5 августа «Спартак» и «Крылья Советов» схлестнутся в третьем туре чемпионата России. Игра пройдет на московской «Лукойл Арене», стартовый свисток арбитра Кирилла Левникова прозвучит в 20.00 по столичному времени. Прямую трансляцию покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Премьер».

Букмекеры считают красно-белых однозначными фаворитами: поставить на них можно с коэффициентом 1.56, вероятность этого исхода — примерно 63%. Выигрыш коллектива из Самары предложен с котировкой 5.80 (16%), даже ничья идет за меньшие 4.40 (21%).

«Крылья» проиграли в двух первых турах РПЛ с общим счетом 1:7. Вероятность того, что самарцы хотя бы не уступят в предстоящей встрече, оценена в 2.50.

Три наиболее ожидаемых экспертами результата поединка отражают превосходство «Спартака»:

• 2:0 — за 6.80;

• 1:0 — за 7.00;

• 1:1 — за 7.20.

Тотал больше 2.5 гола дан за 1.67, ТМ 2.5 — за 2.13.

Рынок на обмен забитыми мячами доступен с котировкой 1.80, опция «обе забьют — нет» идет за 2.00.

Прогноз и ставка на матч «Спартак» — «Крылья Советов»

Москвичи неслучайно фавориты: выиграли два последних матча во всех турнирах, забив в обоих по три мяча. За команду Станковича отлично дебютировал Эсекьель Барко, к игре с «Крыльями» в состав красно-белых вклинился еще один новобранец в атаку — бразилец Маркиньос. Самарцы же уступили в двух первых турах РПЛ с общим счетом 1:7 — «Зенит» и «Ростов» поразили ворота команды Игоря Осинькина минимум трижды. Даже «Динамо» Махачкала в Кубке России оказалось сильнее (1:0).

Рекомендуемая ставка: ИТБ1 (2.5) за 2.72.