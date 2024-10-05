Прогнозы на спорт
Новости
Главная
Прогнозы на спорт

Прогнозы на спорт

Сегодня, 16:10

«Спартак» — «Металлург»: где смотреть матч КХЛ 5 октября 2024 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча КХЛ «Спартак» — «Металлург» 5 октября 2024 года
Артемий Кутейников
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

5 октября «Спартак» и «Металлург» встретятся в матче регулярного чемпионата КХЛ. Игра пройдет в Москве на льду арены «Мегаспорт» и начнется в 17.00 по столичному времени. Прямую трансляцию c 16.45 мск покажут сайт matchtv.ru и телеканал KHL Prime.

Джуд Беллингем. «Реалу» будет тяжело без Мбаппе. Два последних матча высосали силы, а «Вильярреал» топово стартовал

Аналитики букмекерской компании Winline считают, что у хозяев чуть больше шансов на успех: победа «Спартака» в основное время доступна за 2.13 — это приблизительно 45% вероятности. Выигрыш «Магнитки» дан за 2.90 (33%), коэффициент на ничью — 4.30 (22%).

Триумф москвичей с учетом овертайма идет за 1.73, этот рынок на «Металлург» доступен за 2.21.

Также представлен широкий выбор ставок на результат с учетом форы:

  • Ф1(0) — за 1.65, Ф2(0) — за 2.25;
  • Ф1(-1.5) — за 2.85, Ф2(+1.5) — за 1.42.
Алексей Миранчук. Миранчук готов к еще одной дуэли с «Ред Буллз». Прошлая закончилась голом и яркой ничьей

Тотал больше 5.5 шайбы идет за 1.83, ТМ 5.5 — за 1.97.

Вероятность увидеть овертайм оценена в 4.00, обратный вариант дан за 1.25.

Тотал удалений больше 12.5 можно взять за 1.85.

Футбол, теннис и другие виды спорта станут еще интереснее с Winline! Забери фрибет 3000 рублей и наслаждайся игрой

18+. Реклама. Рекламодатель ООО "Управляющая компания НКС". ИНН 7714707736 

Хоккей
КХЛ
Прогнозы на спорт
ХК Металлург (Магнитогорск)
ХК Спартак (Москва)
Читайте также
Мичков – лучший новичок? Капризов бросит «Миннесоту»? Овечкин снесет рекорд? Пять вопросов перед стартом сезона НХЛ 2024/25
Был алкоголиком в фавелах — стал чемпионом UFC: биография Алекса Перейры
Экс-сотрудник ABBYY рассказал о массовых увольнениях россиян из компании
Российские военные рассказали о помощи жителям при освобождении Угледара
«Зенит» разгромил «Акрон» в матче Кубка России
Военнослужащие группировки войск «Центр» эвакуировали подбитый танк ВСУ
Популярное видео
Евгений Бюрюков — новый спортивный директор «Металлурга»
Неожиданное поражение «Салавата»
Новый «Трактор» и проблема вратаря Миски
«Зенит» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — «Краснодар»: Кубок России, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Динамо» (Махачкала): Кубок России, видеообзор матча
«Динамо» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Химки» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
«Пари НН» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Локомотив» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Факел»: Кубок России, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Динамо» (Москва): РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Химки»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
Кто слил Гомоляко, «Торпедо» — снова топ?
«Оттава» не взяла Кулемина и увольнение Гомоляко
«Ротор» — «Алания»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Зенит»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Акрон»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Ахмат»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Спартак»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Рубин»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Пари НН»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Родина»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Чайка» — «Балтика»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Уфа»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Шинник»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 10 7 3 0 18-5 24
2
 Локомотив 10 8 0 2 25-14 24
3
 Зенит 10 7 2 1 22-4 23
4
 Динамо 10 6 2 2 18-10 20
5
 ЦСКА 10 5 2 3 19-6 17
6
 Спартак 10 4 4 2 14-9 16
7
 Рубин 10 3 3 4 12-15 12
8
 Акрон 11 3 3 5 16-20 12
9
 Ростов 10 3 3 4 13-17 12
10
 Кр. Советов 10 3 2 5 9-14 11
11
 Пари НН 11 3 2 6 11-21 11
12
 Динамо Мх 10 2 4 4 4-8 10
13
 Химки 10 1 5 4 9-16 8
14
 Оренбург 10 1 4 5 12-19 7
15
 Факел 10 1 3 6 4-17 6
16
 Ахмат 10 0 6 4 7-18 6
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
5.10 14:00
Акрон – Пари НН
 2 : 2
5.10 16:30
Зенит – Оренбург
 - : -
5.10 19:00
Спартак – Ростов
 - : -
5.10 19:00
Рубин – Ахмат
 - : -
6.10 14:00
Факел – Динамо Мх
 - : -
6.10 16:30
Локомотив – Кр. Советов
 - : -
6.10 19:00
Краснодар – Химки
 - : -
6.10 19:00
Динамо – ЦСКА
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Зенит

 7
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 7
Манфред Угальде

Манфред Угальде

Спартак

 6
П
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 8
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 6
Бителло

Бителло

Динамо

 5
И К Ж
Муталип Алибеков

Муталип Алибеков

Динамо Мх

 5 1 0
Даниил Фомин

Даниил Фомин

Динамо

 7 1 2
Бутта Магомедов

Бутта Магомедов

Химки

 8 1 1
Вся статистика

Olimpbet awards

Новости
RSS RSS
Все новости