«Спартак» — «Локомотив»: где смотреть матч КХЛ 2 октября 2023 года онлайн в прямом эфире
2 октября «Спартак» и «Локомотив» сразятся в матче КХЛ. Игра пройдет на арене «Мегаспорт» и начнется в 19.30 по московскому времени. В прямом эфире с 19.00 мск ее можно будет посмотреть на телеканале «Матч ТВ» и на онлайн-платформе «Кинопоиск».
Аналитики букмекерской компании Olimpbet считают «Локомотив» фаворитом поединка. Победа ярославцев в основное время оценена коэффициентом 2.43, что примерно 41% вероятности исхода. Ничья доступна за 3.80 (23%), виктория «Спартака» — за 2.75 (36%).
На «ничью или победу хозяев» можно поставить за 1.56. Красно-белые не проиграли по итогам часа игры в четырех из шести встреч.
Тотал больше 4.5 шайбы оценен крупными 2.08, ТМ 4.5 — 1.74. В предыдущих семи очных матчах соперники чередовали «верх» и «низ», в последний раз сыграв 5:3.
Эксперты предположили, что самым результативным станет второй период. Поставить на него можно за 3.40. На третий — за 3.65, на первый — за 4.80.
Красно-белые отличились первыми в четырех из пяти прошлых игр с «железнодорожниками». На то, что они откроют счет и на этот раз, котировка — 1.95. На гостей предложен коэффициент 1.85.
Триумф «Локомотива» с учетом ОТ и буллитов доступен за 1.82, выигрыш «Спартака» — за 1.98.
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|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|10
|7
|3
|0
|16-3
|24
|
2
|Кр. Советов
|10
|6
|3
|1
|25-12
|21
|
3
|Локомотив
|10
|5
|3
|2
|16-14
|18
|
4
|Зенит
|10
|5
|2
|3
|20-11
|17
|
5
|Спартак
|10
|5
|1
|4
|14-16
|16
|
6
|ЦСКА
|10
|4
|4
|2
|20-15
|16
|
7
|Динамо
|10
|4
|4
|2
|17-15
|16
|
8
|Урал
|10
|4
|3
|3
|10-12
|15
|
9
|Пари НН
|10
|4
|2
|4
|9-9
|14
|
10
|Ахмат
|10
|3
|3
|4
|12-11
|12
|
11
|Оренбург
|10
|3
|2
|5
|13-17
|11
|
12
|Ростов
|10
|2
|4
|4
|15-21
|10
|
13
|Рубин
|10
|2
|3
|5
|10-20
|9
|
14
|Факел
|10
|2
|2
|6
|7-14
|8
|
15
|Балтика
|10
|2
|1
|7
|9-16
|7
|
16
|Сочи
|10
|2
|0
|8
|9-16
|6
|7.10
|12:00
|
Урал – Локомотив
|- : -
|7.10
|14:00
|
Сочи – Зенит
|- : -
|7.10
|16:30
|
Балтика – Оренбург
|- : -
|7.10
|19:00
|
Краснодар – Ростов
|- : -
|8.10
|14:00
|
Пари НН – Кр. Советов
|- : -
|8.10
|16:30
|
Динамо – Факел
|- : -
|8.10
|19:00
|
Спартак – ЦСКА
|- : -
|8.10
|19:00
|
Ахмат – Рубин
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|8
|
|
Федор Чалов
ЦСКА
|6
|
|
Антон Заболотный
ЦСКА
|5
|П
|
|
Квинси Промес
Спартак
|4
|
|
Роман Ежов
Крылья Советов
|3
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|7
|1
|3
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|8
|1
|2
|
|
Александр Солдатенков
Крылья Советов
|9
|1
|1