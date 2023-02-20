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«Спартак» — «Металлург» Магнитогорск: прогноз на матч ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ 20 февраля 2023 года

Прогноз на матч ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ «Спартак» — «Металлург» Магнитогорск 20 февраля 2023 года
Евгений Коростелев
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«Спартак».
Фото Официальный сайт ХК «Спартак»

20 февраля в рамках регулярного сезона ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ состоится матч между московским «Спартаком» и магнитогорским «Металлургом». Встреча пройдет в Москве на «Арене Мегаспорт» и начнется в 19.30 по московскому времени. В прямом эфире ее покажут сайт matchtv.ru и телеканал KHL Prime. Трансляция стартует в 19.15 мск.

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Букмекеры отдали предпочтение «Металлургу». На победу гостей в основное время можно поставить с коэффициентом 2.35, что приблизительно 42% вероятности исхода. Ничья доступна за 3.70 (23%), успех «Спартака» — за 2.85 (35%).

Ставка в 1000 рублей на москвичей в случае их триумфа принесет выплату в 2850 рублей, а чистая прибыль составит 1850 рублей.

«Спартак» преуспел в двух последних матчах с магнитогорцами: один раз победил и сыграл вничью по итогам 60 минут. Вариант 1Х оценен в 1.55.

Тотал больше 4.5 шайбы предложен за 1.70, ТМ 4.5 — за 2.20. В предыдущих четырех очных встречах соперники не пробили «верх».

На то, что каждая забросит минимум по два раза, котировка — 1.74. На противоположный исход — 1.97.

Кто откроет счет? На «Спартак» можно поставить за 1.96, на «Металлург» — за 1.79.

Триумф хозяев с учетом овертайма и серии буллитов предложен за 2.10, гостей — за 1.77.

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Прогноз и ставка на матч «Спартак» — «Металлург» Магнитогорск

«Металлург» уже пробился в плей-офф и сыграет один из последних матчей регулярного сезона в расслабленном состоянии. Примерно в таком же, в каком команда пребывает последние недели: с 27 января магнитогорцы потерпели шесть поражений в десяти встречах.

У «Спартака» дела еще хуже — восемь поражений в десяти матчах. Но москвичи еще борются за право попасть в восьмерку сильнейших команд «Запада» — за последнюю путевку они воюют с минским «Динамо», которое впереди на три балла (при этом у белорусов на один матч больше).

Красно-белые еще и дома вгрызутся в соперника и сделают все возможное, чтобы победить. Благо успешный опыт у команды Алексея Заварухина имеется — в последних двух матчах она один раз проиграла «Магнитке» в овертайме, а однажды победила в основное время.

Рекомендуемая ставка: П1 в матче за 2.10.

Хоккей
КХЛ
Прогнозы на спорт
ХК Металлург (Магнитогорск)
ХК Спартак (Москва)
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Пари НН 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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3.03 19:00
Факел – Химки
 - : -
4.03 14:00
Спартак – Урал
 - : -
4.03 16:30
Зенит – Пари НН
 - : -
4.03 16:30
Ахмат – Оренбург
 - : -
4.03 19:30
Ростов – Локомотив
 - : -
5.03 14:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
5.03 16:30
Краснодар – Торпедо
 - : -
5.03 19:30
Сочи – ЦСКА
 - : -
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Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Крылья Советов

 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
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Квинси Промес

Спартак

 6
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 16 1 3
Олег Дмитриев

Олег Дмитриев

Факел

 16 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
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