2 октября «Спартак» и «Локомотив» сразятся в матче КХЛ. Игра пройдет на арене «Мегаспорт» и начнется в 19.30 по московскому времени. В прямом эфире с 19.00 мск ее можно будет посмотреть на телеканале «Матч ТВ» и на онлайн-платформе «Кинопоиск».

Аналитики букмекерской компании Olimpbet считают «Локомотив» фаворитом поединка. Победа ярославцев в основное время оценена коэффициентом 2.43, что примерно 41% вероятности исхода. Ничья доступна за 3.80 (23%), виктория «Спартака» — за 2.75 (36%).

На «ничью или победу хозяев» можно поставить за 1.56. Красно-белые не проиграли по итогам часа игры в четырех из шести встреч.

Тотал больше 4.5 шайбы оценен крупными 2.08, ТМ 4.5 — 1.74. В предыдущих семи очных матчах соперники чередовали «верх» и «низ», в последний раз сыграв 5:3.

Эксперты предположили, что самым результативным станет второй период. Поставить на него можно за 3.40. На третий — за 3.65, на первый — за 4.80.

Красно-белые отличились первыми в четырех из пяти прошлых игр с «железнодорожниками». На то, что они откроют счет и на этот раз, котировка — 1.95. На гостей предложен коэффициент 1.85.

Триумф «Локомотива» с учетом ОТ и буллитов доступен за 1.82, выигрыш «Спартака» — за 1.98.

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