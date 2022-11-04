«Спартак» — «Куньлунь»: прогноз на матч КХЛ 4 ноября 2022 года
4 ноября «Спартак» в матче регулярного чемпионата КХЛ встретится с одним из главных аутсайдеров лиги «Куньлунем». Игра пройдет в Москве на арене «Мегаспорт», время начала — 17.00 мск. Прямую трансляцию покажут сайт matchtv.ru и телеканал KHL.
Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают хозяев однозначными фаворитами: поставить на победу красно-белых в основное время можно с коэффициентом 1.62, вероятность — примерно 60%. Успех гостей идет за 4.80 (19%), даже на ничью предложена чуть меньшая котировка — 4.60 (21%).
Ждете победу фаворита? Ставка в 1000 рублей на успех «Спартака» при благополучном исходе принесет 1620 рублей.
Также на матч доступен широкий выбор ставок на результат с форой:
• Ф1(-1.5) идет за 2.12, Ф2(+1.5) — за 1.75;
• Ф1(-2.5) можно взять за 3.30, Ф2(+2.5) — за 1.33.
Команды уже встречались в этом сезоне: 16 октября в Мытищах «Куньлунь» разгромил москвичей (3:0). Правда, в целом в сезоне коллектив из Китая играет не так хорошо: идет 10-м в Западной конференции, а за последние восемь матчей выиграл лишь один раз. Считаете, что в предстоящей встрече гости не уступят в основное время? Этот рынок доступен за 2.30.
«Спартак» — одна из самых нерезультативных команд КХЛ: за 26 матчей красно-белые забросили 50 шайб, реже отличались только два коллектива. В среднем за матч москвичи оформляют 1.92 гола. Индивидуальный тотал хозяев больше 2.5 шайбы можно взять за 1.67, ИТМ1 (2.5) — за 2.20.
«Куньлунь» отличается чуть чаще: в среднем — 2.19 раза за игру. ИТБ2 (2.5) оценен в 3.70, ИТМ2 (2.5) — в 1.28.
Общий тотал больше 4.5 гола доступен за 1.90, ТМ 4.5 — за 1.94.
Прогноз и ставка на матч «Спартак» — «Куньлунь» 4 ноября 2022 года
«Драконы» находятся в ужасной форме: проиграли в семи из последних восьми встреч. Команда из Пекина много пропускает: 79 шайб за 29 матчей, в среднем — 2.93 гола за матч. При этом «Куньлунь» неплохо атакует: в последних восьми матчах лишь раз забросил меньше двух шайб и дважды оформил минимум три гола. Всего же за этот отрезок в играх «драконов» команды на двоих забрасывали минимум пять шайб.
Игры красно-белых тоже получаются яркими: в четырех последних встречах оппоненты забрасывали на двоих минимум шесть шайб.
Рекомендуемая ставка: ТБ 4.5 за 1.90.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|15
|12
|3
|0
|44-5
|39
|
2
|Спартак
|15
|10
|2
|3
|37-16
|32
|
3
|ЦСКА
|15
|8
|5
|2
|29-15
|29
|
4
|Ростов
|15
|8
|5
|2
|27-21
|29
|
5
|Динамо
|15
|7
|5
|3
|30-18
|26
|
6
|Краснодар
|15
|7
|3
|5
|27-21
|24
|
7
|Ахмат
|15
|7
|2
|6
|23-23
|23
|
8
|Оренбург
|15
|7
|1
|7
|28-34
|22
|
9
|Сочи
|15
|6
|3
|6
|24-31
|21
|
10
|Урал
|15
|5
|2
|8
|17-26
|17
|
11
|Кр. Советов
|15
|4
|5
|6
|17-22
|17
|
12
|Н. Новгород
|15
|3
|4
|8
|18-27
|13
|
13
|Факел
|15
|1
|9
|5
|18-28
|12
|
14
|Локомотив
|15
|3
|3
|9
|17-30
|12
|
15
|Химки
|15
|2
|3
|10
|14-34
|9
|
16
|Торпедо
|15
|1
|3
|11
|7-26
|6
|4.11
|19:00
|
Химки – Оренбург
|- : -
|5.11
|14:00
|
Сочи – Спартак
|- : -
|5.11
|16:30
|
Зенит – Ахмат
|- : -
|5.11
|16:30
|
Факел – Краснодар
|- : -
|5.11
|19:00
|
ЦСКА – Н. Новгород
|- : -
|6.11
|14:00
|
Урал – Локомотив
|- : -
|6.11
|16:30
|
Торпедо – Кр. Советов
|- : -
|6.11
|19:00
|
Ростов – Динамо
|- : -
|Г
|
|
Квинси Промес
Спартак
|12
|
|
Владимир Сычевой
Оренбург
|11
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|11
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Арсен Захарян
Динамо
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|14
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2
|
|
Артем Мещанинов
Сочи
|12
|1
|2