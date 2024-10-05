«Спартак» — «Металлург»: где смотреть матч КХЛ 5 октября 2024 года онлайн в прямом эфире
5 октября «Спартак» и «Металлург» встретятся в матче регулярного чемпионата КХЛ. Игра пройдет в Москве на льду арены «Мегаспорт» и начнется в 17.00 по столичному времени. Прямую трансляцию c 16.45 мск покажут сайт matchtv.ru и телеканал KHL Prime.
Аналитики букмекерской компании Winline считают, что у хозяев чуть больше шансов на успех: победа «Спартака» в основное время доступна за 2.13 — это приблизительно 45% вероятности. Выигрыш «Магнитки» дан за 2.90 (33%), коэффициент на ничью — 4.30 (22%).
Триумф москвичей с учетом овертайма идет за 1.73, этот рынок на «Металлург» доступен за 2.21.
Также представлен широкий выбор ставок на результат с учетом форы:
Тотал больше 5.5 шайбы идет за 1.83, ТМ 5.5 — за 1.97.
Вероятность увидеть овертайм оценена в 4.00, обратный вариант дан за 1.25.
Тотал удалений больше 12.5 можно взять за 1.85.
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|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|10
|7
|3
|0
|18-5
|24
|
2
|Локомотив
|10
|8
|0
|2
|25-14
|24
|
3
|Зенит
|10
|7
|2
|1
|22-4
|23
|
4
|Динамо
|10
|6
|2
|2
|18-10
|20
|
5
|ЦСКА
|10
|5
|2
|3
|19-6
|17
|
6
|Спартак
|10
|4
|4
|2
|14-9
|16
|
7
|Рубин
|10
|3
|3
|4
|12-15
|12
|
8
|Акрон
|11
|3
|3
|5
|16-20
|12
|
9
|Ростов
|10
|3
|3
|4
|13-17
|12
|
10
|Кр. Советов
|10
|3
|2
|5
|9-14
|11
|
11
|Пари НН
|11
|3
|2
|6
|11-21
|11
|
12
|Динамо Мх
|10
|2
|4
|4
|4-8
|10
|
13
|Химки
|10
|1
|5
|4
|9-16
|8
|
14
|Оренбург
|10
|1
|4
|5
|12-19
|7
|
15
|Факел
|10
|1
|3
|6
|4-17
|6
|
16
|Ахмат
|10
|0
|6
|4
|7-18
|6
|5.10
|14:00
|
Акрон – Пари НН
|2 : 2
|5.10
|16:30
|
Зенит – Оренбург
|- : -
|5.10
|19:00
|
Спартак – Ростов
|- : -
|5.10
|19:00
|
Рубин – Ахмат
|- : -
|6.10
|14:00
|
Факел – Динамо Мх
|- : -
|6.10
|16:30
|
Локомотив – Кр. Советов
|- : -
|6.10
|19:00
|
Краснодар – Химки
|- : -
|6.10
|19:00
|
Динамо – ЦСКА
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|7
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|7
|
|
Манфред Угальде
Спартак
|6
|П
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|8
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|6
|
|
Бителло
Динамо
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Муталип Алибеков
Динамо Мх
|5
|1
|0
|
|
Даниил Фомин
Динамо
|7
|1
|2
|
|
Бутта Магомедов
Химки
|8
|1
|1