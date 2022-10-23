«Спартак» — «Химки»: прогноз на матч РПЛ 23 октября 2022 года
23 октября «Спартак» в игре 14-го тура чемпионата России примет одного из главных аутсайдеров лиги — «Химки». Матч пройдет в Москве на «Открытие Банк Арене», стартовый свисток арбитра Артема Любимова прозвучит в 16.30 по московскому времени. Прямую трансляцию встречи покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Премьер».
По мнению аналитиков букмекерской компании БЕТСИТИ, у красно-белых не должно возникнуть больших проблем: поставить на победу хозяев можно с коэффициентом 1.26, что составляет примерно 78% вероятности. Выигрыш гостей оценен в 12.0 (8%). Даже на ничью котировка практически в два раза ниже — 6.70 (14%).
Верите в «Химки»? Ставка в 1000 рублей на победу команды из Подмосковья в случае ее выигрыша принесет 12 000 рублей.
Три наиболее вероятных, по оценкам экспертов, результата встречи отражают подавляющее преимущество красно-белых:
• победа «Спартака» 2:0 идет за 6.70;
• разгром 4:0 — за 7.00;
• 3:0 — за 7.50.
Красно-белые — вторые по результативности в РПЛ: за 13 туров команда Гильермо Абаскаля оформила уже 31 гол. Индивидуальный тотал москвичей больше 1.5 мяча можно взять за 1.27, ИТМ1 (1.5) — за 3.80.
«Химки» за 13 туров выжали лишь 13 голов: меньше только у «Торпедо» (семь). Индивидуальный тотал гостей больше 1.5 мяча оценен в 4.80, ИТМ2 (1.5) — в 1.19.
Общий тотал больше 2.5 гола можно оформить за 1.43, ТМ 2.5 — за 2.80.
Рынок на забитые мячи от обеих команд предложен за 1.93, «обе забьют — нет» идет за 1.87.
Прогноз и ставка на матч «Спартак» — «Химки» 23 октября 2022 года
Команда из Подмосковья идет в РПЛ на 15-м месте: последнюю победу в чемпионате «Химки» добыли 7 августа в четвертом туре, с тех пор лишь дважды сыграли вничью и проиграли все остальные встречи.
«Спартак» же летит вторым. Красно-белые не уступают на протяжении семи матчей во всех турнирах, шесть из которых выиграли, а в трех встречах не пропустили ни одного мяча. «Химки» же с трудом выжимают голы: после последней победы в РПЛ ни разу в лиге не забили больше одного гола за игру.
Рекомендуемая ставка: Ф1(-1.5) за 1.66.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|13
|10
|3
|0
|36-5
|33
|
2
|Ростов
|14
|7
|5
|2
|25-20
|26
|
3
|Спартак
|13
|8
|2
|3
|31-16
|26
|
4
|ЦСКА
|13
|7
|4
|2
|26-13
|25
|
5
|Краснодар
|14
|7
|3
|4
|27-20
|24
|
6
|Динамо
|14
|6
|5
|3
|24-17
|23
|
7
|Сочи
|13
|6
|2
|5
|22-22
|20
|
8
|Ахмат
|13
|6
|2
|5
|21-21
|20
|
9
|Оренбург
|13
|6
|0
|7
|22-31
|18
|
10
|Кр. Советов
|13
|3
|5
|5
|14-19
|14
|
11
|Н. Новгород
|14
|3
|4
|7
|17-25
|13
|
12
|Урал
|13
|4
|1
|8
|13-23
|13
|
13
|Факел
|14
|1
|9
|4
|17-24
|12
|
14
|Локомотив
|14
|3
|3
|8
|17-29
|12
|
15
|Химки
|13
|2
|3
|8
|13-23
|9
|
16
|Торпедо
|13
|1
|3
|9
|7-24
|6
|22.10
|14:00
|
Н. Новгород – Краснодар
|0 : 2
|22.10
|16:30
|
Факел – Ростов
|1 : 1
|22.10
|19:00
|
Локомотив – Динамо
|1 : 3
|23.10
|14:00
|
Оренбург – ЦСКА
|- : -
|23.10
|16:30
|
Спартак – Химки
|- : -
|23.10
|19:00
|
Ахмат – Торпедо
|- : -
|24.10
|17:30
|
Урал – Кр. Советов
|- : -
|24.10
|20:00
|
Зенит – Сочи
|- : -
|Г
|
|
Квинси Промес
Спартак
|11
|
|
Владимир Сычевой
Оренбург
|9
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|9
|П
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Александр Соболев
Спартак
|5
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|13
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2
|
|
Олег Дмитриев
Факел
|14
|1
|2