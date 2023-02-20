«Спартак» — «Металлург» Магнитогорск: прогноз на матч ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ 20 февраля 2023 года
20 февраля в рамках регулярного сезона ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ состоится матч между московским «Спартаком» и магнитогорским «Металлургом». Встреча пройдет в Москве на «Арене Мегаспорт» и начнется в 19.30 по московскому времени. В прямом эфире ее покажут сайт matchtv.ru и телеканал KHL Prime. Трансляция стартует в 19.15 мск.
Букмекеры отдали предпочтение «Металлургу». На победу гостей в основное время можно поставить с коэффициентом 2.35, что приблизительно 42% вероятности исхода. Ничья доступна за 3.70 (23%), успех «Спартака» — за 2.85 (35%).
Ставка в 1000 рублей на москвичей в случае их триумфа принесет выплату в 2850 рублей, а чистая прибыль составит 1850 рублей.
«Спартак» преуспел в двух последних матчах с магнитогорцами: один раз победил и сыграл вничью по итогам 60 минут. Вариант 1Х оценен в 1.55.
Тотал больше 4.5 шайбы предложен за 1.70, ТМ 4.5 — за 2.20. В предыдущих четырех очных встречах соперники не пробили «верх».
На то, что каждая забросит минимум по два раза, котировка — 1.74. На противоположный исход — 1.97.
Кто откроет счет? На «Спартак» можно поставить за 1.96, на «Металлург» — за 1.79.
Триумф хозяев с учетом овертайма и серии буллитов предложен за 2.10, гостей — за 1.77.
Прогноз и ставка на матч «Спартак» — «Металлург» Магнитогорск
«Металлург» уже пробился в плей-офф и сыграет один из последних матчей регулярного сезона в расслабленном состоянии. Примерно в таком же, в каком команда пребывает последние недели: с 27 января магнитогорцы потерпели шесть поражений в десяти встречах.
У «Спартака» дела еще хуже — восемь поражений в десяти матчах. Но москвичи еще борются за право попасть в восьмерку сильнейших команд «Запада» — за последнюю путевку они воюют с минским «Динамо», которое впереди на три балла (при этом у белорусов на один матч больше).
Красно-белые еще и дома вгрызутся в соперника и сделают все возможное, чтобы победить. Благо успешный опыт у команды Алексея Заварухина имеется — в последних двух матчах она один раз проиграла «Магнитке» в овертайме, а однажды победила в основное время.
Рекомендуемая ставка: П1 в матче за 2.10.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|17
|13
|3
|1
|47-7
|42
|
2
|Спартак
|17
|11
|3
|3
|40-18
|36
|
3
|Ростов
|17
|10
|5
|2
|32-23
|35
|
4
|Динамо
|17
|8
|5
|4
|33-21
|29
|
5
|ЦСКА
|17
|8
|5
|4
|30-18
|29
|
6
|Ахмат
|17
|8
|2
|7
|27-27
|26
|
7
|Оренбург
|17
|8
|1
|8
|33-37
|25
|
8
|Краснодар
|17
|7
|4
|6
|31-29
|25
|
9
|Сочи
|17
|7
|4
|6
|27-32
|25
|
10
|Урал
|17
|6
|3
|8
|21-28
|21
|
11
|Кр. Советов
|17
|5
|5
|7
|20-25
|20
|
12
|Пари НН
|17
|5
|4
|8
|22-29
|19
|
13
|Факел
|17
|1
|10
|6
|21-33
|13
|
14
|Локомотив
|17
|3
|4
|10
|20-34
|13
|
15
|Химки
|17
|3
|3
|11
|16-36
|12
|
16
|Торпедо
|17
|1
|3
|13
|7-30
|6
|3.03
|19:00
|
Факел – Химки
|- : -
|4.03
|14:00
|
Спартак – Урал
|- : -
|4.03
|16:30
|
Зенит – Пари НН
|- : -
|4.03
|16:30
|
Ахмат – Оренбург
|- : -
|4.03
|19:30
|
Ростов – Локомотив
|- : -
|5.03
|14:00
|
Динамо – Кр. Советов
|- : -
|5.03
|16:30
|
Краснодар – Торпедо
|- : -
|5.03
|19:30
|
Сочи – ЦСКА
|- : -
|Г
|
|
Владимир Сычевой
Крылья Советов
|14
|
|
Квинси Промес
Спартак
|14
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|12
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|16
|1
|3
|
|
Олег Дмитриев
Факел
|16
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2