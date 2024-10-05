5 октября «Спартак» и «Металлург» встретятся в матче регулярного чемпионата КХЛ. Игра пройдет в Москве на льду арены «Мегаспорт» и начнется в 17.00 по столичному времени. Прямую трансляцию c 16.45 мск покажут сайт matchtv.ru и телеканал KHL Prime.

Аналитики букмекерской компании Winline считают, что у хозяев чуть больше шансов на успех: победа «Спартака» в основное время доступна за 2.13 — это приблизительно 45% вероятности. Выигрыш «Магнитки» дан за 2.90 (33%), коэффициент на ничью — 4.30 (22%).

Триумф москвичей с учетом овертайма идет за 1.73, этот рынок на «Металлург» доступен за 2.21.

Также представлен широкий выбор ставок на результат с учетом форы:

Тотал больше 5.5 шайбы идет за 1.83, ТМ 5.5 — за 1.97.

Вероятность увидеть овертайм оценена в 4.00, обратный вариант дан за 1.25.

Тотал удалений больше 12.5 можно взять за 1.85.

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