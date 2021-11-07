7 ноября в 14-м туре чемпионата России сыграют «Локомотив» и «Спартак». Встреча пройдет на стадионе «РЖД Арена» и начнется в 19.00. Трансляцию можно посмотреть на сайте matchtv.ru.

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают, что в этом матче победит «Спартак». На успех красно-белых можно поставить с котировкой 2.30 — это примерно 43% вероятности. Ничью предлагается взять за 3.60 (27%), а победа «Локомотива» есть в линии за 3.10 (30%).

При ставке в 1000 рублей на ничью потенциальная выплата составит 3600.

Ф1(-1) идет за 3.40, а Ф2(+1) — за 1.32.

Ставку «Локомотив» не проиграет» можно взять за 1.40.

Шансы «Локо» забить больше одного гола оцениваются коэффициентом 2.75.

Уверены, что «Спартак» сумеет также отличиться больше одного раза в матче? ИТБ1 (1.5) доступен за 2.22.

Аналитики БЕТСИТИ считают счет 1:0 в пользу «Спартака» наиболее вероятным. На него можно поставить за 7.40.