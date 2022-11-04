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«Спартак» — «Куньлунь»: прогноз на матч КХЛ 4 ноября 2022 года

Прогноз на матч КХЛ «Спартак» — «Куньлунь» 4 ноября 2022 года
Артемий Кутейников
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Игроки «Спартака» в матче КХЛ со СКА.
Фото Твиттер «Спартака», Twitter

4 ноября «Спартак» в матче регулярного чемпионата КХЛ встретится с одним из главных аутсайдеров лиги «Куньлунем». Игра пройдет в Москве на арене «Мегаспорт», время начала — 17.00 мск. Прямую трансляцию покажут сайт matchtv.ru и телеканал KHL.

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Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают хозяев однозначными фаворитами: поставить на победу красно-белых в основное время можно с коэффициентом 1.62, вероятность — примерно 60%. Успех гостей идет за 4.80 (19%), даже на ничью предложена чуть меньшая котировка — 4.60 (21%).

Ждете победу фаворита? Ставка в 1000 рублей на успех «Спартака» при благополучном исходе принесет 1620 рублей.

Также на матч доступен широкий выбор ставок на результат с форой:

• Ф1(-1.5) идет за 2.12, Ф2(+1.5) — за 1.75;

• Ф1(-2.5) можно взять за 3.30, Ф2(+2.5) — за 1.33.

Команды уже встречались в этом сезоне: 16 октября в Мытищах «Куньлунь» разгромил москвичей (3:0). Правда, в целом в сезоне коллектив из Китая играет не так хорошо: идет 10-м в Западной конференции, а за последние восемь матчей выиграл лишь один раз. Считаете, что в предстоящей встрече гости не уступят в основное время? Этот рынок доступен за 2.30.

«Спартак» — одна из самых нерезультативных команд КХЛ: за 26 матчей красно-белые забросили 50 шайб, реже отличались только два коллектива. В среднем за матч москвичи оформляют 1.92 гола. Индивидуальный тотал хозяев больше 2.5 шайбы можно взять за 1.67, ИТМ1 (2.5) — за 2.20.

«Куньлунь» отличается чуть чаще: в среднем — 2.19 раза за игру. ИТБ2 (2.5) оценен в 3.70, ИТМ2 (2.5) — в 1.28.

Общий тотал больше 4.5 гола доступен за 1.90, ТМ 4.5 — за 1.94.

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Прогноз и ставка на матч «Спартак» — «Куньлунь» 4 ноября 2022 года

«Драконы» находятся в ужасной форме: проиграли в семи из последних восьми встреч. Команда из Пекина много пропускает: 79 шайб за 29 матчей, в среднем — 2.93 гола за матч. При этом «Куньлунь» неплохо атакует: в последних восьми матчах лишь раз забросил меньше двух шайб и дважды оформил минимум три гола. Всего же за этот отрезок в играх «драконов» команды на двоих забрасывали минимум пять шайб.

Игры красно-белых тоже получаются яркими: в четырех последних встречах оппоненты забрасывали на двоих минимум шесть шайб.

Рекомендуемая ставка: ТБ 4.5 за 1.90.

Хоккей
КХЛ
Прогнозы на спорт
ХК Куньлунь Ред Стар
ХК Спартак (Москва)
0
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«Детройт» — «Вашингтон»: прогноз на матч НХЛ 4 ноября 2022 года
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 15 12 3 0 44-5 39
2
 Спартак 15 10 2 3 37-16 32
3
 ЦСКА 15 8 5 2 29-15 29
4
 Ростов 15 8 5 2 27-21 29
5
 Динамо 15 7 5 3 30-18 26
6
 Краснодар 15 7 3 5 27-21 24
7
 Ахмат 15 7 2 6 23-23 23
8
 Оренбург 15 7 1 7 28-34 22
9
 Сочи 15 6 3 6 24-31 21
10
 Урал 15 5 2 8 17-26 17
11
 Кр. Советов 15 4 5 6 17-22 17
12
 Н. Новгород 15 3 4 8 18-27 13
13
 Факел 15 1 9 5 18-28 12
14
 Локомотив 15 3 3 9 17-30 12
15
 Химки 15 2 3 10 14-34 9
16
 Торпедо 15 1 3 11 7-26 6
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30 тур
4.11 19:00
Химки – Оренбург
 - : -
5.11 14:00
Сочи – Спартак
 - : -
5.11 16:30
Зенит – Ахмат
 - : -
5.11 16:30
Факел – Краснодар
 - : -
5.11 19:00
ЦСКА – Н. Новгород
 - : -
6.11 14:00
Урал – Локомотив
 - : -
6.11 16:30
Торпедо – Кр. Советов
 - : -
6.11 19:00
Ростов – Динамо
 - : -
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Квинси Промес

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Спартак

 12
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Оренбург

 11
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 11
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Арсен Захарян

Арсен Захарян

Динамо

 5
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 14 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
Артем Мещанинов

Артем Мещанинов

Сочи

 12 1 2
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