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Сегодня, 17:15

«Спартак» — «Краснодар»: где смотреть матч РПЛ 13 марта

Прямая трансляция матча РПЛ «Спартак» — «Краснодар»
Виталий Пудздрав
Шамар Николсон.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

13 марта в 21-м туре чемпионата России между собой сыграют «Спартак» и «Краснодар». Встреча пройдет в Москве на стадионе «Открытие Банк Арена» и начнется в 19.00. Трансляцию смотрите на сайте matchtv.ru.

Россия. Тинькофф Премьер-лига. 21-й тур
13 мар, 19:00. Открытие Банк Арена (Москва)
Спартак
Краснодар

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают, что в этом матче победу одержит «Спартак». На москвичей можно поставить с котировкой 1.67 — это примерно 58% вероятности. Ничью предлагается взять за 4.70 (20%), а победа «Краснодара» есть в линии за 4.50 (22%).

  • Ф1(-1) идет за 2.10.

  • Ф2(+1) за 1.73.

 

При ставке в 1000 рублей на ничью потенциальная выплата составит 4700 рублей.

Ставку «Краснодар» не проиграет» можно взять за 2.30.

 
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Волевая победа одной из команд возможна в этой игре за 5.00. Для «Спартака» доступна котировка в 8.00, а для «Краснодара» — 13.5.

Тотал голов больше 2.5 в предстоящей игре идет за 1.68. Тотал меньше 2.5 можно взять за 2.26.

  • ТМ 0.5 — 16.0;

  • обе забьют: нет — 2.17;

  • точный счет: 1:7 — 250.

Прогнозы на спорт
РПЛ
ФК Краснодар
ФК Спартак (Москва)
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«Арсенал» — «Лестер»: прогноз на матч АПЛ 13 марта
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 20 13 5 2 49-22 44
2
 Динамо 21 13 3 5 40-23 42
3
 ЦСКА 21 12 3 6 26-17 39
4
 Сочи 21 12 2 7 33-21 38
5
 Краснодар 19 9 5 5 31-19 32
6
 Ахмат 21 10 1 10 27-27 31
7
 Локомотив 20 8 7 5 28-23 31
8
 Кр. Советов 19 8 4 7 24-20 28
9
 Спартак 20 7 5 8 22-28 26
10
 Рубин 20 7 4 9 27-31 25
11
 Н. Новгород 21 6 5 10 19-31 23
12
 Арсенал 21 5 5 11 24-43 20
13
 Урал 21 4 8 9 13-21 20
14
 Ростов 19 4 6 9 30-36 18
15
 Уфа 21 3 8 10 18-30 17
16
 Химки 21 2 9 10 18-37 15
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12.03 14:00
Уфа – Н. Новгород
 0 : 0
12.03 16:30
Арсенал – Динамо
 1 : 4
12.03 19:00
Локомотив – ЦСКА
 1 : 2
13.03 12:00
Урал – Ахмат
 0 : 0
13.03 14:00
Химки – Сочи
 0 : 0
13.03 16:30
Кр. Советов – Зенит
 - : -
13.03 19:00
Спартак – Краснодар
 - : -
14.03 19:00
Рубин – Ростов
 - : -
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Гамид Агаларов

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Уфа

 13
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Артем Дзюба

Зенит

 10
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Федор Смолов

Динамо

 9
П
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Реми Кабелла

Краснодар

 6
Артем Дзюба

Артем Дзюба

Зенит

 6
Себастьян Шиманьски

Себастьян Шиманьски

Динамо

 6
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 11 1 3
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
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Александр Соболев

Спартак

 17 1 7
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