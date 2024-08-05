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«Спартак» — «Крылья Советов»: где смотреть матч РПЛ 5 августа 2024 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча РПЛ «Спартак» — «Крылья Советов» 5 августа 2024 года
Артемий Кутейников
Корреспондент отдела ставок
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Игроки «Спартака» в матче Кубка России против «Динамо».
Фото Телеграм-канал «Спартака», Telegram

«Спартак» в третьем туре чемпионата России примет «Крылья Советов», которые проиграли во всех играх этого сезона. Матч пройдет 5 августа на «Лукойл Арене» в Москве, начало — в 20.00 по столичному времени. Рассудит команды бригада Кирилла Левникова. Прямую трансляцию покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Премьер». Эфир стартует в 19.50 мск.

Россия. Премьер-лига. 3-й тур
05 авг, 20:00. Лукойл Арена (Москва)
Спартак
Крылья Советов

По мнению букмекеров, хозяева вряд ли испытают проблемы: победа красно-белых доступна с котировкой 1.56, что приблизительно 63% вероятности. Успех команды Игоря Осинькина идет за 5.80 (16%) — это наименее возможный исход поединка. Коэффициент на «мирный» результат — 4.40 (21%).

«Крылья» проиграли в двух первых турах РПЛ с общим счетом 1:7. Вероятность того, что самарцы хотя бы не уступят в предстоящей встрече, оценена в 2.50.

Три наиболее ожидаемых экспертами результата поединка отражают превосходство «Спартака»:

• 2:0 — за 6.80;

• 1:0 — за 7.00;

• 1:1 — за 7.20.

Манфред Угальде (&laquo;Спартак&raquo;). «Спартак» — «Крылья Советов»: самарцы провалили начало сезона и будут биты в Москве

Тотал больше 2.5 гола дан за 1.67, ТМ 2.5 — за 2.13.

Рынок на обмен забитыми мячами доступен с котировкой 1.80, опция «обе забьют — нет» идет за 2.00.

Комбинированный вариант на победу «Спартака» и тотал больше 2.5 гола можно взять за 2.29.

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«Спартак» — «Крылья Советов»: самарцы провалили начало сезона и будут биты в Москве
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 3 3 0 0 13-0 9
2
 Динамо 3 3 0 0 8-2 9
3
 ЦСКА 3 2 1 0 8-1 7
4
 Локомотив 3 2 0 1 9-5 6
5
 Химки 3 1 1 1 5-6 4
6
 Оренбург 3 1 1 1 3-5 4
7
 Ростов 3 1 1 1 3-6 4
8
 Рубин 3 1 0 2 6-9 3
9
 Спартак 2 1 0 1 3-3 3
10
 Акрон 3 1 0 2 4-5 3
11
 Краснодар 3 0 3 0 1-1 3
12
 Пари НН 3 1 0 2 3-7 3
13
 Динамо Мх 3 0 2 1 1-2 2
14
 Ахмат 3 0 2 1 1-6 2
15
 Факел 3 0 1 2 1-5 1
16
 Кр. Советов 2 0 0 2 1-7 0
Результаты / календарь
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30 тур
3.08 15:00
Акрон – Динамо
 0 : 2
3.08 17:30
Зенит – Ростов
 5 : 0
3.08 20:00
Рубин – Химки
 2 : 3
4.08 15:30
ЦСКА – Оренбург
 5 : 1
4.08 17:30
Факел – Краснодар
 0 : 0
4.08 20:30
Ахмат – Локомотив
 0 : 5
4.08 20:30
Динамо Мх – Пари НН
 0 : 1
5.08 20:00
Спартак – Кр. Советов
 - : -
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Максим Глушенков

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П
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Зенит

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Бителло

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Алексей Батраков

Локомотив

 3
И К Ж
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Евгений Марков

Факел

 2 1 0
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Динамо

 2 1 0
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Сергей Брызгалов

Факел

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