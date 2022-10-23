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«Спартак» — «Химки»: прогноз на матч РПЛ 23 октября 2022 года

Прогноз на матч РПЛ «Спартак» — «Химки» 23 октября 2022 года
Артемий Кутейников
Читать «СЭ» в
Квинси Промес («Спартак»).
Фото Global Look Press

23 октября «Спартак» в игре 14-го тура чемпионата России примет одного из главных аутсайдеров лиги — «Химки». Матч пройдет в Москве на «Открытие Банк Арене», стартовый свисток арбитра Артема Любимова прозвучит в 16.30 по московскому времени. Прямую трансляцию встречи покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Премьер».

Россия. Премьер-лига. 14-й тур
23 окт, 16:30. Открытие Банк Арена (Москва)
Спартак
Химки

По мнению аналитиков букмекерской компании БЕТСИТИ, у красно-белых не должно возникнуть больших проблем: поставить на победу хозяев можно с коэффициентом 1.26, что составляет примерно 78% вероятности. Выигрыш гостей оценен в 12.0 (8%). Даже на ничью котировка практически в два раза ниже — 6.70 (14%).

Верите в «Химки»? Ставка в 1000 рублей на победу команды из Подмосковья в случае ее выигрыша принесет 12 000 рублей.

Три наиболее вероятных, по оценкам экспертов, результата встречи отражают подавляющее преимущество красно-белых:

• победа «Спартака» 2:0 идет за 6.70;

• разгром 4:0 — за 7.00;

• 3:0 — за 7.50.

Красно-белые — вторые по результативности в РПЛ: за 13 туров команда Гильермо Абаскаля оформила уже 31 гол. Индивидуальный тотал москвичей больше 1.5 мяча можно взять за 1.27, ИТМ1 (1.5) — за 3.80.

«Химки» за 13 туров выжали лишь 13 голов: меньше только у «Торпедо» (семь). Индивидуальный тотал гостей больше 1.5 мяча оценен в 4.80, ИТМ2 (1.5) — в 1.19.

Общий тотал больше 2.5 гола можно оформить за 1.43, ТМ 2.5 — за 2.80.

Рынок на забитые мячи от обеих команд предложен за 1.93, «обе забьют — нет» идет за 1.87.

Гильермо Абаскаль. «Спартак» — «Химки»: дисквалификация Промеса и Абаскаля не проблема для красно-белых

Прогноз и ставка на матч «Спартак» — «Химки» 23 октября 2022 года

Команда из Подмосковья идет в РПЛ на 15-м месте: последнюю победу в чемпионате «Химки» добыли 7 августа в четвертом туре, с тех пор лишь дважды сыграли вничью и проиграли все остальные встречи.

«Спартак» же летит вторым. Красно-белые не уступают на протяжении семи матчей во всех турнирах, шесть из которых выиграли, а в трех встречах не пропустили ни одного мяча. «Химки» же с трудом выжимают голы: после последней победы в РПЛ ни разу в лиге не забили больше одного гола за игру.

Рекомендуемая ставка: Ф1(-1.5) за 1.66.

Футбол
Прогнозы на спорт
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
ФК Химки
0
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«Оренбург» — ЦСКА: прогноз на матч РПЛ 23 октября 2022 года
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 13 10 3 0 36-5 33
2
 Ростов 14 7 5 2 25-20 26
3
 Спартак 13 8 2 3 31-16 26
4
 ЦСКА 13 7 4 2 26-13 25
5
 Краснодар 14 7 3 4 27-20 24
6
 Динамо 14 6 5 3 24-17 23
7
 Сочи 13 6 2 5 22-22 20
8
 Ахмат 13 6 2 5 21-21 20
9
 Оренбург 13 6 0 7 22-31 18
10
 Кр. Советов 13 3 5 5 14-19 14
11
 Н. Новгород 14 3 4 7 17-25 13
12
 Урал 13 4 1 8 13-23 13
13
 Факел 14 1 9 4 17-24 12
14
 Локомотив 14 3 3 8 17-29 12
15
 Химки 13 2 3 8 13-23 9
16
 Торпедо 13 1 3 9 7-24 6
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28 тур
29 тур
30 тур
22.10 14:00
Н. Новгород – Краснодар
 0 : 2
22.10 16:30
Факел – Ростов
 1 : 1
22.10 19:00
Локомотив – Динамо
 1 : 3
23.10 14:00
Оренбург – ЦСКА
 - : -
23.10 16:30
Спартак – Химки
 - : -
23.10 19:00
Ахмат – Торпедо
 - : -
24.10 17:30
Урал – Кр. Советов
 - : -
24.10 20:00
Зенит – Сочи
 - : -
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ЖК
Г
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 11
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Оренбург

 9
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 9
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 5
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 5
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 13 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
Олег Дмитриев

Олег Дмитриев

Факел

 14 1 2
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