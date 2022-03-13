13 марта в 21-м туре чемпионата России между собой сыграют «Спартак» и «Краснодар». Встреча пройдет в Москве на стадионе «Открытие Банк Арена» и начнется в 19.00. Трансляцию смотрите на сайте matchtv.ru.

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают, что в этом матче победу одержит «Спартак». На москвичей можно поставить с котировкой 1.67 — это примерно 58% вероятности. Ничью предлагается взять за 4.70 (20%), а победа «Краснодара» есть в линии за 4.50 (22%).

Ф1(-1) идет за 2.10 .

Ф2(+1) — за 1.73.

При ставке в 1000 рублей на ничью потенциальная выплата составит 4700 рублей.

Ставку «Краснодар» не проиграет» можно взять за 2.30.

Волевая победа одной из команд возможна в этой игре за 5.00. Для «Спартака» доступна котировка в 8.00, а для «Краснодара» — 13.5.

Тотал голов больше 2.5 в предстоящей игре идет за 1.68. Тотал меньше 2.5 можно взять за 2.26.