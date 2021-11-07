7 ноября 2021 года в 14-м туре РПЛ сыграют «Спартак» и «Локомотив». Встреча между ними состоится в Москве на стадионе «Открытие Банк Арена», начало — в 19.00. Следить за прямой трансляцией столичного дерби вы сможете на сайте matchtv.ru. Начало эфира — в 18.30.

Команда Витории — фаворит, по мнению аналитического отдела букмекерской компании БЕТСИТИ. Сделать ставку на победу «Спартака» можно за 2.24 — это порядка 43% вероятности. Триумф «Локомотива» оценивается коэффициентом 3.20 (30%), а ничью можно взять за 3.60 (27%).

При ставке в 1000 рублей на «Спартак» можно выиграть 2240 рублей в случае успеха красно-белых.

Ф1(0) идет за 1.65, а Ф2(0) — за 2.32.

Тотал голов больше 2.5 можно взять за 1.86, а ТМ 2.5 — за 2.00.

Поставить на «обе забьют» можно за 1.72. Противоположный исход оценивается коэффициентом 2.12.

Вероятность пенальти в матче оценивается коэффициентом 2.35, а удаления — 3.20.