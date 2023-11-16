16 ноября московский «Спартак» сыграет дома с «Салаватом Юлаевым». Матч КХЛ пройдет в столице на «Арене Мегаспорт», стартовое вбрасывание будет произведено в 19.30 по московскому времени. В прямом эфире эту встречу покажут сайт matchtv.ru, телеканал KHL и онлайн-сервис «Кинопоиск». Трансляция стартует в 19.20 мск.

«Спартак» — фаворит предстоящей игры. На его победу в основное время в букмекерской компании Olimpbet можно поставить с коэффициентом 2.09, что примерно 48% вероятности исхода. Ничья доступна за 4.07 (20%), а успех «Салавата» — за 3.08 (32%).

Если считаете, что гости не уступят по итогам трех периодов, возьмите Х2 за 1.72.

Тотал больше 4.5 шайбы можно оформить за 1.60, ТМ 4.5 — за 2.25.

Что касается личных показателей команд, то ИТБ1 (2.5) идет за 1.77, а ИТМ1 (2.5) — за 2.04. Если «Салават» забросит больше двух шайб, сыграет коэффициент 2.21. Если меньше двух — то 1.66.

Успех москвичей в матче с учетом ОТ и буллитов оценен в 1.65, уфимцев — в 2.23.

Зарегистрируйся в Olimpbet и получи 100% возврат суммы первой ставки до 10 000 рублей