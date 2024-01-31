31 января в матче регулярного чемпионата КХЛ сойдутся топ-клубы Западной конференции — «Спартак» и «Локомотив». Игра пройдет в Москве на льду арены «Мегаспорт», начало — в 19.30 по столичному времени. Прямую трансляцию с 19.15 мск покажут сайт matchtv.ru, телеканал KHL Prime и онлайн-платформа «Кинопоиск».

Букмекеры считают, что у соперников примерно равные шансы на успех: котировка на победу ярославцев в основное время чуть меньше — 2.45, это приблизительно 39% вероятности. Выигрыш красно-белых предложен за 2.75 (35%), коэффициент на «мирный» результат — 3.75 (26%).

Триумф хозяев с учетом овертайма и серии буллитов доступен за 2.00, эту же опцию на железнодорожников дали за 1.80.

Также представлен широкий выбор ставок на викторию любого из клубов с учетом форы:

• Ф1(0) — за 2.00, Ф2(0) — за 1.80;

• Ф1(+1) — за 1.35, Ф2(-1) — за 3.05.

Тотал больше 4.5 гола можно взять за 1.80, ТМ 4.5 — за 2.03.

Рынок на то, что каждая из команд пробьет индивидуальный тотал больше 1.5 шайбы, предложен за 1.80. Обратный вариант идет за 1.90.

Прогноз и ставка на матч «Спартак» — «Локомотив»

Красно-белые отличились больше всех в текущем регулярном чемпионате: за 58 игр оформили уже 198 шайб — это 3,41 в среднем за три периода. «Локомотив» выступает скромнее — забили в среднем 2,57 раза за 60 минут. Очные встречи тоже нередко получаются яркими — в шести из предыдущих 10 соперники забросили на двоих минимум пять голов. Прошлый поединок клубов в Москве закончился красочной победой «Локо» (4:2).

Рекомендуемая ставка: ТБ 4.5 за 1.80.