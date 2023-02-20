20 февраля в рамках регулярного сезона ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ состоится матч между московским «Спартаком» и магнитогорским «Металлургом». Встреча пройдет в Москве на «Арене Мегаспорт» и начнется в 19.30 по московскому времени. В прямом эфире ее покажут сайт matchtv.ru и телеканал KHL Prime. Трансляция стартует в 19.15 мск.

Букмекеры отдали предпочтение «Металлургу». На победу гостей в основное время можно поставить с коэффициентом 2.35, что приблизительно 42% вероятности исхода. Ничья доступна за 3.70 (23%), успех «Спартака» — за 2.85 (35%).

Ставка в 1000 рублей на москвичей в случае их триумфа принесет выплату в 2850 рублей, а чистая прибыль составит 1850 рублей.

«Спартак» преуспел в двух последних матчах с магнитогорцами: один раз победил и сыграл вничью по итогам 60 минут. Вариант 1Х оценен в 1.55.

Тотал больше 4.5 шайбы предложен за 1.70, ТМ 4.5 — за 2.20. В предыдущих четырех очных встречах соперники не пробили «верх».

На то, что каждая забросит минимум по два раза, котировка — 1.74. На противоположный исход — 1.97.

Кто откроет счет? На «Спартак» можно поставить за 1.96, на «Металлург» — за 1.79.

Триумф хозяев с учетом овертайма и серии буллитов предложен за 2.10, гостей — за 1.77.

Прогноз и ставка на матч «Спартак» — «Металлург» Магнитогорск

«Металлург» уже пробился в плей-офф и сыграет один из последних матчей регулярного сезона в расслабленном состоянии. Примерно в таком же, в каком команда пребывает последние недели: с 27 января магнитогорцы потерпели шесть поражений в десяти встречах.

У «Спартака» дела еще хуже — восемь поражений в десяти матчах. Но москвичи еще борются за право попасть в восьмерку сильнейших команд «Запада» — за последнюю путевку они воюют с минским «Динамо», которое впереди на три балла (при этом у белорусов на один матч больше).

Красно-белые еще и дома вгрызутся в соперника и сделают все возможное, чтобы победить. Благо успешный опыт у команды Алексея Заварухина имеется — в последних двух матчах она один раз проиграла «Магнитке» в овертайме, а однажды победила в основное время.

Рекомендуемая ставка: П1 в матче за 2.10.