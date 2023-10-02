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«Спартак» — «Локомотив»: прогноз на матч КХЛ 2 октября 2023 года

Прогноз на матч КХЛ «Спартак» — «Локомотив» 2 сентября 2023 года
Евгений Коростелев
Шеф отдела ставок
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Герман Рубцов.
Фото Официальный телеграм-канал ХК «Спартак»

2 октября московский «Спартак» сыграет в КХЛ с ярославским «Локомотивом». Команды встретятся на льду арены «Мегаспорт», стартовое вбрасывание назначено на 19.30 по московскому времени. Прямая трансляция будет идти на телеканале «Матч ТВ» и на онлайн-платформе «Кинопоиск». Эфир начнется в 19.00 мск.

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Аналитики букмекерской компании Olimpbet считают, что победителем встречи будет «Локомотив». Триумф ярославцев в основное время предложен за 2.43, это приблизительно 41% вероятности результата. Ничья доступна за 3.80 (23%), виктория «Спартака» — за 2.75 (36%).

Четыре из шести последних матчей между командами принесли москвичам очки. На «ничью или победу хозяев» можно поставить за 1.56.

Тотал больше 4.5 шайбы оценен крупными 2.08, ТМ 4.5 — 1.74. В предыдущих семи очных матчах соперники чередовали «верх» и «низ», в последний раз сыграв 5:3.

Красно-белые отличились первыми в четырех из пяти прошлых игр с железнодорожниками. На то, что они откроют счет и на этот раз, котировка — 1.95. На гостей предложен коэффициент 1.85.

Триумф «Локомотива» с учетом ОТ и буллитов доступен за 1.82, выигрыш «Спартака» — за 1.98.

Игроки &laquo;Динамо&raquo; Минск. «Динамо» Минск — «Барыс»: прогноз на матч КХЛ 2 октября 2023 года

Прогноз и ставка на матч «Спартак» — «Локомотив»

«Локомотив» занимает второе место в Западной конференции, набрав 18 очков в 12 играх. Ярославцы, как и прежде, не только здорово обороняются (21 пропущенная шайба, второй показатель после СКА), но и в атаке преуспевают — отличились 33 раза (2.75 в среднем за игру). Особенно мощными для команды Игоря Никитина получились последние встречи — в четырех из пяти железнодорожники забросили три и более раза.

«Спартак» же достаточно серо выглядит в обороне. Москвичи пропустили уже 40 шайб, и это натуральный кошмар — даже безоговорочный аутсайдер конференции «Витязь» вынул шайбу из сетки 41 раз. Так что против «Локомотива» красно-белым будет непросто.

Рекомендуемая ставка: «Локомотив» забросит две и более шайбы за 1.75 (если гости отличатся ровно дважды, случится возврат).

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Хоккей
КХЛ
Прогнозы на спорт
ХК Локомотив (Ярославль)
ХК Спартак (Москва)
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 10 7 3 0 16-3 24
2
 Кр. Советов 10 6 3 1 25-12 21
3
 Локомотив 10 5 3 2 16-14 18
4
 Зенит 10 5 2 3 20-11 17
5
 Спартак 10 5 1 4 14-16 16
6
 ЦСКА 10 4 4 2 20-15 16
7
 Динамо 10 4 4 2 17-15 16
8
 Урал 10 4 3 3 10-12 15
9
 Пари НН 10 4 2 4 9-9 14
10
 Ахмат 10 3 3 4 12-11 12
11
 Оренбург 10 3 2 5 13-17 11
12
 Ростов 10 2 4 4 15-21 10
13
 Рубин 10 2 3 5 10-20 9
14
 Факел 10 2 2 6 7-14 8
15
 Балтика 10 2 1 7 9-16 7
16
 Сочи 10 2 0 8 9-16 6
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7.10 12:00
Урал – Локомотив
 - : -
7.10 14:00
Сочи – Зенит
 - : -
7.10 16:30
Балтика – Оренбург
 - : -
7.10 19:00
Краснодар – Ростов
 - : -
8.10 14:00
Пари НН – Кр. Советов
 - : -
8.10 16:30
Динамо – Факел
 - : -
8.10 19:00
Спартак – ЦСКА
 - : -
8.10 19:00
Ахмат – Рубин
 - : -
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Матео Кассьерра

Зенит

 8
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Федор Чалов

ЦСКА

 6
Антон Заболотный

Антон Заболотный

ЦСКА

 5
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 4
Роман Ежов

Роман Ежов

Крылья Советов

 3
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 3
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 7 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 8 1 2
Александр Солдатенков

Александр Солдатенков

Крылья Советов

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