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«Спартак» — «Ростов»: красно-белые зарядились победой в дерби

Прогноз на матч РПЛ «Спартак» — «Ростов» 5 октября 2024 года
Артемий Кутейников
Корреспондент
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«Спартак» в 11-м туре РПЛ примет «Ростов». Игра пройдет 5 октября на «Лукойл Арене», стартовый свисток арбитра Павла Кукуяна прозвучит в 19.00 по московскому времени. Прямую трансляцию покажет телеканал «Матч ТВ», эфир начнется в 18.15 мск.

Россия. Премьер-лига. 11-й тур
05 окт, 19:00. Лукойл Арена (Москва)
Спартак
Ростов

По мнению аналитиков букмекерской компании Winline, у красно-белых больше шансов на победу — поставить на них можно с коэффициентом 1.84, что составляет примерно 53% вероятности. Выигрыш команды Валерия Карпина доступен с котировкой 4.20 (21%), ничья идет за чуть меньшие 3.70 (26%).

В прошлом сезоне «Спартак» дважды обыграл «Ростов». Вероятность непоражения гостей в предстоящей встрече оценена в 1.97.

Три наиболее возможных, по оценкам экспертов, результата поединка отражают превосходство москвичей:

? 1:1 — за 6.00;

? 1:0 — за 7.40;

? 2:1 — за 7.60

Тотал больше 2.5 гола можно взять за 1.76, ТМ 2.5 — за 2.04.

Рынок «обе забьют» дан за 1.70, коэффициент на противоположный вариант — 2.10.

Прогноз на матч «Спартак» — «Ростов»

Красно-белые подъехали к матчу после эмоциональной победы над «Динамо» в Кубке России (3:2). Команда Деяна Станковича вернула стабильность в нападении: в трех из четырех предыдущих матчей во всех турнирах отличилась минимум дважды, а в среднем на этом промежутке заколачивала 2,5 гола за 90 минут. «Ростов» же испытывает проблемы с игрой в обороне: в 10 турах пропустил 17 раз — больше во всей РПЛ только у четырех клубов.

Рекомендуемая ставка: ИТБ1 (1.5) за 1.81.

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Футбол
Прогнозы на спорт
РПЛ
ФК Ростов
ФК Спартак (Москва)
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 10 7 3 0 18-5 24
2
 Локомотив 10 8 0 2 25-14 24
3
 Зенит 10 7 2 1 22-4 23
4
 Динамо 10 6 2 2 18-10 20
5
 ЦСКА 10 5 2 3 19-6 17
6
 Спартак 10 4 4 2 14-9 16
7
 Рубин 10 3 3 4 12-15 12
8
 Ростов 10 3 3 4 13-17 12
9
 Акрон 10 3 2 5 14-18 11
10
 Кр. Советов 10 3 2 5 9-14 11
11
 Пари НН 10 3 1 6 9-19 10
12
 Динамо Мх 10 2 4 4 4-8 10
13
 Химки 10 1 5 4 9-16 8
14
 Оренбург 10 1 4 5 12-19 7
15
 Факел 10 1 3 6 4-17 6
16
 Ахмат 10 0 6 4 7-18 6
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5.10 14:00
Акрон – Пари НН
 - : -
5.10 16:30
Зенит – Оренбург
 - : -
5.10 19:00
Спартак – Ростов
 - : -
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Рубин – Ахмат
 - : -
6.10 14:00
Факел – Динамо Мх
 - : -
6.10 16:30
Локомотив – Кр. Советов
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Динамо Мх

 5 1 0
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