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31 января, 08:15

«Спартак» — «Локомотив»: прогноз на матч КХЛ 31 января 2024 года

Прогноз на матч КХЛ «Спартак» — «Локомотив» 31 января 2024 года
Артемий Кутейников
Корреспондент отдела ставок
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Игроки «Спартака».
Фото Телеграм-канал «Спартака», Telegram

31 января в матче регулярного чемпионата КХЛ сойдутся топ-клубы Западной конференции — «Спартак» и «Локомотив». Игра пройдет в Москве на льду арены «Мегаспорт», начало — в 19.30 по столичному времени. Прямую трансляцию с 19.15 мск покажут сайт matchtv.ru, телеканал KHL Prime и онлайн-платформа «Кинопоиск».

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Букмекеры считают, что у соперников примерно равные шансы на успех: котировка на победу ярославцев в основное время чуть меньше — 2.45, это приблизительно 39% вероятности. Выигрыш красно-белых предложен за 2.75 (35%), коэффициент на «мирный» результат — 3.75 (26%).

Триумф хозяев с учетом овертайма и серии буллитов доступен за 2.00, эту же опцию на железнодорожников дали за 1.80.

Также представлен широкий выбор ставок на викторию любого из клубов с учетом форы:

• Ф1(0) — за 2.00, Ф2(0) — за 1.80;

• Ф1(+1) — за 1.35, Ф2(-1) — за 3.05.

Тотал больше 4.5 гола можно взять за 1.80, ТМ 4.5 — за 2.03.

Рынок на то, что каждая из команд пробьет индивидуальный тотал больше 1.5 шайбы, предложен за 1.80. Обратный вариант идет за 1.90.

Прогноз и ставка на матч «Спартак» — «Локомотив»

Красно-белые отличились больше всех в текущем регулярном чемпионате: за 58 игр оформили уже 198 шайб — это 3,41 в среднем за три периода. «Локомотив» выступает скромнее — забили в среднем 2,57 раза за 60 минут. Очные встречи тоже нередко получаются яркими — в шести из предыдущих 10 соперники забросили на двоих минимум пять голов. Прошлый поединок клубов в Москве закончился красочной победой «Локо» (4:2).

Рекомендуемая ставка: ТБ 4.5 за 1.80.

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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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1.03 19:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
2.03 14:00
ЦСКА – Оренбург
 - : -
2.03 16:30
Краснодар – Рубин
 - : -
2.03 19:00
Ахмат – Урал
 - : -
2.03 19:30
Зенит – Спартак
 - : -
3.03 14:00
Пари НН – Факел
 - : -
3.03 16:30
Динамо – Локомотив
 - : -
3.03 19:00
Балтика – Сочи
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 6
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Александр Соболев

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