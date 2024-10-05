«Спартак» — «Ростов»: красно-белые зарядились победой в дерби
«Спартак» в 11-м туре РПЛ примет «Ростов». Игра пройдет 5 октября на «Лукойл Арене», стартовый свисток арбитра Павла Кукуяна прозвучит в 19.00 по московскому времени. Прямую трансляцию покажет телеканал «Матч ТВ», эфир начнется в 18.15 мск.
По мнению аналитиков букмекерской компании Winline, у красно-белых больше шансов на победу — поставить на них можно с коэффициентом 1.84, что составляет примерно 53% вероятности. Выигрыш команды Валерия Карпина доступен с котировкой 4.20 (21%), ничья идет за чуть меньшие 3.70 (26%).
В прошлом сезоне «Спартак» дважды обыграл «Ростов». Вероятность непоражения гостей в предстоящей встрече оценена в 1.97.
Три наиболее возможных, по оценкам экспертов, результата поединка отражают превосходство москвичей:
? 1:1 — за 6.00;
? 1:0 — за 7.40;
? 2:1 — за 7.60
Тотал больше 2.5 гола можно взять за 1.76, ТМ 2.5 — за 2.04.
Рынок «обе забьют» дан за 1.70, коэффициент на противоположный вариант — 2.10.
Прогноз на матч «Спартак» — «Ростов»
Красно-белые подъехали к матчу после эмоциональной победы над «Динамо» в Кубке России (3:2). Команда Деяна Станковича вернула стабильность в нападении: в трех из четырех предыдущих матчей во всех турнирах отличилась минимум дважды, а в среднем на этом промежутке заколачивала 2,5 гола за 90 минут. «Ростов» же испытывает проблемы с игрой в обороне: в 10 турах пропустил 17 раз — больше во всей РПЛ только у четырех клубов.
Рекомендуемая ставка: ИТБ1 (1.5) за 1.81.
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|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|10
|7
|3
|0
|18-5
|24
|
2
|Локомотив
|10
|8
|0
|2
|25-14
|24
|
3
|Зенит
|10
|7
|2
|1
|22-4
|23
|
4
|Динамо
|10
|6
|2
|2
|18-10
|20
|
5
|ЦСКА
|10
|5
|2
|3
|19-6
|17
|
6
|Спартак
|10
|4
|4
|2
|14-9
|16
|
7
|Рубин
|10
|3
|3
|4
|12-15
|12
|
8
|Ростов
|10
|3
|3
|4
|13-17
|12
|
9
|Акрон
|10
|3
|2
|5
|14-18
|11
|
10
|Кр. Советов
|10
|3
|2
|5
|9-14
|11
|
11
|Пари НН
|10
|3
|1
|6
|9-19
|10
|
12
|Динамо Мх
|10
|2
|4
|4
|4-8
|10
|
13
|Химки
|10
|1
|5
|4
|9-16
|8
|
14
|Оренбург
|10
|1
|4
|5
|12-19
|7
|
15
|Факел
|10
|1
|3
|6
|4-17
|6
|
16
|Ахмат
|10
|0
|6
|4
|7-18
|6
|5.10
|14:00
|
Акрон – Пари НН
|- : -
|5.10
|16:30
|
Зенит – Оренбург
|- : -
|5.10
|19:00
|
Спартак – Ростов
|- : -
|5.10
|19:00
|
Рубин – Ахмат
|- : -
|6.10
|14:00
|
Факел – Динамо Мх
|- : -
|6.10
|16:30
|
Локомотив – Кр. Советов
|- : -
|6.10
|19:00
|
Краснодар – Химки
|- : -
|6.10
|19:00
|
Динамо – ЦСКА
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|7
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|7
|
|
Манфред Угальде
Спартак
|6
|П
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|8
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|6
|
|
Бителло
Динамо
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Муталип Алибеков
Динамо Мх
|5
|1
|0
|
|
Даниил Фомин
Динамо
|7
|1
|2
|
|
Бутта Магомедов
Химки
|8
|1
|1