно оформить за 1.60, ТМ 4.5 — за 2.25.

Что касается личных показателей команд, то ИТБ1 (2.5) идет за 1.77, а ИТМ1 (2.5) — за 2.04. Если «Салават» забросит больше двух шайб, сыграет коэффициент 2.21. Если меньше двух — то 1.66.

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Успех москвичей в матче с учетом ОТ и буллитов оценен в 1.65, уфимцев — в 2.23.

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Хоккей
КХЛ
Прогнозы на спорт
ХК Салават Юлаев
ХК Спартак (Москва)
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«Северсталь» — СКА: прогноз на матч КХЛ 16 ноября 2023 года

«Северсталь» — СКА: где смотреть матч КХЛ 16 ноября 2023 года онлайн в прямом эфире
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 15 9 5 1 24-10 32
2
 Зенит 15 9 3 3 30-14 30
3
 Динамо 15 6 7 2 24-19 25
4
 Кр. Советов 15 7 4 4 31-21 25
5
 ЦСКА 15 6 7 2 27-20 25
6
 Спартак 15 7 3 5 21-22 24
7
 Локомотив 15 6 6 3 21-19 24
8
 Рубин 15 6 4 5 15-20 22
9
 Пари НН 15 6 3 6 14-14 21
10
 Факел 15 5 4 6 14-17 19
11
 Ростов 15 4 5 6 23-27 17
12
 Урал 15 4 4 7 15-24 16
13
 Оренбург 15 3 4 8 16-24 13
14
 Балтика 15 3 3 9 12-21 12
15
 Ахмат 15 3 3 9 15-21 12
16
 Сочи 15 3 1 11 16-25 10
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26 тур
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30 тур
25.11 13:00
Кр. Советов – Локомотив
 - : -
25.11 15:15
Зенит – Сочи
 - : -
25.11 17:30
ЦСКА – Динамо
 - : -
25.11 19:45
Балтика – Спартак
 - : -
26.11 12:00
Оренбург – Ахмат
 - : -
26.11 14:00
Урал – Краснодар
 - : -
26.11 16:30
Рубин – Факел
 - : -
26.11 19:00
Ростов – Пари НН
 - : -
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Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 12
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 7
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Эдуард Сперцян

Краснодар

 7
П
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Квинси Промес

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Роман Ежов

Крылья Советов

 4
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Иван Обляков

ЦСКА

 4
И К Ж
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Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 12 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 12 1 4
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Даниил Хлусевич

Спартак

 11 1 3
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